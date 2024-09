La mejor recompensa: una plaza fija en Zamora

Todavía están haciéndose a la idea de que lo han conseguido. Son un grupo de opositores de Secundaria y Formación Profesional que pueden decir bien alto que han obtenido su plaza después de años de esfuerzo y sacrificio. De hecho, esta podría ser la última fase de la oposición, la de asimilar que, por fin, tienen su ansiado puesto fijo en una de las tareas más bonitas de la función pública.

Raúl Rubio: Informática

Raúl Rubio hará su año de prácticas en el IES Claudio Moyano, donde fue estudiante hace ya tiempo. Este informático lleva ejerciendo como profesor cinco años y, como dice el refrán, en su caso, a la tercera va la vencida, aunque no es la primera vez que aprueba. En la convocatoria de 2021 se quedó a un puesto de conseguir una de las veinte plazas que habían ofertado en su especialidad.

"Lo bueno de Informática es que no es un temario ajeno a nuestra carrera", apunta este zamorano que confiesa que dar clase no fue su primera opción cuando salió de la universidad. "Yo tenía muy claro que quería ser informático desde los ocho años y tras acabar la carrera trabajé como programador y consultor, pero no me sentía realizado, quería aportar algo más a la sociedad", lamentaba.

Raúl Rubio, en el Claudio Moyano / Cedida

Y fue ese sentimiento el que le animó a probar suerte con la educación. No le daba miedo enfrentarse a un grupo de jóvenes en clase porque sus años en teatro le habían dado las tablas suficientes para perder ese posible temor escénico. "Estoy acostumbrado a hablar en público y a la puesta en escena, creo que hay muchas similitudes y me gusta transmitir a la gente y apasionarla", subraya. Las prácticas que realizó durante el máster que le habilitaba para la enseñanza lo terminaron de convencer. "Ahí ya compruebas si te gusta dar clase y yo iba contento, porque estaba ayudando a los chavales a aprender", recuerda.

Echando la vista atrás, reconoce que todo lo que ha pasado "merece la pena, aunque es un proceso azaroso y, además de ir bien preparado, el factor suerte también influye", reconoce. Ahora está contento de haber cerrado el círculo y deseando comenzar a dar clases en los ciclos de FP del centro zamorano.

Omar García: Filosofía

En el caso de Omar García, la plaza le ha llegado tras cuatro intentos, el primero de ellos en 2018. "Esa vez me presenté más que nada para ver cómo era el proceso", reconoce. Aprovechó la pandemia para prepararse la convocatoria de 2021, que aprobó con notable, pero sin plaza. Se quedó a dos décimas dos años después, en el proceso de estabilización, y por fin logró el puesto de profesor de Filosofía en esta última convocatoria. "La verdad es que no era muy optimista y estaba muy cansado de todo el proceso, pero me cayó un tema que imparto en clase, sobre empirismo inglés, así que fue lo mejor que me podía pasar", se alegra. Con un buen examen práctico y experiencia en la defensa de la programación, una de las plazas tenía al fin su nombre.

Omar García / Cedida

El año de prácticas lo hará en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, así que se queda en casa, después de haber dado clase en Bermillo de Sayago, Villalpando o Toro, "siempre con vacantes", y recorrer previamente todo Castilla y León, en provincias como León o Palencia, con sustituciones, o Soria, su primera vacante, "donde cogí la experiencia necesaria. Todos estos destinos compensan al final, porque, además, vas cogiendo puntos para el baremo", asegura.

Tener el amparo de un sindicato es muy recomendable, según su experiencia. "Es un excelente canal de información, siempre están disponibles para cualquier duda, te atienden de una manera directa y te informan de cualquier curso que puedas hacer para ir sumando", agradece, en su caso, a la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria Aspes en Zamora.

Lucía Fraile Martín: Historia

Lucía Fraile Martín se lanzó a conseguir su plaza nada más finalizar sus estudios universitarios de Historia del Arte en Salamanca. "La primera vez que me presenté, en 2021, fue la convocatoria que más estudié, porque además todavía no trabajaba", rememora. Aprobó, pero no consiguió la plaza "porque no tenía muchos puntos, pero comencé con las sustituciones". La convocatoria de 2023 también la aprobó, pero seguía sin los puntos necesarios, que sí que acumulaba en esta última convocatoria, donde obtuvo una nota de 8,3.

Su año de prácticas lo pasará en el IES Poeta Claudio Rodríguez, después de haberse estrenado como profesora en Aranda de Duero y hacer un periplo por Miranda de Ebro, Villadiego, Palencia, Sepúlveda, Villalpando, Salamanca y Valladolid, estos tres últimos destinos en el mismo curso escolar.

