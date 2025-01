"No nos debemos a nadie, solo a la Ley, que la ciudadanía esté tranquila"

La Ley de Eficiencia de la Justicia pone patas arriba al sistema actual, al personal, abogados y procuradores, alarmados con un cambio que agita la estructura centenaria de los juzgados unipersonales al aglutinar a los 17 jueces de capital y la provincia en cinco tribunales de Instancia con secciones especializadas. Una medida que "no ayudará a agilizar las sentencias si no hay más medios y jueces", advierte la decana de Zamora, Isabel Aguado García-Luján

¿Esta confusión entre políticos y jueces está devaluando su imagen hasta cotas insostenibles?

Sí, están encargándose de desprestigiarnos, el ciudadano puede estar intranquilo, no hay motivos para sospechar del juez, otra cosa es que quieran inculcarle sospechas. No nos debemos a nadie, solo a la ley, somos fruto de una oposición aprobada por méritos. No voy a mirar quién es el investigado para favorecerle o perjudicarle en la sentencia. El juez tendrá la ideología que tenga, no somos mentes en blanco, pero debe ser independiente, no voy a dejar de divorciar por estar en contra.

¿No es real, entonces, esa percepción de la ciudadanía?

A niveles en los que no hay designación política, no es real Yo no me debo a nadie. Me debo a mi trabajo, a las normas y a lo que yo he jurado, que es cumplir las normas y la Constitución.

Pero sí que han conseguido extender esa idea a la ciudadanía.

Sí, es lo que intentan: ¿Para qué voy a ir al juez si voy a perder?, pero vamos, a estos niveles ya te digo que yo no , soy de poner la mano en el fuego ya en instancias superiores.

¿Qué pediría para frenar esa imagen?

Que se respete la independencia judicial, que todas las reformas no vayan en contra de esto y que tengan en cuenta la carga de trabajo.

Hay mecanismos para ilegalizar asociaciones con una actividad fuera de la Constitución y es un error limitar las denuncias basadas en recortes de prensa, es una injerencia en la función del juez

¿Qué valoración hace de la Ley anunciada por el Gobierno este 10 de enero para no iniciar procedimientos judiciales basados en recortes de periódico y que la acción popular pueda denunciar pero no personarse en la causa?

Es un error, que se denuncie y ya se verá, ya se irá depurando, para eso estamos los jueces, ¿por qué vas a cortar una investigación al inicio? Todo el mundo tiene derecho a denunciar, si no hay delito y alguien se ha sentido perjudicado, hay mecanismos para ser indemnizado.

¿Es una injerencia en sus competencias?

Es una injerencia total en la libertad. Para eso está la instrucción, hay denuncias de recortes de periódico y otras denuncias que no van acompañadas de nada, las recoges y ya veremos si hay delito o no.

Se justifica con la regulación de los bulos, las fake news, que están empañando la realidad y confundiendo al ciudadano.

Claro, los bulos caen por su propio peso durante una instrucción judicial, pero ¿por qué vas a poner límites antes?, ¿por qué vas a cortar el derecho a la gente? Es o es un peligro también. Quizás pueda afectar a la libertad del ciudadano. Que se trabaje y se verá , la denuncia va a caer si es infundada. No hablo de que estemos en posesión de la verdad, pero deja que todo se investigue y que transcurra con normalidad.

¿Debería haber alguna ley que regule o ilegalice ese tipo de asociaciones y de fundaciones que blanquean la dictadura Franco?

Hay mecanismos, vías legales, para ver si una asociación se puede constituir o no; y, si la actividad es ilícita, pues aquí estamos, si hay un delito de odio, ya se vería. También conjugándolo con la libertad de expresión, claro. Lo bueno de la democracia es que puede haber mil opiniones dentro de la legalidad siempre, de un respeto a las leyes y la Constitución. Pero limitar de entrada, las prohibiciones al inicio no la veo.

En cuanto al número de asuntos judiciales con los que se cerró 2024, ¿ha habido un incremento, se ha estabilizado el número de demandas?

Las causas penales se mantienen en las mismas cifras que en 2023 más o menos, pero los civiles han aumentado muchísimo, se ha disparado. Hace dos meses teníamos los números de todo el final de año pasado, es decir, habrá un 30% más de demandas que en 2023. Es la queja de todos los juzgados de Primera Instancia.

