"El suelo industrial es el futuro y la clave para que se instalen empresas"

Vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Isabel Blanco es una mujer a la que le gusta estar a pie de obra y madrugar mucho para estirar el día. Desde hace medio año, y tras ocupar escaños en el Parlamento Nacional y regional, la consejera de Familia se ha convertido en la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Zamorana de las que ejerce allá donde vaya, Blanco acompaña al presiente regional en la recta final de una legislatura en la que el PP gobierna en minoría.

-Cuando era una joven estudiante de Ingeniería, Caminos, Canales y Puertos, ¿cómo imaginaba su futuro laboral?

-Lo imaginaba vinculado al mundo de la obra. A mí me gusta mi carrera, me gusta mi profesión y me gusta mi trabajo. Soy funcionaria de la Diputación en el área de obras desde el 99 hasta el 2017, que pedí la excedencia precisamente porque me incorporé al grupo parlamentario.

-¿Nunca pensó en una vicepresidencia del Gobierno? Porque en política también hay que hacer mucha ingeniería.

-No, no. En una vicepresidencia ni mucho menos. Y sí, cierto lo de la ingeniería. Cuando hablo de los servicios sociales, cuando me preguntan qué hace una ingeniera llevando los servicios sociales siempre digo que tanto a los servicios sociales como quizá a la política en general les hace falta en un momento dado ese orden que podemos tener los ingenieros.

-Acaba de cumplir medio año como vicepresidenta de la Junta y mano derecha del presidente Mañueco en un gobierno en minoría tras la salida de Vox. En política, ¿mejor solos que mal acompañados?

-En política hay que trabajar, hay que gestionar, hay que gobernar y eso es lo que ha hecho el presidente Mañueco desde el gobierno de coalición primero con Ciudadanos, luego con Vox y ahora en solitario. Se trata de poner encima de la mesa medidas que mejoren la vida de las personas de Castilla y León, trabajar por ellas y gestionar por ellas. Y ese es el objetivo que había en el año 2019, cuando el presidente Mañueco formó gobierno y ese es el objetivo que hay ahora, el seguir trabajando por las personas de Castilla y León.

-Tanto en el pacto de gobierno con Ciudadanos como luego con Vox, la vicepresidencia ha sido una tribuna ideológica con dos vicepresidentes mediáticos, en ocasiones también polémicos. ¿Su designación ahora como vicepresidenta cree que va a permitir al Ejecutivo regional despreocuparse de ese ruido para centrarse en la acción política?

-Yo no voy a hablar de la labor, del trabajo, de la forma de ser o de actuar de otros vicepresidentes. Yo creo que quienes me conocen saben que mi tono es más sosegado y mi forma de actuar es otra, diferente. ¿Qué se hace desde la vicepresidencia o qué hago yo desde la vicepresidencia? Continuar trabajando y sumar competencias a las que ya tenía en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En este caso también ser una voz, una correa de transmisión de las políticas que está realizando el gobierno, pero siempre desde la personalidad o las características que tenemos cada uno, en mi caso ese tono.

La defensa contra lo que supone la lacra de la violencia machista no es una bandera de la izquierda

-¿Con firmeza y reivindicación?

-Hay que ser firme y hay que ser reivindicativa y yo lo he sido siempre, este gobierno lo ha sido siempre, el presidente lo ha sido siempre y lo vamos a seguir siendo, sobre todo cuando se trata de defender los intereses de las personas de Castilla y León, ante quien sea, ante el gobierno de España, ante la Unión Europea o ante quien corresponda.

-Abanderada en los servicios sociales, implicada con los movimientos migratorios, receptiva a la acogida de menores no tutelados, feminista, defensora de mujeres víctimas de violencia machista. ¿Deberían ser todos ellos debates superados en los partidos que aspiran a gobernar?

