Hay donde elegir: rutas del románico, del modernismo, del Duero, literaria de Claudio Rodríguez, "muralística" (sin desdeñar a las legendarias o gastronómicas). Y también la ruta de las pintadas (no confundir, por favor, con el itinerario de los grafitis ciertos). Pues no. No partimos de la Plaza Mayor, tan desfigurada. Echamos a andar desde la iglesia de San Esteban, diácono y protomártir, de mediados del XII, aunque experimentó cambios en el XVIII. Dispone de una sola nave. De 1905 a 1986 estuvo al cuidado de los misioneros del Corazón de María. En la puerta meridional aparecen garabatos. Es decir, algo así como pintarrajos. En la septentrional, surtido variado: una pegatina, el dibujo de un corazón, un supuesto nombre o mote, números varios, grafismos indescifrables o palabras ilegibles a primera vista que admiten dudosas interpretaciones. En el muro se advierte el rastro de antiguas pintadas, que fueron borradas. Quizá una y otra vez.

Pintadas en la puerta de la iglesia de San Esteban / P. H. A.

Es muy posible que los "pintadores", o asimilados, desconozcan las nociones más básicas de la pintura, el decoro y la civilidad. ¿Cómo no pueden saber, sin embargo, que –pese a la impunidad del hecho– nadie sale triunfante de tales acciones? Banksy, el británico que se esconde, ha dicho: "Los malos artistas imitan". Y, por lo visto, también esto: "Todos los artistas están dispuestos a sufrir por su trabajo. Pero, ¿por qué tan pocos están preparados para aprender a dibujar?".

Plaza Mayor-Catedral

Si encaminamos los pasos en dirección a la Catedral, como tantos que salen a caminar y llegan hasta allí y después se dan la vuelta y desandan lo andado, nada más superar ese espacio descuadrado de encuentros y antiguos tratos, con dos consistorios, desviamos el rumbo a la altura de Viriato, y ya divisamos la iglesia de Santa María la Nueva, levantada a principios del XII, de original ábside, pila bautismal románica, pinturas murales del XIV… y conocida por la leyenda del "Motín de la trucha" (1158), qué les voy a contar. Como un primer conato de la lucha de clases en estas tierras de mucho callar y aguantar. En el muro de la portada septentrional, la menos visible para el ciudadano, a la derecha de la puerta, aparecen cuatro letras mayúsculas (TBKA), de gran tamaño, con un rasgo inferior que puede semejar una rúbrica. O nada, solo un trazo dado como un plumazo de mal gusto.

Iglesia de Santa María la Nueva. Muro septentrional / P. H. A.

Ya puestos, proseguimos la ruta sin desánimo. Y damos con la iglesia de San Isidoro, de una sola nave, próxima a la Seo, inmediata al Postigo Viejo, ahora Portillo de la Lealtad. Lo último suena más enfático, pero no engrandece el Cerco. En su puerta septentrional tampoco falta la mancha: es un variado crucigrama de letras inconexas, números, dibujos, grafismos, nombres y firmas. Comparado con otros casos… Tal vez le protege su menor visibilidad.

Vuelta: hacia los Barrios Bajos

Regresamos. Los paseos son de ida y vuelta. Volvemos sobre nuestros pasos. Descendemos por la escalonada calle de Balborraz, antaño artesanal, que comunica la Plaza Mayor con los Barrios Bajos, ribereños del Duero de las riadas.

Iglesia de San Leonardo, en los Barrios Bajos / P. H. A.

Pronto damos con la iglesia de San Leonardo (XII), en la Puebla del Valle. Con la desamortización, sufrió el expolio artístico. Su último uso, como carbonería, degradó más el monumento. El antiguo templo no se libró de las pérdidas, como aquel altorrelieve, que se data alrededor de 1200. Fue malvendido. Para nuestra vergüenza. Se halla en el Museo de los Claustros, en Nueva York. Tampoco se ha librado, aunque rodeado de hierbas en algunos lados, de las pintadas: letras de gran tamaño, mayúsculas, sin aparente significado, así como el tópico gráfico sentimentaloide.

La muralla, herida: indefensa

No dejamos atrás la muralla. El Cerco está en la memoria más viva de los zamoranos, aunque ocurrió allá por el 1072. El asedio, que duró algo más de siete meses, los curtió. En el camino, el paseante se encontrará, haciendo algunas desviaciones, con la fortificación histórica. Esta fue ciudad bien cercada. Y escaso es el tramo que se halla limpio de agresiones (y de hierbas) en cualesquiera de sus tres recintos. Poco se respeta el legado, el patrimonio.

Pintadas en la muralla: en la Ronda de Santa María la Nueva y en un cubo de la zona de San Isidoro / P. H. A.

En la zona de San Isidoro, recientemente despejada, un cubo muestra las graves huellas del "incivismo" (en brochazo negro y azul esta vez). Igual sucede en las Peñas de Santa Marta, en los cubos y los paños de la Ronda de Santa María la Nueva (abundan los círculos, las mayúsculas, los signos, las simples chafarrinadas y alguna cursilería), en la zona de San Bernabé… La rehabilitación de algunos tramos (por la existencia de vegetación, desprendimientos y filtración de humedades) es acción perentoria. Y si eso fuera poco, la presencia de las pintadas.

Poco pintan, mucho ensucian

Las acciones, aunque localizadas mayoritariamente en murallas e iglesias (estén abiertas al culto o no), afectan también a las estatuas y fuentes que jalonan el camino urbano, que salen a nuestro paso. La reiteración de esos hechos lleva a la constatación, sí, de la existencia de un "problema". El patrimonio histórico y cultural de Zamora requiere mayor protección ante los atentados. Muchas pintadas (de contenido diverso, que en sí mismas cuestionan el civismo de sus autores), tan lejos de los grafitis que tienen un componente artístico o decorativo, atentan contra esa protección.

Pintada en la puerta de San Isidoro / P. H. A.

La clase política suele hablar de "tomar medidas", y apostilla que "disuasorias". Lo cierto es que lesionan o dañan a la imagen de la ciudad. Visualmente, así es. La ensucian. Rebajan, o degradan, el valor del patrimonio cultural. Además, la eliminación de las pintadas, algo que a veces no resulta posible en su integridad, es costosa y conlleva el deterioro de la piedra. La ciudadanía también debe sensibilizarse ante esta situación. Cabría, entonces, formular algunas preguntas: ¿Cabe una labor institucional de información y educación?, ¿hay que aumentar la vigilancia para la prevención?, ¿solo es efectiva, tras aquella, la sanción? Quién sabe. Doctores hay.

Poco pintan, pero mucho ensucian. Sin noción de la estética, que es, en determinados casos y oficios, una cualidad imprescindible. Parece que, con nocturnidad, algunos se van de ruta. Quizá están contra la belleza y la historia, quizá crean tener buen gusto.

Suscríbete para seguir leyendo