Domingo Dacosta, el cura moderno y emprendedor social

Hasta su retirada en 2009, era común ver al mítico y respetado "Don Domingo Dacosta" subiendo las escaleras de la Audiencia de Zamora y entrando en los despachos de jueces y juezas para convencerles de la importancia de dar una oportunidad a toxicómanos que cometían delitos para meterse su dosis diaria. Aliado inquebrantable de quienes pasaban por Proyecto Hombre, que creó desde Cáritas en 1985, se podría decir que "fue precursor de la eximente incompleta" de toxicomanía, apunta el primer director de Proyecto Hombre al que nombró, el exsacerdote y educador social Lorenzo Salamanca. "Consiguió que jueces y juezas de Zamora accedieran a sustituir penas de prisión por la asistencia al programa de desintoxicación, teníamos que enviar informes quincenales" desde el centro de la carretera de Villalpando, el mismo que levantó el excura Ángel Bariego con su cooperativa de construcción, recuerda Lorenzo Salamanca.

El magistrado y expresidente de la Audiencia de Zamora, Jesús Pérez Serna, era uno de aquellos jueces llegados en 1988 a la capital que reseña al "hombre entregado, dispuesto a todo con tal de ayudar a la gente, frecuentaba mucho los juzgados, hacía lo que podía para interceder por la gente marginada, creía en ella y luchas por ella". Recuerda al sacerdote de a pie "campechano y muy amable en el trato corto; un buen hombre, que parecía serio pero era muy afable, culto, leído, tenían buena base como cura que era".

"Cáritas no sería posible hoy sin su paso, tanto a nivel laboral por el número de empleados, como social, por los múltiples proyectos que puso en marcha", añade Lorenzo Salamanca, que bebió de ese compromiso de Dacosta, implicado hasta la médula con la gente vulnerable. Su mentor le colocó con 25 años "en Roma durante tres meses para aprender el programa creado por el padre Mario Picchi", pionero en el mundo. "Me dijo ‘‘fórmate todo lo que puedas, estudia, que eso te hará útil para el trabajo. No he dejado de hacerlo". Hasta entonces, Cáritas pagaba el alquiler a familias que acompañaban a sus hijos e hijas al centro de Ponferrada, "pensó que ese dinero serviría para implementar en Zamora el modelo italiano que visitó con Benito Peláez, el vicario".

El director de Cáritas firma un convenio con el presidente de la Diputación de Zamora Antolín Martín. / ARCHIVO DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

El talante abierto del entonces obispo, Eduardo Poveda, "partidario de dejar hacer", remó a favor del cura alistano con conciencia social, "que avaló desde Cáritas a muchas personas que no podían pagar sus casas o sus alquileres para evitar desahucios", remarca Salamanca. Trae a la memoria a ese cura emprendedor de Alcañices, "un empresario social, muy lanzado, siempre ideando proyectos que no existían para abarcar y asistir a la parte de la población más desfavorecida", aclara y menciona la puesta en marcha el Centro de Atención al Drogodependiente (CAP) de Cáritas.

Dacosta recibe un homenaje de sus vecinos de Alcañices. / ARCHIVO DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Esa visión comparten los políticos como el exalcalde del PSOE en Zamora, Andrés Luis Calvo, y el expresidente de la Diputación, el popular Fernando Martínez Maíllo, que lo trataron. A este abogado acudía "para hacerme consultas para esas personas, nunca personales". Cuando Maíllo cambió la toga por el estrado en el Ayuntamiento de Zamora, primero, y en la institución provincial, continuó en la misma tónica. Le recuerda "muy insistente, sin pedir cita se sentaba en el sofá ‘‘vengo a ver al persistente’’, nunca pedía dinero ni para sí mismo, sino cuestiones relacionadas con la gestión". El político del PP ensalza "su generosidad" y lo define como "muy buena gente, hábil para construir servicios para los demás".

Domingo Dacosta recibe un premio de la Fundación Caja Rural de Zamora. / ARCHIVO DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Andrés Luis, por su parte, retrata a "un hombre muy activo, un cura singular, como no se conocía en aquella época en Zamora. Conversar con él te hacía aprender porque tenía otra visión diferente a la de la Iglesia que nos tocó vivir, aquella de ‘‘al clero no se le toca’’. Dacosta era más abierto y con un concepto de la Iglesia aperturista , era un cura moderno". Coincide con el resto entrevistados en que el sacerdote fallecido este 10 de enero "era muy inteligente, siempre activo y muy trabajador, sabía tratar a todo el mundo muy bien, con mucha mano", agrega el senador.

Dacosta con el obispo Juan María Uriarte en el centro «El Chafaril» con el consejero de Sanidad de la Junta, José Manuel Fernández; el alcalde de Zamora, Antonio Vázquez, y el delegado de Iberdrola,Ricardo Bravo. | ARCHIVO / ARCHIVO DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Trataba a todo el mundo "de tú y sin diferencias", subraya Salamanca que presenció más de una reunión con cargos políticos de altura, un rasgo que también coincide en señalar el actual vicario de la Diócesis y su sucesor como director de Cáritas en 2009, Antonio Martín, quien pone en valor "la mentalidad de servicio social" que tenía, "le conocí ya con unos años y era muy peleón, le recuerdo tratando con los políticos" en busca de respaldo para sus programas.

Domingo Dacosta visita la Fundación Conchita Regojo, en Fermoselle, junto a la familia Regojo. / Archivo de La Opinión-El Correo de Zamora

La misma admiración destilan las palabras de reconocimiento del actual director de Cáritas, Ignacio Enríquez, quien destaca "la dimensión evangelizadora hacia los más necesitados, la denuncia de las injusticias que se producían en el momento", al tiempo que le reconoce que "supo materializar los recursos que creyó más eficaces para materializar los centros, programas, residencias de ancianos que han dado sus frutos" Es otro pupilo de Dacosta que trabajó en "El Chafaril" como monitor hace 24 años. "Todo ese viaje con él me ha servido, aprendías desde la gestión y la dirección de una entidad, sin olvidar la dimensión humana, son un ejemplo a seguir para mí".

Carlos Baz, monitor de Proyecto Hombre al que Dacosta mandó a Madrid para aprender, voluntario en 1992 y contratado en 1994, destaca la habilidad del legendario cura para "elegir muy bien a las personas para cada proyecto que ponía en marcha", como el de desintoxicación en la cárcel en colaboración con equipos técnicos para que los reclusos fueran a Proyecto Hombre o "uno de los primeros módulos libres de drogas que impulsó en Topas".