-El feminismo no es bandera de la izquierda, somos muchas las mujeres que creemos en la igualdad, que trabajamos por la igualdad, que llevamos haciéndolo muchos años, aunque no nos hayamos puesto delante o detrás, en este caso, de una pancarta. La defensa contra lo que supone la lacra de la violencia machista no es bandera de la izquierda. Me viene a la cabeza que el pacto de Estado contra la violencia de género se aprobó con un gobierno popular, lo aprobó Mariano Rajoy, lo impulsó Mariano Rajoy, y esas que se decían tan feministas, la anterior ministra, por ejemplo, no lo votaron a favor. Entonces, hay que seguir trabajando día a día por erradicar esa lacra que supone la violencia de género, desde cualquier ámbito, y hay que trabajar unidos la sociedad, las administraciones y las entidades del tercer sector, porque sólo así se conseguirán erradicar lo que está pasando, con conductas machistas.

-Igual que cada comunidad autónoma lucha por sus intereses, hablamos en clave más nacional, entiende que dentro de una misma región, Castilla y León, haya provincias como Zamora que reclamen una especie de deuda histórica sobre Valladolid, Salamanca o León. Y le pongo un ejemplo, la pugna con Salamanca por la alta velocidad de Portugal.

-Tenemos una comunidad, son nueve provincias, y las nueve son totalmente diferentes. Cada una tiene sus propios problemas, tiene sus propias situaciones, y nosotros trabajamos por el desarrollo de todas ellas. Lo que es evidente es que no puede haber de todo en todas las provincias. En Zamora se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Castilla y León en infraestructuras. La residencia nueva , el conservatorio, el centro cívico, el centro de autismo, la colaboración en esa financiación dentro de lo que es el Museo de Semana Santa, las obras vinculadas a las infraestructuras hídricas, a los Rehabitares, a la construcción de vivienda, a la rehabilitación... La apuesta por el suelo industrial. No se pueden instalar empresas si no hay suelo industrial. Y ahí se está desarrollando el nuevo polígono de Monfarracinos, el polígono Zamora Norte, que lo que pretende es precisamente ayudar a fijar población. El HUB de innovación tecnológico. ¿Qué reclamamos al gobierno de España? Una mejora en las infraestructuras de carreteras. Ahí está la N-122, por poner un ejemplo. Una mejora en las frecuencias ferroviarias. Eso lo vamos a seguir reivindicando para que Zamora pueda ser competitiva. En la Junta de Castilla y León se está haciendo un esfuerzo especial por Zamora y por toda la región porque creemos en ella. Es necesario apostar e invertir en toda la comunidad.

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. / José Luis Fernández

-Los polígonos industriales se han convertido en una obsesión para el presidente Mañueco.

-Es que ve en ellos el futuro en el caso de provincias como Zamora. Si no hay suelo industrial las empresas no van a venir. Pero hace falta también algo más. Hoy en día las empresas ya están muy deslocalizadas. Pueden trabajar o pueden tener su sede en cualquier sitio, donde tengan mayores incentivos, me imagino. Pero hay trabajos que no se pueden... o hay actividades para las que no se puede teletrabajar porque hay que hacerlo in situ, hay que fabricarlo. Me refiero a una multinacional, que lo mismo le da hoy en día montar una fábrica en Zamora, siempre y cuando tenga sus comunicaciones. Pero es que Zamora, y precisamente el polígono de Monfarracinos, lo que tiene es una situación privilegiada. Hablando de comunicaciones, está con las dos autovías que cruzan Zamora de norte a sur y de este a oeste, está próximo a Portugal. Va a tener un tamaño importante, porque en muchos polígonos el problema que hay es que las parcelas son más pequeñas y las grandes empresas te demandan una superficie mayor. En este caso la superficie del polígono va a permitir que se puedan instalar empresas grandes y atender a las demandas que nos van pidiendo. Y yo sé que desde el gobierno se están manteniendo ya contactos con firmas que pudieran estar interesadas en instalarse. A lo mejor descubren Zamora, ¿no? Pues yo lo digo siempre, Zamora es la gran desconocida, desde el punto de vista industrial, empresarial, pero también desde el punto de vista turístico. Aunque los zamoranos lo sintamos y no lo creamos, Zamora es muy desconocida para mucha gente.

-¿Hace falta mayor promoción?

