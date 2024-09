La hostelería zamorana pide al Gobierno "menos prohibiciones y más ayudas"

"Es una barbaridad", así califica el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), Óscar Somoza, el anteproyecto de ley de alcohol y menores presentado por el Ministerio de Sanidad. En concreto, Somoza lamenta las limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas por la que no se podrán tener toldos, sillas, mesas o sombrillas que lleven la denominación social y marcas o símbolos identificativos de las empresas productoras, en un perímetro inferior a 200 metros lineales de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores. De este modo, la norma afectaría a cualquier bar o restaurante cercano a centros de educación primaria, secundaria obligatoria, formación profesional, de enseñanzas especiales y bachillerato, así como centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil.

"Estamos totalmente en contra de estas medidas que solo buscan hacer daño al sector que da vida a este país", declara el presidente de Azehos. "No entendemos esa lucha en contra de los que crean empleo. Todo va en contra de nuestro sector y ataca al turismo", añade.

"Se demostró en la pandemia que seguimos adelante en la medida de lo posible y tiramos del país y es el sector que sigue, indudablemente, tirando del país. Cuando la hostelería y el turismo falló se notó en España que quedó bajo mínimos, entonces en esa época que cerramos todo, es cuando se dijo, ha cerrado el motor económico del país", argumenta.

Por ello, el portavoz de la hostelería zamorana espera que estas "medidas amenazadoras" como la de prohibir fumar en las terrazas no se hagan finalmente realidad. "Menos prohibiciones y más ayudas o, por lo menos, si no nos dan y no quieren ayudarnos, que no nos quiten", pronuncia.

Normativa que de implantarse supondría además un "sobrecoste horrible" para los hosteleros afectados ya que deberán adaptar sus locales renovando todo el mobiliario que lleve el nombre de alguna marca de bebidas alcohólicas. "Nadie te va a a costear una terraza en blanco", apunta Somoza.

Terrazas que para el responsable de los hosteleros de la provincia se han erigido como un "símbolo importante de crecimiento, una joya que surgió en la pandemia" y que ahora "pretenden estropear con las dos prohibiciones que acampan ahora, la prohibición de fumar en las terrazas y la prohibición de las sombrillas, sillas y elementos de terraza que tengan alguna marca de cerveza o de alcohol o demás".

La justificación del ministerio que dirige Mónica García para la puesta en marcha de la ley es establecer un marco integral para proteger la salud de los menores y reducir el consumo de alcohol en la sociedad. De este modo, las medidas que recoge se centran en los menores de edad, ya que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral. El objetivo, por tanto, es "prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable", alegan desde el Gobierno de España.

Asimismo, hacen referencia a la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España que señala que el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años.

Esta encuesta refleja que la edad media de inicio del consumo es demasiado precoz, tanto para el consumo ocasional. Por otro lado, según la encuesta, la percepción de los adolescentes sobre la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas es muy alta y el porcentaje que consideran que les resultaría fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas alcanza el 93%, pese a que las normativas autonómicas prohiben la venta a menores de edad.

