La campaña navideña suaviza la cuesta de enero de la hostelería zamorana

Balance "positivo" de la campaña navideña para la hostelería zamorana, pero con matices por un consumo que sigue "retraído", declara Óscar Somoza, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos). Temporada festiva que arrancaba con el puente de la Constitución y que los profesionales del sector de la provincia esperaban "con ganas" e ilusionados ante las buenas previsiones turísticas principalmente en aquellas localidades que han apostado por posicionarse como un destino de interés durante las Navidades, tanto por su alumbrado como por sus actividades. Es el caso, por ejemplo, de la capital donde el Ayuntamiento ha duplicado el presupuesto de iluminación complementándolo con nuevas actividades que buscaban animar a la gente a salir a la calle.

Objetivo conseguido superando las cifras de ocupación de años anteriores, aunque con cajas al final de cada jornada que reflejan la moderación en el consumo. "Ha sido un cierre favorable para la hostelería con el handicap de la bajada del consumo que todavía no se ha recuperado", expresa Somoza.

Clientes que miran cada vez más los precios cuando salen para que les salgan las cuentas a final de mes. "Los costes cada vez son más altos para todos y la gente piensa no solo en los gastos externos de turismo y ocio, sino también en los internos de su casa", indica el presidente de Azehos.

Navidades que han dado paso a un 2025 que ha comenzado con una empinada cuesta de enero y "con un escopetazo" al finalizar la medida para frenar la elevada inflación de la reducción del IVA de los alimentos básicos el 1 de enero que ha pasado del 2% al 4% en productos como el pan, el aceite de oliva, la leche, los cereales o las legumbres. "Se ha ido avisando y la gente ha tenido presente en las fiestas que venía la cuesta de enero con subidas y que había que ahorrar porque llegaba un año difícil y complicado de costes", añade Somoza.

Varios clientes toman algo en un establecimiento hostelero de la ciudad. | ALBA PRIETO

Ante esta situación, la hostelería zamorana afronta "con miedo" este año recién estrenado. "Cuando te suben cualquier tipo de producto, y en este caso están subiendo de forma generalizada casi todos, eso repercute en la reducción del ocio", analiza. Ocio y turismo que es lo que ellos representan. "Somos el disfrute de salir a la calle" por lo que Somoza lamenta que las subidas de costes tengan como consecuencia inevitable "una reducción en los consumos, en las salidas y en el volumen de negocio de nuestros establecimientos".

Trimestre inaugural de 2025 que se presenta además "muy largo y difícil" para los profesionales zamoranos con una deseada Semana Santa, sobre todo para los negocios de la capital, que este año será tardía al caer a mediados de abril.

"Acabamos de empezar el mes más difícil del año, que es enero, cargado de cargas impositivas. Todo este mes lo dedicamos a trabajar, porque el 20 hay que declarar el IRPF, el IVA, hacer todas las subidas anuales y estar pendiente de rehacer toda la actividad económica y fiscal, es decir, que si todos los meses trabajamos en un porcentaje elevadísimo para el Estado, este lo trabajamos en un porcentaje superelevadísimo para el Estado y no nos lo tienen en cuenta nunca", desarrolla el portavoz del sector que siente que la hostelería se vea como un "enemigo a batir". "Parece que como es la única que mantiene el país es a la que hay que darle leña", expone.

Falta de personal

La "leña" a la que se refiere el responsable de Azehos se traduce en propuestas como la reducción de la jornada laboral, que "es muy respetable, pero que en establecimientos de uno o dos empleados, como son la mayoría de los de la provincia de Zamora, va a ser imposible acometer sin que sufra el cliente, sin que se produzcan cierres o reducciones de apertura que ya se están produciendo por la falta de personal", advierte.

Por ello, demanda que las medidas que se planteen tengan en cuenta las diferencias porque no es lo mismo una empresa de cien trabajadores que una microempresa de uno o de dos. "No se puede legislar en común para todos, tiene que haber diferencias de sistema y no se están aplicando, con el consiguiente castigo importante al autónomo y a la pequeña empresa", concluye el presidente de la asociación zamorana de hostelería.

