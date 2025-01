Los gatos son vecinos de la iglesia de Santiago de los Caballeros, pero guardan las distancias. Tal vez defienden su independencia y su curiosidad. El pequeño templo también guarda algunas curiosidades. Para empezar, el mismo apelativo. Se le conoce, documentalmente, por varios nombres: el ya citado, Santiago de las Eras y Santiago el Viejo. Los enunciados dan pistas, señales. Es así por distintas causas, todas significativas.

Colonia de gatos en Santiago de los Caballeros / P. H. A.

Edificada a finales del siglo XI e inicios de la siguiente centuria, manda la historia (¿de verdad fue armado, aquí, el Cid como caballero?) sobre el arte. Consta de una nave rectangular y de un ábside semicircular. En su interior aparecen interesantes capiteles, como saben los turistas que se acercan, apartándose de la ruta, para conocerla. Para los gatos es un buen lugar para tomar el sol cuando arrecia el frío y para ponerse a la sombra cuando aprieta el sol. Cosas del tiempo, que no para.

Colonia de gatos en Santiago de los Caballeros / L. O. Z.

Otra curiosidad es, ya les digo, la presencia de mininos en sus cercanías. Los visitantes y turistas se encuentran con una colonia de gatos, de variado pelaje, que se incrementa año tras año. Que se sepa, no tienen nombre. Nada de Marramaquiz o Micifuf. (Los ‘morrongos’ están en la vida y en la literatura). Unos son huidizos o recelosos y otros no temen en exceso la cercanía humana. No tienen problemas de alimentación, o de buscarse la vida. Hay gentes, sensibles, que les acercan comida. Los felinos, animales atentos a los movimientos y pulcros, acuden sin temor. No afilan las uñas ni bufan.

Algunos turistas aprovechan la ocasión por partida doble: fotos a la iglesia santiaguista y a los gatos observadores. Los paseantes habituales por la zona también contemplan esa escena, aunque (por el paso del tiempo) de manera algo rutinaria. Tantas veces… Como si fuera la primera, pero descolorida por el tiempo. Los corredores no se detienen. Perderían el ritmo. Van a lo suyo. Los mininos, aunque vigilantes, no les prestan atención. Parece que en esto no hay gato encerrado.