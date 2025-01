Abierto el plazo para solicitar las ayudas para participar en las fiestas de Carnaval en Zamora

Las personas interesadas en participar en las próximas fiestas de Carnaval en la ciudad de Zamora pueden solicitar ya las ayudas correspondientes. El Ayuntamiento de la capital ha abierto ya el plazo de presentación de las solicitudes que se cerrará el 14 de febrero. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 20.150 euros dirigidos a fomentar la participación, además de 4.850 euros en concepto de premios.

Las personas beneficiarias de las ayudas podrán ser grupos de personas disfrazadas; murgas, entendidas como una agrupación de personas disfrazadas para la interpretación de canciones originales con crítica y humor; y grupos de al menos diez personas disfrazadas junto con una carroza debidamente decorada.

El importe de las ayudas dirigidas por participar a los grupos será de 350 euros si son entre 10 y 30 personas y de 450 euros si son 31 o más integrantes. Las agrupaciones con carroza podrán contar con una ayuda de 800 euros siempre que la plataforma tenga unas dimensiones mínimas de dos metros de ancho por seis metros de largo y cuatro metros como máximo de altura desde el suelo, de dos ejes y cabeza tractora, debidamente decorada.

Las carrozas deberán llevar además faldones rígidos y los vehículos que arrastren las mismas no pueden ser pesados ni tractores, que dificulten la maniobrabilidad del conductor. Según se especifica en las bases, con carácter general se permitirá la publicidad en las carrozas que, en todo caso, deberá ser comunicada al Ayuntamiento en el momento de la inscripción, indicando la identidad de los patrocinadores, y cuya instalación quedará sujeta a la autorización expresa del Ayuntamiento. No obstante, no se permitirá la publicidad de juegos de azar ni apuestas de ningún tipo, así como toda aquella publicidad que resulte contraria a la legalidad vigente.

ZAMORA. SEGUNDA CABALGATA CARNAVAL_ / JOSE LUIS FERNANDEZ

Los grupos tendrán la obligación de participar en los desfiles del domingo 2 de marzo y del Martes de Carnaval, día 4 de marzo de 2025. Los premios se harán públicos el Martes de Carnaval, procediéndose a la entrega de los correspondientes diplomas. El primer premio para grupos de entre 10 y 30 personas está valorado en 600 euros, el segundo en 450 euros y el tercero en 300 euros. Las agrupaciones más numerosas optarán a un primer premio de 800 euros, un segundo de 650 euros y un tercero de 500 euros. Por su parte, los galardones para las carrozas se cuantifican en 600, 400 y 300 euros para el primero, segundo y tercero, respectivamente.

Ayudas a murgas

En cuanto a las murgas, estas podrán recibir una subvención de 250 euros cuando se trate de un máximo de siete componentes y de 750 euros para aquellas agrupaciones compuestas por más de ocho personas. Los requisitos de las ayudas establecen como condición que las murgas beneficiarias deberán actuar en la vía pública animando la calle, en el lugar y horario consensuado con el Ayuntamiento de Zamora, dentro de las fechas del Carnaval, preferentemente el sábado de Carnaval, día 1 de marzo, en horario de tarde.

No obstante, el concurso de murgas se celebrará en el Teatro Principal los días 22 y 23 de febrero, una sesión cada día, siendo el orden de actuación el que corresponda en el sorteo. El premio a la mejor murga con más de ocho componentes será de 200 euros, mientras que para la mejor agrupación de menos integrantes será de 50 euros. Además se otorgarán diplomas al mejor disfraz, a la mejor letra dedicada a Zamora y a la copla más graciosa.