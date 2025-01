Propósito 2025: Una vida más saludable

Nuevo año, nuevos propósitos. A pesar de que se puede hacer en cualquier momento, enero es el típico mes de las buenas intenciones, pero según los estudios, un 80% de la gente, a 31 de enero ya ha tirado la toalla. Si no quieres ser parte de ese enorme porcentaje, sigue leyendo.

“Total si por un día no pasa nada”, es la frase que se nos viene automáticamente a la mente cuando nos falta energía y empieza a apoderarse de nosotros esa inmensa pereza a la hora de ir al gym o de levantarnos para hacer la meditación diaria.

Es cierto que por un día no pasa nada, el problema es que a menudo no es un día, sino que los patrones de comportamiento y los hábitos se alimentan y cuando no es el cansancio, es el frío que hace fuera, o simplemente la irresistible comodidad del sofá, cualquier excusa es válida, ¿verdad?

Falta de energía

La falta de energía y de fuerza es uno de las razones más habituales por las que dejamos a un lado nuestros propósitos de auto cuidado, sobre todo si nos referimos a hacer actividad física. Hay una serie de circunstancias que podemos estar pasando por alto y que afectan más de lo que pensamos a la motivación deportiva.

Falta de descanso: Los tiempos de reseteo son igual de importantes que los tiempos que dedicamos a la actividad física. No pueden faltar. Si dormimos pocas horas no solo estaremos más cansados, sino que el sistema inmune se debilita, hay más riesgo de comer en exceso y sufrir de estrés.

Exceso de entrenamientos: Pasar más tiempo de lo necesario en el gym, e incluso no dejar ni un solo día en la semana para que el cuerpo se recupere es también un mal hábito que incluso puede derivar en una lesión.

Cartilla Rústica / za

Dieta chupa energía: Los estudios alertan que comer un exceso de productos procesados y azucarados, resta energía y nos hacen sentir más perezosos, cansados, desmotivados y de mal humor.

¿Quieres algún consejo más para que tu rutina deportiva se mantenga en el tiempo?

Con música es mejor: una buena playlist puede vencer hasta la pereza más extrema, ¿no lo crees?

Pon una intención a tu práctica: ¿qué es lo que estás buscando con este entrenamiento, qué quieres conseguir? Sea lo que sea (ser más fuerte, descargar tensiones, dormir mejor…) piénsalo bien y repítetelo antes comenzar o siempre que lo necesites.

Busca compañía: entrenar con otras personas puede ser más motivante para muchos. Apúntate a alguna clase grupal o a algún grupo de carreras de tu ciudad. Y también te recomiendo que al menos hasta que te veas con buena fuerza de voluntad, evites pasar demasiado tiempo con personas tóxicas que te hacen caer en malos hábitos.

Creando un hábito

Es importante que esos propósitos se conviertan en acciones recurrentes, es decir, que sean hábitos instalados en tu vida y no algo esporádico que haces de vez en cuando. Para crear un hábito es importante:

Repetirlo todos los días: Cultivar la disciplina y la fuerza de voluntad es importante. La disciplina no es una carga, para mí es tomar las decisiones adecuadas para alcanzar un objetivo que me hará sentir mejor.

Elegir una hora para ejecutar ese hábito y no cambiarla. Por ejemplo, salir todos los días después de comer a tomar media hora el sol.

Ir poco a poco: Empieza entrenando un par de días a la semana durante 30 minutos. Mantén la rutina algunas semanas y comienza a incrementar la frecuencia y duración según te vayas sintiendo seguro y fuerte.

Momento de la meditación / za

Elegir una actividad que nos guste: Si uno de tus propósitos es moverte más, elige algo que te guste, ya sea salir a correr, montar en bici, hacer yoga o bailar. Creo firmemente que es imposible crear un hábito de algo que nos disgusta.

Claridad: Acotar bien lo que buscas: que el propósito no sea comer bien, sino por ejemplo, eliminar el azúcar de la dieta.

Compromiso: ¿De verdad quieres mejorar? Cambiar hábitos implica esfuerzo, dejar cosas fuera que llevaban mucho tiempo en nuestra vida.

Observa los resultados: Después de haber cumplido uno de tus retos, párate unos minutos a observar cómo te sientes después. Para mí, la sensación de bienestar que deja un buen hábito es el mayor motivo para volver a repetirlo al día siguiente.

Comprensión: No pasa nada porque un día abandonemos nuestros hábitos. Lo importante es no desfallecer y retomar la rutina lo antes posible.

5 Propósitos para una vida más saludable

- Pasar tiempo en contacto con la naturaleza: Aprovecha para tomar el sol, hacer respiraciones profundas y caminar descalzo. - Apostar por alimentos naturales y dejar definitivamente venenos como el azúcar, los alimentos procesados, el tabaco o el alcohol. Además, te recomiendo incluir alimentos que incrementan la vitalidad como por ejemplo, el aguacate, frutos secos, cacao o un buen pan ecológico como el de Los Jerónimos, si aún no has probado su pan de molde no puedes dejarlo pasar. Es súper blandito y su sabor indescriptible lo hace perfecto para todo, lo que más me gusta es el toque de las semillas de amapola y que en vez de leche normal (como suelen llevar los panes de molde habituales) éste lleva leche de avena, una buena elección si llevas una dieta vegana. - Levantarse al amanecer con la luz del sol y acostarse antes (sobre las 10 de la noche). - Hacer algo de actividad física, lo que sea: nadar, caminar, montar en bici… - Meditar todos los días al menos 5 minutos.

Una ayuda para estar más motivados

En la filosofía del yoga se dice que dónde ponemos la atención ponemos la energía, por ello es importante poner una “Intención” en nuestra vida, un faro, tener claro hacia dónde vamos, qué queremos en nuestra vida, un propósito.

Para desarrollar nuestra intuición y conectar con nuestra esencia y propósito, te recomiendo que te hagas con unas cartas de oráculo. Desde hace meses estoy encantada con “21 gramos”, las cartas de Nusa Project. Cada mañana, al terminar mi práctica de yoga reservo un rato para escoger una carta al azar, leer el mensaje que el oráculo me da para ese día y pasar unos minutos meditando en ello. No ha habido día que el mensaje no me haya despertado algo; son pequeños mensajes que resuenan profundamente y puedes utilizar para reflexionar y mejorar distintos aspectos de tu vida. También considero que son una gran herramienta para dar voz a emociones y sentimientos reprimidos.

Puedes comprarlas en la web de Nusa (https://nusastudio.es/). Te aseguro que no te arrepentirás de este pequeño ritual contigo misma.