Aconsejo el control sobre los móviles de hijos e hijas, nunca sabes quién hay detrás de las redes

El acoso a menores por redes sociales está siendo un problema importante, ¿se han incrementado también las denuncias en los juzgados?

Ha subido también. En el momento en que los menores acceden cada vez antes a las redes sociales, pues crecen los delitos contra menores.

¿Qué mensaje daría a los padres y las madres para proteger a sus hijos e hijas de esos delincuentes que les captan en las redes sociales?

En estos momentos, no hay que protegerles en la calle, sino en las redes. Sí, en la propia casa, les aconsejo que estén muy pendientes del control parental y de todas esas herramientas, que les limiten el acceso a Internet cuando son más pequeños. Deben estar muy pendientes porque puedes pensar que tu hijo está estudiando, pero en realidad está hablando con un desconocido.

Se está empezando a decir que no se deja a los menores un móvil antes de los 14 años. ¿Eso debería legislarse, a tu entender?

¿Hasta qué punto la ley puede entrar ahí? Se puede recomendar a los padres, pero imponer unas normas en el ámbito de las relaciones familiares es un poco delicado.

¿Los abusos sexuales, las agresiones, han aumentado o simplemente las mujeres denunciamos más?

Posiblemente se denuncie más, pero yo no creo que hayan aumentado, en Zamora, al menos. Estamos en el mismo número de asuntos más o menos.

Existe un debate sobre el retroceso entre adolescentes y jóvenes en materia de igualdad respecto de las mujeres, ¿está de acuerdo con esa reflexión?

Los niños copian lo que ven, hay que tener mucho cuidado en casa e inculcarles unos valores que a lo mejor no se corresponden con lo que ven y escuchan fuera y se reproducen conductas de violencia contra las mujeres. Cada vez hay más noticias de más sobre violaciones grupales perpetradas por menores, a unas edades muy tempranas, no sé si antes pasaba, o no trascendía.

¿Los delitos por Internet, las estafas han aumentado mucho?

Sí ha aumentado mucho y ahí es muy difícil llegar a localizar al delincuente. La instrucción es muy larga porque es muy complicado dar con el autor, muchos, además, son de fuera y se puede eternizar el asunto cuando mandas una comisión rogatoria para hacer diligencias en otro país.

¿Cómo perciben esa justicia futura que tendrá que indagar en las redes sociales en un mundo digitalizado?

Es muy complicado para nosotros porque se diluye el autor del delito, los ciberdelincuentes son auténticos artistas. Luego es verdad que la Guardia Civil y la Policía Nacional tiene un equipo estupendo de delitos informáticos, pero, claro, a todo no se llega, es imposible.

El atasco en los juzgados urge crear uno más y liberar el de Violencia de Género

¿Cuántos juzgados necesita Zamora para que la Justicia sea ágil y efectiva?

Uno de primera Instancia e Instrucción y que el Juzgado de Violencia de Género resuelva estos asuntos en exclusiva. Así estaríamos bien, en condiciones de asumir los niveles de trabajo actuales que nos colocan en la misma situación que cuando no se había creado el Juzgado número 6 en la capital. Estamos en esa pendencia en civil

El edificio del Palacio de Justicia sigue siendo un hándicap para todo esto, inoperante.

Es que ya vamos a explotar. Hablo con el gerente de Justicia, están en ello, pero no arrancamos.

¿A dónde se llevaría ese nuevo juzgado si no hay espacio?

Se pretendía que a la cuarta planta, donde estaban las viviendas, pero tendría que haber un juzgado y otra sala de vistas más, es urgencia máxima. Las cuatro salas actuales y las dos que nos presta de la Audiencia son insuficientes para juicios de los seis juzgados mixtos, el Contencioso, el Social y el Penal. Nos hemos tenido que ir al Juzgado de Menores para celebrar un juicio, al otro extremo de la ciudad, haciendo malabares, no damos abasto.

¿Y la sala de víctimas de violencia de género?

La antigua sede del Colegio de Abogados, en la primera planta, se ha habilitado para que las víctimas de violencia de género no tengan que encontrarse con su maltratador, pero no reúne muy dignas para que estar un buen rato.

