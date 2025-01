Lorena Sánchez Corral, de periodista a directiva: "Polémicas como la de Lalachus indican que hay mucho por hacer"

Arriesgada y emprendedora, la zamorana Lorena Sánchez Corral le echó arrestos para volar de casa con 20 años cuando pisó por primera vez el Reino Unido de la mano de la beca Erasmus que le permitió cursar cuarto de Periodismo. Terminada la carrera en la Universidad de Valladolid un año después, en mayo de 2011, regresa a Inglaterra para realizar cursos de Política Internacional, "fui a la aventura, sin nada" dispuesta a bregarse en el inglés.

Su trabajo de camarera le sirvió para financiar su estancia en Londres y para conocer a periodistas de la cadena BBC, "les servía los cafés, me fascinaba tratarles y conversar cuando podía. Hasta les pasé mi currículum, todavía fantaseaba con trabajar allí", se sonríe. Se propuso una inmersión lingüística total, "solo hablaba en inglés, no llevé ni libros en castellano, había días que terminaba con dolor de cabeza, saturada".

"Siempre he tenido hombres que me han dado viento en las alas"

Los inicios no fueron fáciles para Lorena pero su tesón, su capacidad de trabajo, su curiosidad insaciable y su empeño por abrirse camino en un país que no era el suyo terminaron por dirigirla hacia el mundo de la comunicación corporativa hasta convertirse en septiembre de 2023 en destacada directiva de una de las multinacionales de ingeniería más importantes del mundo, "Wps", llegada de otra gran empresa, JLL.

Ha lidiado en un mundo construido por y para hombres, pero "nunca me he cuestionado si mi género me limitaba", aunque "todas hemos tenido que demostrar más que los compañeros". El estereotipo "las chicas no pueden" nunca ha puesto plomo en sus alas, "siempre ha habido hombres en mi vida que me han dado viento bajo las alas, que es muy importante, entre ellos, mi compañero de vida", su marido.

"Nostras mismas nos ponemos el listón altísimo"

Los micromachismos son tan comunes como en España en este ámbito de las grandes corporaciones y sus altos cargos, aunque "nunca me han faltado al respeto y, en las reuniones en las que he sido la única mujer, siempre he tenido mi sitio". Confiesa que se enfocaba en "convertir esa desventaja en mi punto fuerte, pensaba "me voy a esforzar el doble, era una autoexigencia" y reflexiona: "Las mujeres nos ponemos el listón altísimo nosotras mismas. Mira la polémica que ha surgido con nominación de Lalachus para las campanadas de Año Nuevo. Pero hay un antes y un después en esto, es para celebrar y seguir trabajando en ello, nos queda por hacer para romper barreras y estereotipos que no ayudan a nadie".

"Los sesgos van más allá del género, son visibles e invisibles y condicionan nuestras decisiones"

Precisamente, esta directiva zamorana internacional lidera y desarrolla en su empresa un programa piloto, Task Force, sobre diversidad e inclusión dirigido a formar para aprender a detectar "los sesgos invisibles que, a menudo, están detrás de las decisiones que tomamos hombres y mujeres", enumera desde la clase social de la otra persona, a la religión, el origen racial, la orientación sexual..., "hay muchos sesgos que van más allá del género, que todos y todas tenemos, debemos cuestionarnos hasta las pequeñas cosas del día a día".

Desde esa perspectiva, "trabajo con ese programa para lograr la igualdad". Un objetivo que resulta, subraya, "más beneficioso, más sostenible a largo plazo y más competitivos por esa diversidad de perspectiva que se consigue en la empresa". Apunta que ya existen bancos crediticios que exigen esa diversidad e inclusión.

Lorena se construyó "rodeada de mujeres que han sido referentes fuertes", al igual que su marido, lo que está convencida de que ha influido en la visión igualitaria que refuerza su complicidad y su relación. A su padre y a su madre, "emprendedores", les debe los valores culturales sólidos heredados de "esfuerzo, disciplina, humanidad y respeto a mí misma y a la gente que me rodea".

Comienzos profesionales y la Bolsa inglesa

Ese afán por aprender, evolucionar y esa fortaleza mental para perseguir su objetivo profesional en el corazón de Inglaterra terminaron por sentarla como periodista en una revista de tecnología bancaria, "sin saber nada de esa materia, realizaba entrevistas", pegada al diccionario, a empresarios de ese ámbito.

La experiencia adquirida le metió de lleno en la comunicación corporativa y llegó su oportunidad como becaria con "MHL Comunication", una consultoría en la que terminó contratada con 25 años, "hacíamos la comunicación en Bolsa, llegábamos a las 6.00 horas y podíamos acabar a las 18.00 horas, sólo me faltaba dormir en la oficina. Éramos gente joven, teníamos sentimiento de comunidad".

Pero el desgaste personal llegó, "era un mercado brutal y muy competitivo, si curras bien logras uno o dos ascensos al año". Asesoraba como community manager a los CEO de la empresa en proyectos financieros, "les acompañaba a las entrevistas en la BBC, en la CNBC, el Financial Times..., conocí el otro lado del periodismo, siempre con sumo respecto al periodismo informativo de rigor y profesional".

Esos altos directivos con los que inició su andadura profesional le enseñaron que "nunca hay por qué callarse si crees que algo es correcto, dilo". Esa es una de las máximas que se lleva del camino recorrido, de jefes que se convirtieron en sus mentores "a los que sigo llamando por teléfono para pedir consejo".