-Cuando la gente viene a Zamora a conocerla, repite. Yo es lo que puedo decir, animar a todo el mundo a que venga, a que conozca Zamora, a que conozca nuestra capital, nuestra Semana Santa, nuestro Románico, pero también nuestra provincia, nuestro paisaje natural, nuestras tradiciones, nuestra cultura, la gastronomía, el enoturismo. Zamora tiene mucho potencial, el sector turístico es uno de los grandes motores de la economía zamorana, el sector agroalimentario, y sobre todo hay que animar a la gente a que nos conozca. Cuando nos conoce, vuelve.

-En el caso de las empresas, claves para asentar población, ¿puede existir un efecto llamada?

-Estamos trabajando ya para que puedan venir grandes empresas. Uno de los mitos o de los mantras es que Castilla y León no es una comunidad industrial, por ejemplo, y nada más alejado de la realidad. Que Zamora no es una provincia industrial y nada más alejado de la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo, si hablo de Zamora, de Cobadu. Es una gran empresa y tenemos otras industrias, otras empresas más desconocidas, pero que hacen que Castilla y León sea industrial y hay que seguir apostando y hay que seguir trabajando por eso.

-Los últimos datos del Observatorio de la Dependencia sitúan a Castilla y León en el segundo puesto de las comunidades que más rápido gestiona toda esta burocracia, aunque las quejas por los retrasos existen.

Nosotros no tenemos lista de espera. La ley establece un plazo de seis meses para resolver la dependencia y ahora mismo la estamos resolviendo en 118 días. Castilla y León ha hecho un esfuerzo por no tener lista de espera, por resolver rápidamente. Evidentemente tenemos que seguir trabajando, seguir simplificando los procedimientos, pero también tenemos que estar muy orgullosos del sistema de la dependencia de Castilla y León. Somos referentes, somos líderes a nivel nacional y hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, hay que seguir incorporando las nuevas tecnologías, sobre todo para simplificar todos estos procesos administrativos.

-¿Qué planes tiene desde la Consejería de Familia para 2025?

-En este nuevo año el objetivo es consolidar los grandes proyectos que hemos puesto en marcha en todas las áreas. En este sentido, si nos centramos en Zamora, trabajar en esa residencia de personas mayores, por ejemplo. El plazo de finalización es en el año 2026, pero en el año 2025 estará ya muy avanzada. Ese HUB de innovación tecnológica que ya está funcionando y que va a ir vinculado a los cuidados. En general se trata de consolidar un sistema con un modelo de atención en red que pretende asistir a las personas donde ellas quieren ser atendidas, en sus casas o en las residencias. Darles los mismos servicios vivan en una vivienda o en un centro residencial. Si hablamos de familias son importantes las medidas centradas en la conciliación, y de ahí el incremento en el programa Conciliamos ampliándolo a todos los meses del año, el bono concilia, el bono nacimiento o el pacto para ayudar a familias vulnerables. Consolidar por supuesto toda esa red de atención a las mujeres víctimas de violencia machista con los centros Atiendo, como el último inaugurado en Zamora. Las mujeres, independientemente de su edad y del lugar en el que vivan tienen acceso a ayudas en el medio rural con el entorno virtual, un centro pionero. Seguimos apostando por los jóvenes, por supuesto, como por nuestros artistas. Se trata de consolidar todos esos programas que pusimos en marcha, toda esa transformación de los servicios sociales, que lo que hacen es pensar en las personas. Queremos llegar a más, llegar mejor y llegar con lo que ellas necesitan.

-¿Ve a Tudanca repitiendo como candidato del PSOE a la presidencia de la Junta?

-Eso lo tienen que decidir los militantes, en este caso del Partido Socialista. Lo que sí le pedimos es que ayude a tirar adelante de esta tierra, que se centre en Castilla y León, que el que sea trabaje por la comunidad desde el diálogo, desde el consenso, desde el acuerdo. Que solucionen, en este caso al señor Tudanca, que ahora mismo es el secretario general del PSOE, sus cuitas internas y que ayuden a tirar de Castilla y León.

