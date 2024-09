Los radares generan 27.000 sanciones al año en Zamora, dos de cada tres multas de tráfico

¿Por qué multa Tráfico a los zamoranos? A esa pregunta ha respondido la DGT con los datos desagregados por provincias de las denuncias que impone anualmente y el precepto infringido. Esa estadística facilitada por la Dirección General de Tráfico permite tomar conciencia sobre las sanciones más frecuentes y conocer también detalles de otras no tan frecuentes pero igual o más preocupantes por la peligrosidad que entrañan.

Por ejemplo, en el último año analizado los agentes sancionaron por conducción temeraria o por conducir por el sentido contrario a 53 conductores en Zamora mientras que 326 se llevaron una multa por conducir bajo los efectos de las drogas tras hacerles la correspondiente prueba y otros 390 por dar positivo en el control de alcoholemia. En esas cifras se contabilizan los positivos que dan lugar a denuncia, ya que cuando la tasa supera un determinado límite no es una sanción administrativa lo que se impone sino que ya se considera delito y esos casos van directamente a través del juzgado y no mediante boletín de denuncia.

Los últimos datos anuales de denuncias, desagregados por provincias y precepto infringido, son de 2022 y revelan que en Zamora se han contabilizado 41.100 denuncias esa anualidad. Pueden parecer muchas pero lo cierto es que, exceptuando las provincias del País Vasco y Cataluña, donde las competencias están transferidas y la DGT no maneja los datos, se trata de la segunda provincia de toda España con menos boletines de denuncia ese año, tras Palencia (38.559).

En cuanto a la tipología de las multas, en Zamora prácticamente dos de cada tres se debe a excesos de velocidad detectados por los radares. Así, los radares fijos de la provincia generaron 19.455 denuncias y los móviles 7.864. Entre ambos supusieron el 66,47% de las multas. La tercera causa de denuncia más habitual es no tener la Inspección Técnica de Vehículos en regla, con nada menos que 4.807 conductores denunciados por ello. El apartado de "otras infracciones" fue el cuarto más frecuente, con 1.486 boletines de denuncia, mientras que carecer de licencia, permiso de conducir o tenerlo invalidado de forma permanente motivó otras 1.018 sanciones.

No llevar el cinturón de seguridad fue la causa de otras 698 multas y hacer paradas o estacionamientos indebidos la de 542, mientras que por carecer el vehículo de permiso vigente de circulación se tramitaron 58 sanciones y por otras infracciones graves o muy graves relacionadas con el vehículo 828. Por debajo del medio millar de denunciados se sitúan otras causas que contravienen la normativa de circulación, como viajar sin seguro obligatorio (481 multas al año en Zamora), carecer de él (438), hablar por el teléfono móvil mientras se conduce (418) o no identificar al conductor del vehículo (404).

En el periodo reseñado, Tráfico únicamente tramitó en la provincia tres multas por saltarse un semáforo en rojo, 17 relativas a peatones, otras tantas por dar marcha atrás indebidamente y cuatro por negarse a someterse a las pruebas de alcohol o drogas.

No son los únicos motivos para llevarse un boletín de denuncia a casa. Los agentes también confeccionaron 21 por conducir con auriculares, 65 por adelantamientos, 180 por alumbrado, 42 por no llevar casco, 266 por no hacer un stop o un ceda el paso, 300 por comportamiento indebido, 120 por conducción negligente, 25 por no tener el permiso habilitado, dos a ciclistas, tres por llevar dispositivos visuales, 87 por desobediencia a los agentes, 65 por la distancia de seguridad, tres por exceso de horas de conducción, 49 por el sistema de retención infantil, dos por tener inhibidores de radares, 134 por restricciones a la circulación y 369 por neumáticos en mal estado. Motivos de sanción, no faltan.

