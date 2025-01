Esto es lo que debes hacer tras los "excesos navideños", según una nutricionista zamorana

La "culpabilidad" tras los excesos navideños es lo que hace que enero sea uno de los meses del año en el que los nutricionistas reciben más consultas. "No hay que pensar que nos hemos portado mal, sino que hemos estado disfrutando de alimentos y comidas propias de esas fechas y que esa no será nuestra dinámica para el resto del año", señala la nutricionista zamorana Claudia Zurdo.

Una vez de vuelta a la rutina, el objetivo debe centrarse en trabajar un patrón de alimentación saludable si uno se quiere deshacer de esos kilos de más. "Hay que marcarse propósitos realistas, porque, si no alcanzamos las metas a las que aspiramos, llegan los fracasos", advierte. "La pérdida de peso no puede ser nuestro único fin, sino que hay que centrarse en cambiar hábitos de alimentación. El peso no es una conducta modificable, pero sí lo es, por ejemplo, cómo realizo la compra semanal o la forma de cocinar", indica.

Cena de Navidad. / LOZ

Modificaciones de estilo de vida que, con el tiempo, "se traducen en un cambio de peso o de composición corporal", promete.

En el plano de la alimentación, es aconsejable aprovechar los productos de temporada. "Siempre es interesante, porque, además de que suele tener un mejor precio, tiene un menor impacto ambiental y se fomenta el comercio de cercanía", enumera, teniendo en cuenta, por otra parte, que se trata de productos frescos, muchos más sanos que los preparados. "Aumentar la ingesta de fruta, verdura o pescado también es importante para nuestro objetivo", subraya.

Alimentos frescos

Para aquellos que se han planteado este cambio de hábitos, la nutricionista zamorana enumera los alimentos que se pueden encontrar en esta época: desde naranjas o kiwis hasta todo tipo de verduras, como brócoli, coliflor, lombarda, escarola o alcachofas. Una variedad que también puede ayudar a que los platos sean más atractivos. "Si siempre nos ceñimos a lo mismo, vamos a recibir menos variedad de nutrientes, así que, cuanto más variada sea nuestra alimentación, más apetecible se volverá y más estimularemos el gusto para obtener diferentes tipos de vitaminas, antioxidantes o minerales", argumenta.

La nutricionista zamorana Claudia Zurdo / Cedida

El ejercicio es un buen complemento para esa deseada pérdida de peso, "pero hay que marcarse un calendario realista con ese ejercicio físico, no se puede pasar de cero a cien, pasar de no hacer deporte a pensar en ir cinco días al gimnasio", aconseja.

Contras las "dietas milagro"

Lo que no da ningún resultado son los alimentos sustitutivos de comidas —como batidos o barritas— ni las denominadas dieta milagro. "Las hay muy variadas y pintorescas, pero con el objetivo común de seguir una alimentación concreta durante un tiempo para perder mucho peso. Puede que se logre, pero eso no incluye trabajar el hábito de una buena alimentación ni aporta mucho a nivel nutritivo. Además, no se pueden sostener mucho en el tiempo ni son compatibles con ciertas salidas que se hagan a nivel social", razona.

"Así que, cuando abandonamos esa dieta, lo habitual es recuperar el peso perdido fácilmente", advierte la experta, quien añade el peligro de la "huella psicológica" que deja al ver se que se ha fracasado.

Menú de Navidad. / LOZ

Zurdo da unos últimos consejos para aquellos que quieren empezar el año de manera más sana en el plano de la alimentación, comenzando por no ser muy exigente con uno mismo y llenar su alimentación de restricciones. "Tenemos que ir poco a poco cambiando los hábitos y aprender a hacer una buena compra semanal y recetas, revisando las ingestas que hacemos en el desayuno, los almuerzos o las meriendas, pero, sobre todo, sin buscar la perfección", considera.

"Y, en caso de cualquier duda, acudir a un dietista o nutricionista, con formación, para que nos asesore", añade para finalizar.

