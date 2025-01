"El modelo de la gestión de la Semana Santa de Zamora tiene que ser revisado"

Este murciano asumió hace cuatro años las riendas de la Diócesis de Zamora. Encabeza muchos proyectos para poner en valor a este territorio, la riqueza artística de la provincia y pretende que desaparezcan las tensiones en la Semana Santa y modernizar su gestión. El próximo año tiene por delante Edades del Hombre una muestra de arte sacro que mirará a Portugal, pero con la incertidumbre todavía de si será con Oporto o bien con Braga.

La Comisión de Patrimonio ha dado luz verde a la calle que va a abrirse en la trasera de la Catedral que brindará una nueva perspectiva de la seo y también del Castillo.

Este es un objetivo que nos planteábamos hace dos años y medio, que fue trabajar en torno al entorno de la Catedral, es decir, priorizar en todo lo que iba a ser la actuación de la Diócesis de Zamora en dignificar y darle contenido a un espacio que se está quedando deshabitado, que iba perdiendo servicios y que necesitaba ganar en belleza y darle nuevas perspectivas.

También han recibido una inyección financiera de la Junta para las obras del Palacio Episcopal. ¿Cómo va su ejecución?

Yo creo que en un mes podría acabarse la cubierta, lo que supone la primera y la segunda fase. Querríamos que tercera y cuarta empezasen inmediatamente.

¿Y qué van a conllevar?

El arreglo de la fachada, de ventanas y el acondicionamiento de toda la parte de arriba y del mirador sobre el Duero. También empezar a adecuar lo que va a ser la planta noble y, en segundo lugar, lo que es la ayuda que nos ha dado la Diputación, el archivo. Creo que el archivo lleva un ritmo grandísimo porque estamos a punto de firmar un acuerdo con la Universidad de Yale para digitalizar todos los libros parroquiales.

El contenido del Museo Catedralicio pasará al Palacio Episcopal y las dependencias del Catedralicio servirán para exponer la colección de tapices flamencos

¿Cómo ha surgido?

Un paisano mío es profesor de esa universidad y nos han presentado un proyecto. Vendrá un equipo y lo van a financiar ellos. Están haciendo estudios de la realidad poblacional de toda América de procedencia, de familias... Además, estamos a punto de comprar una máquina de digitalizar para que varios voluntarios, con la campaña que se ha hecho, empiecen a digitalizar documentos y empecemos a condicionar todos los espacios donde se va a ampliar el archivo. Tenemos un archivo que es una joya.

La parte noble ¿finalmente acogerá un museo?

Sí, será museo de obras y de modos de vida para conocer la vida eclesial. Evidentemente también exponer algo tan rico como que tenemos 2.300 documentos medievales y que la gente pueda conocer esos fondos. Yo hubiese querido que para Edades del Hombre estuviese, pero, con lo lento que es todo el tema burocrático en Zamora, con que en el 27 este proyecto se quedase terminado o estuviese ya funcionando, sería una maravilla.

En el 2026 se cumple un siglo del Museo Catedralicio. ¿Estarán entonces la extraordinaria colección de tapices dignamente expuesta?

Ya tenemos el preproyecto del próximo museo de tapices. Todo lo que ahora mismo está en el Museo de la Catedral iría al Palacio y se utilizan todas las dependencias del Catedralicio para exponerlos. Esa va a ser la última obra de toda esta actuación o la penúltima porque después hay que empezar a dignificar la Catedral.

Esa dignificación, ¿qué conllevará?

Muchas cosas. Creo que hay que embellecer toda la piedra, todo lo que envuelve el templo. La Catedral tiene que brillar y van a hacer que brille.

Además de todo lo que se va a hacer en el exterior, gracias al elevador y las visitas cubiertas, ¿van a realizar alguna medida de emergencia para mejorarla de cara a Edades?

Va a ser muy difícil por dos razones porque los permisos necesitan un año por delante. El acceso va a llevar un mantenimiento constante de todas las cubiertas y eso va a proteger a la Catedral. Hace cuatro años que estoy en Zamora, creo que hemos hecho unas cuantas cosas que están dando mucho fruto y que van a dar mucho más porque los equipos de trabajo están empezando a funcionar de manera sinodal, donde todos tienen la palabra y tienen responsabilidad.

