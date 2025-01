Las diferencias salariales en la concertada acaban en el juzgado

La resolución a favor del Procurador del Común le ha dado el empuje definitivo a la Plataforma de Enseñanza Concertada de Afectados por la Carrera Profesional (Pecacp) para llevar su caso a los juzgados. Se trata de lo que consideran una "discriminación" entre compañeros, puesto que, en la actualidad, hay profesores que, trabajando en igualdad de condiciones en el mismo centro educativo de la concertada, cobran salarios distintos, con una diferencia que puede alcanzar hasta un 20%.

La razón está en un acuerdo alcanzado en noviembre de 2021 entre la Consejería de Educación y los sindicatos FSIE, Feuso y Comisiones Obreras —solo UGT no firmó— por el que se excluía a los profesores que cobraron en su día la PEA (Paga Extraordinaria de Antigüedad) del nuevo complemento salarial de carrera profesional. "Los profesores que habíamos cumplido 25 años de antigüedad en la misma empresa tuvimos ese derecho por convenio nacional de cobrar una paga única en nuestra vida laboral cuyo valor ronda los 10.000 euros brutos", detalló el portavoz de la plataforma, Roberto Fernández.

Exentos por ese acuerdo de este nuevo complemento salarial que se paga mensualmente, consideran que la diferencia económica actual entre unos profesores y otros de un mismo centro educativo provoca "una doble escala salarial en la que unos, por el mismo trabajo, el mismo horario y, en definitiva, las mismas condiciones laborales, cobran de una forma muy desigual", consideró.

Las diferencias, en cifras

En 2024, un profesor con veinte años de experiencia cobra 480,81 euros más al mes en Secundaria, cantidad que se sitúa en los 365,42 euros para los compañeros de Infantil y Primaria. "Los que cobramos la PEA en su momento y que teníamos una antigüedad de 25 años antes del acuerdo, en la actualidad cobramos un complemento adicional de 273 euros", comparó.

En total, son 150 docentes los que acudirán a los juzgados: 54 de Valladolid, 37 de Ávila, uno de Salamanca, catorce de Segovia y 44 de Burgos. Desde la plataforma, Fernández considera que, "seguramente, por desconocimiento de la situación", no se hayan unido compañeros de otras provincias, como es el caso de Zamora. "Y afectados tiene que haber, porque hay colegios concertados", argumentó.

Un largo periplo

Desde su puesta en marcha en 2023, Pecacp comprobó que la mayoría de los compañeros perjudicados no conocía esta situación. "Recordamos que los sindicatos firmantes no han informado adecuadamente a los profesores afectados de las cuantías económicas que no iban a cobrar respecto a sus compañeros y lo que iba suponer en el futuro", apuntó.

Será el próximo 24 de enero cuando se celebre el primer juicio en los juzgados de lo Social de Valladolid, de manera individual. "Al ver que nadie iba a cambiar este acuerdo y estábamos solos, decidimos iniciar denuncias individuales, única fórmula posible para conseguir que la justicia nos dé un trato igual al resto de nuestros compañeros", explicó.

Un paso que se decidió dar desde las plataforma "después de hacer muchas consultas con abogados laboralistas y tras la resolución del Procurador del Común".

