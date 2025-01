"Los afectados por el IRPH pueden reclamar"

Europa abre la puerta para reclamar las hipotecas referenciadas al IRPH. ¿Qué es el IRPH?

Es el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, es un índice que tiene un coste más elevado que el Euribor. O sea, tradicionalmente, se han movido los índices IRPH bastante por encima del Euribor. Digamos que lo que siempre se ha discutido por los consumidores es que cuando a ti te colocaban en la hipoteca en vez del Euribor el IRPH, se cuestionaba que era algo que no se había informado adecuadamente, sin la debida advertencia de cuáles eran las consecuencias económicas que para tu hipoteca tenía, siendo una práctica no transparente y abusiva. Europa a través de la última Sentencia del TJUE refuerza estos argumentos.

Esta sentencia pone en duda la transparencia de los bancos con la referencia hipotecaria.

La sentencia viene a decir que el banco tendría que haber trasladado, en el momento de la contratación, en qué consistía este índice, dónde consultar su evolución y cuál había sido su comportamiento en los últimos tiempos.

Pide más transparencia.

Claro, pues de no ofrecer esta información , no se habría procedido con la transparencia adecuada y, por lo tanto, esta cláusula se consideraría abusiva. Para que el consumidor se pueda hacer una idea, hay gente que tenía la famosa "cláusula suelo", y cuando le anulaban la "cláusula suelo", prácticamente no le devolvían nada porque al ir su hipoteca referenciada a al IRPH y no al Euribor, el importe que le quedaba era muy paralelo, y no le devolvían prácticamente nada.

Los consumidores que tienen una hipoteca, ¿qué tendrían que tener en cuenta para saber si está afectada por el IRPH?.

La mejor forma es que un abogado revise las escrituras hipotecarias en el apartado de intereses o tipo de interés variable. Normalmente, viene en la cláusula tercera o tercera bis, es lo más habitual. Hay diferentes tipos de índices. Así está el IRPH de entidades, el IRPH de bancos, el IRPH de cajas, el IRPH CECA está menos utilizado, es el tipo activo de referencia de las cajas de ahorro.

¿Qué pasaría si se declara abusiva esta cláusula en la hipoteca?

La consecuencia es que te tengan que devolver todo lo cobrado de más. Por lo cual, un afectado por el IRPH, haciendo un cálculo medio, podría recuperar en torno a los 15.000 o 20.000 euros. Cada caso hay que estudiarlo detenidamente, pero podemos estar hablando de una hipoteca tipo de en torno a 100.000 euros que llevaría a recuperar esos 15 o 20.000 euros.

Tener una hipoteca ligada al IRPH no supone directamente la nulidad del préstamo.

No. Lo que viene a decir es que el banco tiene que demostrar que trasladó adecuadamente al consumidor qué supone la aceptación de esta cláusula. Digamos que lo que busca es que el consumidor sea adecuadamente informado, de ahí la importancia de que un profesional revise cada caso.

Los consumidores que tengan dudas de si su hipoteca está referenciada al IRPH ¿qué pueden hacer?

Les animamos a que acudan a nuestro despacho y si tienen cualquier duda poderla resolver. Les aclaramos cualquier duda, de modo gratuito y sin compromiso.