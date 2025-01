Piden una grúa hospitalaria para un ingresado con esclerosis

Postrado en la cama por su esclerosis múltiple y sin posibilidad de moverse por falta de medios. Los familiares de un paciente que ingresó esta semana en el Hospital Virgen de la Concha solicitan que en la planta donde se encuentra se disponga de una grúa hospitalaria para que los sanitarios puedan mover a su hermano durante su estancia en el hospital.

"Por su enfermedad, él solo puede moverse de cuello para arriba y sería necesario que le hicieran algún cambio postural y lo levantaran de la cama", señalan. Y es que, cuando apuntaron a esa posibilidad, los trabajadores les comentaron que no sería posible, puesto que en esa planta no se disponía de grúa. "En la cama, tiene colchón anti escaras, pero no es suficiente", señala.

Queja a la dirección

Sin saber todavía el tiempo que tendrá que estar ingresado, los familiares quieren elevar una queja ante la dirección del centro hospitalario para que se pueda hacer algo al respecto, porque son conscientes de que el personal sanitario no tiene culpa alguna de esta situación.

"Hace falta más material, porque los trabajadores no pueden con estos enfermos solos, no es que no quieran hacer su trabajo", diferencia la denunciante.