Esta semana han tenido reunión de todos los patronos de Fundación de Edades del Hombre. ¿Qué avances se han dado para Zamora?

En primer lugar ya está constituido el equipo. El comisario será Juan Carlos López, el delegado, episcopal de Patrimonio. Por primera vez un laico la va a comisariar. La narración la efectuará José Manuel Chillón y se está constituyendo el equipo en el que colaborará, entre otros, José Ángel Rivera de las Heras y Sergio Pérez Martín. La temática será la esperanza.

Edades estará en la Catedral, San Cipriano y el Carmen desde otoño hasta el Domingo de Ramos

Y ¿en qué sedes?

Serán, en principio, la Catedral y las iglesias del Carmen y de San Cipriano. Un templo será para un tema pedagógico infantil, dado que queremos darle esa novedad.

Temporalmente...

Se abrirá o a finales de septiembre o a principios de octubre, dependiendo de la Casa Real, y concluirá el Domingo de Ramos. Queremos que Edades del Hombre esté en la Semana Santa de Zamora.

¿Y qué va a pasar con los tres pasos que están actualmente en la Catedral?

Tendrán su sitio oportuno y digno. Se está trabajando en ello, que las cofradías estén tranquilas.

La exposición se abrirá primero aquí y luego en Oporto o Braga, no serán simultáneamente

Edades 2025 se presentó como un proyecto transfronterizo con el Duero como eje vertebrador con dos sedes Zamora y Oporto. ¿Qué novedades hay en la sede lusa?

La idea sigue en pie. La cuestión es que no serían simultáneas primero aquí y luego en Portugal, ya sea en Oporto o en Braga. La cuestión está ahora mismo en el diálogo entre la Junta de Castilla y León y la Región Norte. Para nosotros, como Iglesia, como patronos, es un bien objetivo trabajar la realidad transfronteriza porque tanto para Portugal como para Zamora son las zonas más despobladas.

¿Quién tomará la decisión de qué ciudad lusa será?

Serán las autoridades civiles. Portugal tiene que decidir dónde.

Trabajan para que la Universidad Pontificia cuente con estudios en Zamora.

Existe un compromiso del rector conmigo de que sí. El problema es que nosotros llevamos un ritmo y ellos, otro. Somos una diócesis pequeña y como no vayamos empujando, las cosas se van a otro sitio. Será una propuesta nueva de la Pontificia, es decir, una realidad que ellos no tengan hasta ahora.

¿A qué espacio iría?

A la Pontificia en principio lo que le hemos ofrecido son Las Marinas, pero si quisieran empezar el curso 2025-26 tienen a su disposición el Seminario.

Han firmado convenios con otras diócesis extranjeras. Están "importando" curas y los sacerdotes del medio urbano han empezado a trabajar también en el medio rural ¿Está funcionando este nuevo sistema?

Sí, en la visita pastoral este verano me han dado las gracias. Han revitalizado toda la realidad de pueblos muy despoblados, muy envejecidos. Hay que empezar a plantear esta realidad. Tenemos que ir haciendo equipos evangelizadores.

Este año ha efectuado una reestructuración en la que por primera vez la mujer ha accedido a los órganos del gobierno.

El Papa nos está pidiendo que las estructuras se vayan adecuando a la realidad bautismal del pueblo de Dios y en nuestra diócesis hemos empezado con esta experiencia de la que en el poco tiempo que estamos caminando es de una riqueza enorme, que haya una religiosa, que haya una laica madre de familia y un laico. La riqueza y la voz de la mujer es muy importante y pueden estar en cualquier área de gobierno, salvo las que estrictamente tiene que ocupar un sacerdote.

La norma que actualizará el Estatuto Marco que rige a todas cofradías de la diócesis ha sido muy cuestionada. ¿Qué va a pasar con ella?

En la iglesia diocesana hay cientos de cofradías no solo las de Semana Santa. Lo más importante de toda la actualización del Estatuto Marco son esas pequeñas realidades de las parroquias pequeñas, lo demás es casi estético.

El plazo para remitir alegaciones concluye el 30 de enero, pero por el momento ¿se han presentado?

Nada. El objetivo de la actualización del Estatuto Marco tiene, primero, toda una sección, que son todas las pequeñas cofradías parroquiales que están muy desasistidas y luego el segundo objetivo es que las cofradías tengan más autonomía para tomar decisiones. Las juntas directivas tienen que tener poder de decisión para muchas cosas.