¿Qué casos se han disparado?

Sigue habiendo mucho bancario, sobre todo, en doble dirección: del consumidor frente al banco y del banco o entidades de crédito contra los consumidores. Hay muchas reclamaciones de los fondos buitres que compran los créditos, las deudas, de consumidores. Como ya no se exige que haya vista, muchos asuntos quedan para sentencia directamente sin ir a juicio y abres el ordenador y te encuentras con sentencias pendientes con las que no contabas y no todas son fáciles.

¿Juicios, comparecencias , declaraciones serán telemáticas a corto plazo todas?

Los juicios telemáticos no se pueden aplicar a todos los casos por la cantidad de pruebas, testigos, peritos citados, ya que se acabó el juicio si falla la conexión. Los testigos tienen que estar en un lugar que impida su manipulación, no pueden declarar en su casa. Y tendrían que unificarse los sistemas informáticos del Ministerio y de las autonomías con competencia en Justicia porque si el testigo tiene que conectarse desde Madrid, por ejemplo, no siempre hay espacio.

Ley de Eficiencia de la Justicia: "Se obliga a negociar para no ir a juicio, un coste añadido"

¿La mediación a que obliga la nueva Ley de Eficiencia Judicial ayudará a descargar los tribunales?

Restará trabajo a los futuros tribunales de Instancia si denunciante y denunciado llegan a acuerdo.

Esa fórmula no ha tenido ningún éxito a pesar del empeño del Colegio de Abogados, ¿cree que podrá impulsarla esta Ley?

Se obliga para evitar el abuso del servicio público de Justicia. Los abogados son un poco reacios por el coste que supondrá a quien pleitee,ya que puede disuadirla porque si las partes no negocien, el juez o la jueza puede no admitir la demanda a trámite o que imponga las costas al demandante, como prevé la Ley. Eso encarece el asunto, y la gente dirá "si me va a suponer tanto coste esto, renuncio a litigar". Nos beneficiamos los tribunales, pero la ciudadanía, no. Es un buen sistema para aliviar de carga al juzgado, pero deberá establecer un coste mínimo.

¿De momento no está previsto que esa mediación se financie con la justicia gratuita?

Creo que sí hay alguna reforma pensada para incluir esos costes si asumen la mediación los profesionales de la Abogacía, no sé qué ocurrirá si el mediador es un tercer.

¿Generará indefensión?

La mediación excluye procedimientos que afecten a derechos fundamentales o conflictos graves que afectan a menores de edad, en asuntos de derecho de Familia. Pero persiste esa coletilla de que el tribunal de Instancia pueda imponer las costas a quien haya ganado el juicio si se cree que no se han hecho todo lo posible para no abusar del sistema está judicial.

¿Y eso se regula? ¿Cuánto tiempo puede durar esa negociación o no?

Se irá viendo cuando se vaya desarrollando la ley, se regula de forma más específica todo. Ahora está todo un poquito como en el aire.

¿Eso quiere decir que los titulares de los tribunales y la ciudadanía estará un poco en tierra de nadie durante un tiempo?

Creo que los plazos de vigencia son largos hasta que funcionen plenamente los tribunales de Instancia. No está suficientemente desarrollado como para que no haya tantas vías de escape.

El juez municipal que sustituye a los de paz, ¿deberá tener más conocimientos jurídicos?

No se habla en la Ley de un conocimiento específico, se les aumenta un poquito las competencias: los pleitos de faltas, de amenazas de menor con cuantía mayor de indemnización; en civil, los asuntos de hasta 15.000 euros para evitar que se llegue al Tribunal de Instancia. Continúan con un funcionario a su cargo que ha hecho su oposición y tiene un conocimiento básico. En los pleitos penales, ya tenían muy reducidas las funciones. La idea es que la justicia sea más próxima a la ciudadanía.

¿No estará más desprotegida la ciudadanía?

Claro, desde el momento en que se compra en Wallapop, que hay redes más seguras, pero el ciudadano ante esos delitos está desprotegido porque damos nuestro DNI para todo. Tenga en cuenta que, para cualquier transacción que hagas, te das tus datos y se utilizan para abrir una cuenta a tu nombre, esa cuenta es la receptora de fondos ilícitos.

