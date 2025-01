"Es para drogas, no tengo un BMW", declara el acusado de robar en una peluquería canina

"Yo solo robo para drogarme, no tengo un BMW". Desde la cárcel de Soto del Real, el zamorano acusado de robar 460 euros en una peluquería canina se defendía así de la versión de su pareja que admitió el hurto desde Topas. El imputado, en cambio, se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía aunque se juega un año de cárcel, a sumar a sus antecedentes penales.

La mujer reconoció que el 2 de febrero de 2022 acudieron al local y sustrajeron el dinero que el peluquero tenía en su bolso, colgado en la parte de la tienda mientras el profesional lavaba el pelo a un perro, concretó el dueño del negocio al comparecer como testigo en el Juzgado de lo Penal. Se percató de que le habían robado porque sintió ruido en la zona de atención al público,salió del otro habitáculo y vio abierto el bolso abierto, salió tras la pareja que le había preguntado instantes antes cuánto costaba lavar a un perro.

El peluquero les persiguió hasta que el imputado "me agarró de la pechera y me dijo que me metía una hostia si acusaba a su novia". El procesado negó haber estado en la peluquería, "no tengo ni perro ni gato" e, incluso, afirmó que la mujer "es solo amiga, alguna vez hemos dormido juntos". La condenada a medio año de cárcel dijo que "esa día él salió de casa con intención de robar para drogarse", una manifestación que ayer no se atrevió a reproducir.

La mujer, que acababa de admirir que ambos habían acudido a la peluquería canina y que él había sutraído el dinero, incluso que le obligaba a aompañarle para distraer a las víctimas mientras él las robaba, manifestó que "no me acuerdo de nada, ha pasado mucho tiempo y me he drogado mucho".

El imputado en el robo, en tono displicente, reiteró su inocencia para lo que llegó a afirmar que "no necesito a nadie para robar, nia ella ni a nadie, yo robo solo". La mujer quiso acogerse a su derecho a no declarar, lo que sorprendió a la Fiscalía de Zamora, a la magistrada y a la abogada de la defensa del que había sido su pareja de fechorías. Los dos toxicómanos destinaban el dinero a comprar drogas en Las Llamas, de acuerdo con lo recogido en el escrito de acusación.