-El reparto de menores migrantes, donde usted representaba a Castilla y León, provocó precisamente la marcha de Vox.

-Con el traslado de los menores, de los niños y niñas de Canarias que venían, se hacía lo mismo que se había hecho desde el año 2021, dar respuesta a esas crisis internacionales. Se habla de los menores de Canarias, pero también están los menores ucranianos. Hace dos años llegó un orfanato entero a Castilla y León, 85 menores, niños, niñas, ucranianos, niños y niñas con discapacidad, niños y niñas que venían huyendo de una guerra y que también eran menores migrantes no acompañados. En el año 2021 fue la crisis de Afganistán y también acogimos refugiados en Castilla y León. Nosotros hemos seguido haciendo lo que hacíamos siempre, ser solidarios, atender a las personas y proporcionarles aquello que necesitan, especialmente a los menores. Si hablamos de migración Castilla y León ha sido siempre tierra solidaria, ha sido siempre tierra de acogida. Igual que en su momento nos acogieron en otros lugares.

-Tras esta polémica con los menores no tutelados y la posterior salida de sus socios de Gobierno, ¿cree que esa ruptura unilateral por parte de Vox fue un error?

-Eso fue algo que ordenaron desde Madrid. Era un gobierno que funcionaba, era un gobierno que estaba implementando medidas. Hacía pocos días se había producido el debate del Estado de la Comunidad poniendo de relieve las medidas que se estaban adoptando, medidas que pensaban en las familias, que pensaban en los jóvenes, que pensaban en los mayores. Por un lado, era un gobierno que funcionaba y por otro lado se hacía lo que siempre habíamos hecho con ellos en el gobierno, que era acoger a menores dentro del sistema de protección de Castilla y León. ¿Qué pasó? Que en Madrid levantaron el dedito o levantaron la voz y le dijeron abandonáis los gobiernos. Pues son ellos quienes lo tienen que explicar, ya que en el fondo defraudaron a sus electores, porque venían para gobernar, pero cuando gobiernas y de repente te vas…

Castilla y León no puede ser perjudicada para beneficiar a otros territorios

-Las exigencias de los independentistas catalanes en materia de financiación. ¿Cree que han unido o por el contrario han abierto más brechas en territorios fuera de lo que es Cataluña?

-El problema lo tenemos con el gobierno de España que cede cualquier cosa, en este caso la financiación, a sus socios separatistas a cambio de seguir en el gobierno. Y eso no puede ser. Se lo reclamaron los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes. No se puede ceder, no se puede romper la unidad de España ni romper la caja única. Tiene que ser una financiación con todas las comunidades, una financiación justa, una financiación solidaria, una financiación en la que, por ejemplo, no puede valer solamente la población. Hay que tener en cuenta más factores. Se tiene que tener en cuenta la dispersión, se tiene que tener en cuenta la densidad de población, porque hay que prestar los servicios a las personas, porque no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y prestar los servicios en el mundo rural es un 50% más caro. El mantener escuelas abiertas con tres niños es más caro. El prestar la ayuda a domicilio en los pequeños municipios a nuestros mayores es un 78% más caro que en las ciudades. Eso lo estamos haciendo. Se está haciendo con un esfuerzo importante por parte de la Junta de Castilla y León, por parte de este gobierno.

-Pero puede haber comunidades que con sistemas de corrección digan bien, a mí me interesa.

-La financiación tiene que ser algo negociado entre todas las comunidades. Y solidaria. Es el gobierno de España el que tiene que explicar por qué beneficia a unos territorios en detrimento de todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué beneficia a los que peor se lo han gastado? Tiene que ser solidario. La financiación es parte de la solidaridad. Parte de una negociación conjunta entre todas las comunidades y el Estado para llegar a ese punto común, para llegar a ese punto de acuerdo. Nosotros vamos a defender donde sea necesario que no puede haber esos privilegios. Castilla y León no puede ser perjudicada para beneficiar a otros territorios. Bueno… Para beneficiar los intereses de Pedro Sánchez.