Obispo de Zamora Fernando Varela / José Luis Fernández

¿Habrá modificaciones en el texto que se han hecho público?

Posiblemente, pero el objetivo está claro. Toda la Iglesia Católica tiene que ser consciente de que nosotros tenemos un compromiso de autofinanciación y hacia ahí vamos a ir caminando.

La iglesia de Molacillos es un monumento BIC que permanece cerrado desde hace más de dos años y su estado empeora. ¿Van a dejarlo caer?

Nosotros no nos podemos gastar el dinero que cuesta arreglarla. Eclesialmente, el pueblo no necesita esa iglesia. Las 10 personas que van a misa caben en un local. No obstante, estamos buscando fórmulas incluso con firmas privadas. Estamos trabajando y si nos salieran las propuestas y los estudios que tenemos, incluso dinamizarían el pueblo. El objetivo es preservar el monumento.

"Si hay altura de miras, será fácil desenquistar la crisis de la Semana Santa"

Cada cierto tiempo en la Semana Santa hay crisis, pero hasta ahora habían sido las propias cofradías quienes las resolvías, nunca un obispo había optado por una gestora.

El obispo es siempre responsable de la comunidad que pastorea. Su autoridad no es solo moral, sino también canónica. Qué duda cabe que a veces es mejor mirar a otro lado, pero la responsabilidad de quien ocupa esta tarea siempre es acompañar y generar cauces de entendimiento.

En octubre hubo una reunión muy tensa entre la gestora y las cofradías. Luego ellas remitieron cartas tanto a usted como a la gestora. A usted, entre otras cuestiones, le pedían que la situación de interinidad desapareciera cuanto antes. Esta semana Josefa Chicote ha dimitido y no les ha devuelto el mando.

En esta segunda gestora, las cofradías tienen su palabra: les he pedido que me propongan candidatos, quizá este tiempo haya servido para que unifiquen criterios y encuentran fórmulas de colaboración que permitan generar un plan estratégico para la Semana Santa de la ciudad, es decir, una hoja de ruta en la que los personalismos desaparezcan y todos trabajen por un objetivo común, desde criterios eclesiales, pero también profesionales, abandonando tensiones innecesarias.

¿Qué le mueve solicitar a las cofradías que aporten una serie de nombres a partir de los cuales se elaborará una nueva gestora?

Desde que llegué a esta diócesis he repetido que caminamos juntos y que solo escuchándonos podemos resolver los retos. Si los actores principales de la Semana Santa demostramos altura de miras, será fácil desenquistar el problema. Las cofradías gozan de buena salud, su vida asociativa es rica y genera abundantes frutos pastorales, pero el modelo de la gestión de la Semana Santa merece ser revisado y planificado con criterios estratégicos en los que prime lo que en realidad es la Semana Santa zamorana, una expresión de fe, popular, con una proyección turística excepcional y, a mayores, una gran palanca de desarrollo social, cultural y económico para toda la provincia. Las cofradías tienen un papel relevante y sus presidentes deben contribuir a la creación de esa paz social para una gestión ordenada y eficiente.

Y si las cofradías no dieran nombres…

Quiero pensar que esta posibilidad es absolutamente inviable. Los presidentes, por responsabilidad, serán capaces de estar a la altura de las circunstancias, proponiendo personas con vocación de trabajo y perfil de comunión para afrontar estos meses que, estoy convencido, devolverán la serenidad.

¿Cuáles serán las competencias de la nueva gestora?

En principio resolver lo que está pendiente en el ámbito administrativo para la puesta en la calle de la próxima Pasión, diseñar unos nuevos estatutos y comprometer la elaboración de un plan estratégico para abordar los retos de futuro. La nueva gestora tiene que poner las bases de un proyecto sereno, ambicioso, sensato y ajustado a las posibilidades de la ciudad, por eso la preparación de un plan estratégico.

La Diócesis tiene el objetivo de la autofinanciación ¿cómo lo hará la Junta pro Semana Santa?

La diócesis está inmersa en un proceso de transformación de estructuras en el que se camina hacia la corresponsabilidad. Las asociaciones de fieles están llamadas a asumir también con su aportación económica el sostenimiento de la Iglesia diocesana. Junta pro Semana Santa es un órgano gestor.

