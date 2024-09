Kristine Guzmán, responsable de la Castilla y León Film Commission: "Zamora es una tierra muy interesante para los rodajes audiovisuales"

Kristine Guzmán es la responsable de la Castilla y León Film Commissión, que hasta el 3 de noviembre exhibe una muestra "Castilla y León: escenarios de cine" en la sala de exposición del Museo Etnográfico de Castilla y León.

–Usted es la cabeza visible de la Film Commission de la región.

–Llegué a la Castilla y León Film Commission hace un año y medio y uno de los objetivos era dar a conocer las localizaciones de Castilla y León, dar a conocer que Castilla y León es una tierra muy de cine. En ella se han rodado grandes producciones. Ha venido Orson Welles, Stanley Kramer, Anthony Mann e hice un poco de investigación sobre qué películas se han rodado en Castilla y León y efectué una recopilación, una selección de ciertas producciones. He ideado esta exposición porque en los años 50-70 hubo numerosas grandes producciones rodada en la región.

–¿Se esperaba tantas?

–No, aunque hay muchas más que las que se exhiben con una muestra. De hecho, en nuestra página web hemos abierto un apartado que se llama "Filmografía" donde vamos añadiendo las películas y series y toda la producción audiovisual que se genera en Castilla y León. La Filmoteca de Castilla y León ha hecho dos tomos de rodajes en Castilla y León desde el 1910 hasta 2010. Estamos ahora complementando con esta parte digital para enlazarlo también con las localizaciones en Castilla y León.

–¿Qué criterios ha seguido a la hora de elegir las imágenes?

–La temática es la era dorada de Hollywood. En los años 50-70 a la región vinieron grandes producciones de Hollywood porque empezaban en España las runaway productions, las películas dirigidas al público estadounidense, pero hechas en Europa. Eligieron Europa por dos razones.

–¿Cuáles fueron?

–Primero por el tema fiscal, porque por los derechos de la distribución de las películas que hacían en Europa no podían sacar el dinero y tenían que reinvertirlo en grandes producciones. Y el segundo motivo fue que, hasta ese momento, todo se hacía en estudios, pero empezaban ya a sacarlo en exteriores. Tenían que competir con la televisión porque la televisión era una fuente de entretenimiento gratuito y tenían que competir con ese nuevo producto. Empezaron a utilizar exteriores, a contar con miles de extras, a hacer efectos especiales, lo que son eran producciones grandiosas. España fue uno de los lugares donde vieron ese potencial de cine. Llegaron muchos a Madrid, se construyó una ciudad de cine en Las Rozas por parte del productor Samuel Bronston y Castilla y León, por cercanía con Madrid, se benefició de esas grandes producciones.

–¿Esa cercanía sigue beneficiando?

–Sí, sigue, pero también queremos promocionar Castilla y León que comunidad autónoma tiene mucho potencial para toda la industria audiovisual. Tenemos muchos rodajes en Segovia, en Ávila por su cercanía a Madrid, pero también tenemos en casi toda la región, como ejemplo la serie "Memento Mori" se ha rodado en Valladolid y hasta en el monasterio de Moreruela en la provincia de Zamora. Castilla y León por sí misma tiene mucho potencial. Cuando me llama algún localizador me pide patrimonio y aquí en Castilla y León tenemosmucho. También piden localizaciones con naturaleza y tenemos bosques, lagos, montaña... Los paisajes de Castilla y León pueden hacer las veces de otros paisajes, pueden asemejarse a un western, pueden ser como de otro país, puede ser Suiza, por ejemplo.

–¿Y cuesta que den el paso a venir a provincias más pequeñas como Zamora?

–Si el proyecto requiere de unas determinadas características, no importa, vienen a rodar aquí. Por ejemplo, he tenido hace poco una solicitud que necesitaban que fuera un sitio aislado. No puedo decir para qué, pero buscaban un sitio aislado, lejos de pueblos y esta región es perfecta para esto porque tenemos muchos pueblos que cumplen estos requisitos.

–Hace escasos meses la ciudad de Zamora cogió el rodaje de "Soy Nevenka".

–Sí, lo que demuestra que Zamora es una tierra que interesa. Hablé con ellos, con el localizador en concreto, cuando ya estaban rodando. Quiero decir que ellos han sido muy independientes y se han sabido buscar la vida.

– ¿Suelen buscarse más la vida?

–Hay algunos que ya saben cómo hay que tramitar los permisos, y algunos que sí que llaman para pedir ayuda.

–¿Cuenta con apoyos en las instituciones municipales?

–Yo tengo contactos con personas en las distintas instituciones porque es una red. La Castilla y León Film Commission existía antes, pero ahora lo que quiero es hacer un trabajo de coordinación, porque yo hago más trabajo de promoción. Luego ya de gestión, cuando entra un proyecto, lo derivo a los compañeros. Queremos hacer la promoción y hacer esa coordinación para que materialicen rodajes y su impacto económico, que estamos en ello, esperemos que este año poder sacar una cifra. Tenemos que gestionar una red en la que todos tenemos que trabajar de manera conjunta.

–¿Hay organismo locales en las distintas provincias?

– Me he dado cuenta que ahora hay mucho interés por parte de las instituciones de Castilla y león, porque, por ejemplo, la provincia de Segovia tenía una Film Commission, pero no estaban activas y la han reactivado este año e incluso se han asociado también a la Spain Film Commission. También ahora hay una nueva Film Commission en la Montaña Palentina y en el Cerrato Palentino también está trabajando en promoción. Se están dando cuenta Castellón de que esto es una cosa prometedora.

–¿En Zamora le consta que exista algún tipo de movimiento?

–Me ha llegado algo de Puebla de Sanabria, pero yo le he remitido a la Diputación de Zamora porque esto tiene que ser un servicio público, tiene que tener una coordinación con la Diputación. Sé que en la ciudad la Concejalía de Cultura tuvo intenciones, pero no he tenido noticias, hasta donde yo tengo conocimiento no se ha materializado.

–¿Todas las capitales deberían de contar con una oficina de Film Comission?

–Sería muy positivo tener en todas las provincias. No obstante, me consta que las diputaciones trabajan para en ello. Si alguien pide rodar, les ayudan.

–Las instituciones ¿arriman el hombro?

–Sí, algunas más, otras menos, pero por lo general sí. Es una forma también de generar riqueza. Por ejemplo un pequeño rodaje para un anuncio en la provincia de Salamanca conllevó 60 personas, dos noches con comidas incluidas para todo el equipo lo que en pequeño pueblo, alojar tanta gente, las comidas, genera un gran impacto económico. Y hay rodajes más largos como los de las series como "Memento Mori" que estuvo un mes en Valladolid.

–Lo más complicado de su trabajo ¿qué es?

–La concienciación de algunas instituciones o de l os propietarios de edificios sobre los beneficios de atraer los rodajes a Castilla y León. En general a los dueños les encanta porque el cine llama mucha la atención, si viene algún actor famoso les gusta. No obstante, estamos hablando de patrimonio y temen que les puedan poner o quitar algo. Sin embargo, en un rodaje se comprometen a dejar el sitio tal como lo encontraron o incluso, a veces, lo dejan mejor que estaba antes de su llegada.

