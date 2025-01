El PP de Zamora pide al Gobierno "menos anuncios" y "más realidades"

"Menos anuncios" y "más realidades". Esta es la demanda del Partido Popular de Zamora al Gobierno de España. Realidades que se traducen en avances en tres temas importantes: el Museo de la Semana Santa, la conversión de la Nacional 122 en autovía y el desarrollo del campamento militar de Monte la Reina. Tres proyectos en los que los populares piden un mayor compromiso y menos propaganda como la realizada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita a las futuras instalaciones del campamento.

"El señor Sánchez prometió en Zamora, en la campaña electoral de 2019, que si ellos ganaban, Monte la Reina se ejecutaría en aquella legislatura. No ganaron, pero gobernaron y Monte la Reina sigue con desbroces", indicó José María Barrios, presidente del PP de Zamora.

"En Monte la Reina por dos ejercicios consecutivos, han presupuestado 20 millones de euros, pero no sabemos realmente lo que han gastado porque todo son tomaduras de pelo", declaró. La diputada del grupo popular, Elvira Velasco, señaló que lo que se ha ejecutado en 2023 y 2024 está relacionado con el cerramiento perimetral, con la demolición de edificaciones, con el acondicionamiento de terrenos, con la construcción de perímetros y adecuación de terrenos de alguna de las parcelas. "En dos años poco más de 4 millones de euros. ¿Dónde están los 20 millones de euros que había ejecutado para el 2023 y en el 2024?", cuestionó.

La popular Elvira Velasco / Miguel Ángel Lorenzo. LZA

Un proyecto de "vital importancia" para toda la provincia cuya cronología detalló la senadora en las Cortes Generales, Natalia Ucero. "De la euforia inicial, se pasa al escepticismo y a los reproches de todos los zamoranos al Partido Socialista, pero nosotros, los parlamentarios populares, no nos hemos callado en este tiempo", dijo.

Museo de Semana Santa

Los populares recordaron que el Gobierno se comprometió de la musealización de un proyecto que "ha sufrido mucho retraso, pero que en definitiva es un proyecto que apoya económicamente el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León". Respecto a la tarea del ejecutivo, Barrios señaló que han pasado de decir que se encargaban de la musealización a solo el proyecto de musealización. "El Partido Socialista nos dijo que no tenía competencia el Ministerio de Cultura para pagar la musealización. Lo que no hay es voluntad, no es cuestión de competencias", criticó.

Nacional 122

Los parlamentarios y senadores del PP echaron la vista atrás para poner en contexto el proyecto de reconversión de la nacional 122 en autovía. "Se iniciaron y se terminaron todos los trámites en la legislatura del 2015 al 2018. En el momento de la moción de censura estaba solamente pendiente que nos entregaran el estudio de impacto ambiental que tenía fecha de entrega julio del 2018, un mes antes nos echaron del Gobierno", rememoró Barrios.

Parlamentarios del Partido Popular de Zamora en el Congreso de los Diputados y en el Senado valoran asuntos de actualidad de la provincia / Miguel Ángel Lorenzo. LZA

Seis años y medio después, para el PP "solo hay anuncios" y el contrato de un kilómetro y medio de los casi ochenta que tiene la carretera. "Eso supone menos de un 2% de la obra total. Por lo tanto, si vamos a este ritmo, nos iríamos en torno a 400 años, pero lo más grave es que además no hay nada ejecutado", pronunciaron.

Óscar Ramajo apuntó la peligrosidad de la carretera en la que han muerto "casi 180 personas desde 1990". Una vía "prácticamente intransitable" para la que seguirán exigiendo la financiación necesaria para su reconversión en autovía.

"Está claro que a los zamoranos siempre nos va mejor cuando gobierna el Partido Popular", concluyó Barrios.