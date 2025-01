Antidio Fagúndez, sobre Tudanca: "Luis ha hecho un gran trabajo al unificarnos en Castilla y León"

Antidio Fagúndez, secretario provincial del PSOE de Zamora, ha valorado la retirada de Luis Tudanca como líder de los socialistas en Castilla y León. "Creo que han sido 10 años donde ha demostrado el trabajo y el esfuerzo, en una comunidad autónoma que no es fácil como la nuestra, tan extensa, con unos problemas de despoblación muy grandes, y Luis ha hecho un gran trabajo. En primer lugar por unificar nuestro partido, que veníamos de unas primarias donde hace 10 años el partido estaba muy dividido, y Luis ha hecho un trabajo de unificarnos. Y a partir de ahí, con un partido musculado y unido, ha sido capaz de ganar las elecciones en Castilla y León después de tantos y tantos años que no había sido posible. Es verdad que por la cabezonería de Ciudadanos no pudimos obtener el gobierno, pero yo creo que el trabajo está ahí, y fue el primero en ganar las elecciones después de tantos años", ha destacado el también diputado nacional del PSOE por Zamora.

Desde la izquierda, Sandra Veleda, Antidio Fagúndez, Luis Tudanca, David Gago y Carlos Rodríguez / JOSE LUIS FERNANDEZ

Antidio Fagúndez también ha agradecido la colaboración de Tudanca para que los proyectos del Gobierno de España "fueran una realidad" y ha explicado que a partir de ahora se abre una nueva etapa. "Yo creo que es de agradecer el gesto que ha hecho Luis Tudanca (...) cree que es lo mejor para el Partido Socialista y lo mejor para el futuro de Castilla y León. Y bueno, vamos a ser respetuosos, quedan ahora unas horas para que se pueda presentar cualquier afiliado, porque así lo dicen nuestros estatutos, y una vez que tengamos un precandidato, pues seguramente contará, lógicamente que no puede ser de otra manera, con todo el apoyo y el respaldo de los socialistas de Zamora".