Lucía Fraile / Cedida

"En la especialidad de Historia hay mucha gente y la lista se mueve bastante, al ser una asignatura común, aunque también nos presentamos muchos a las oposiciones", valora esta joven de 26 años, una edad con la que tener una plaza fija es un sueño "que se tarda en asimilar", reconoce, al igual que considera que no hay que tirar la toalla "aunque a veces lo pienses, porque es un proceso muy largo, donde sacrificas mucho y lo pasas realmente mal en muchos momentos", admite.

"Pero todo se olvida con la satisfacción personal y la alegría de ver que has logrado tu objetivo. Esta estabilidad me hace sentir muy orgullosa de mí misma, pero también agradecida a mi familia, que me ha acompañado en todo momento", destaca.

Pedro Luis Sierra: Orientación

Como en tantos otros casos, Pedro Luis Sierra comenzó en el mundo de la educación en la concertada, con su título de Primaria, con especialidad tanto en Inglés como en Educación Física. En la convocatoria del pasado año se presentó y aprobó sin plaza, pero, al conseguir una vacante, dio el salto a la pública. "Este último año me lo pasé entre el trabajo y la biblioteca", resume este zamorano, con experiencia como maestro, pero consiguiendo la plaza en Orientación, un puesto reservado a pedagogos como él, ya que disponía también de esa formación, y psicólogos. "Probé suerte, aprobé y me gustó el cambio. Es verdad que nuestra labor es poco conocida, pero hacemos desde asesoramiento, hasta evaluaciones psicopedagógicas, orientación profesional o programas de intervención", pone como ejemplos.

Pedro Luis Sierra, en un antiguo pupitre / Cedida

Parte de este trabajo ya lo hizo el pasado curso en el IES Tierra de Campos de Villalpando y allí volverá para este año en prácticas. "Estuve en la unidad de acompañamiento y orientación, ya conozco el lugar y el contexto, así que repito con ganas", asegura. Su experiencia previa ha estado en Madrid antes de venir a Castilla y León, donde le gusta residir en el lugar donde tenga el trabajo. Lo hizo en Benavente y lo hará en Villalpando.

Para aquellos que todavía están en proceso, tiene dos recomendaciones esenciales: un buen preparador y afiliarse a un sindicato. En su caso, eligió ANPE Zamora. "Es una experiencia muy favorable, porque te ayudan desde a hacer una solicitud hasta dar información de todo tipo y están disponibles en todo momento", confirma.

César Marqués: Medio Natural

Otro opositor que ha logrado su plaza es César Marqués, un enamorado de la naturaleza que podrá realizar su año de prácticas en el grado de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, que se impartirá en el IES Valverde Lucerna de Puebla de Sanabria, donde ha estado precisamente durante los dos últimos cursos impartiendo este ciclo de Formación Profesional. "Personalmente, me gusta mucho más enseñar en FP que en Bachillerato", confiesa.

Tiene experiencia de cinco años en enseñanza reglada, pero también ha estado implicado en enseñanza no formal e invirtiendo mucho tiempo en viajar, de ahí que la plaza la haya conseguido con 38 años. "El proceso ha sido muy largo, pero cuando vas viendo que avanzas y consigues la última nota, es cuando ya te vas creyendo que lo has conseguido", asegura.

En su caso, se ha presentado dos veces "en serio" a estas pruebas por Educación Física y además compaginando trabajo y estudio, lo que no le ha dejado disfrutar de la comarca de Sanabria como le gustaría. De ahí que haya elegido hacer las prácticas en el mismo sitio. "Ahora tendré las tardes libres y podré conocer mejor la zona", argumenta este leonés, quien sugiere que se pueda habilitar la residencia de estudiantes de allí para que los jóvenes que quieran estudiar este grado de Medio Natural —al que se puede acceder desde los 16 años— tengan un lugar donde residir. "Muchas veces las familias tienen este problema de falta de lugares para que sus hijos residan allí y esta podría ser una buena solución", sugiere.

Él también aboga por pertenecer a un sindicato para que el proceso de oposición sea más llevadero. En su caso, es miembro de Stecyl. "Lo aconsejo sobre todo para la gente que comienza, por todo el papeleo que hay que hacer y porque es algo complejo. Ellos te facilitan mucho la labor y, además, están ahí para solucionarte cualquier problema", agradece.

Miguel Pascual: Primaria

También con la carrera de Educación Física, aunque en Primaria, Miguel Pascual. En su caso, comenzó esta carrera de fondo adaptando su titulación a grado y acumulando "los máximos puntos posibles" a través de la realización de un máster en Psicopedagogía y obteniendo el título B2 de Inglés. "A partir de ahí, empecé a opositar, primero en Cantabria y en Madrid", enumera. Fue en 2016 cuando se presentó en Castilla y León, pero, como tantos otros, aprobó sin plaza. "Aun así, estaba contento, porque logré mi objetivo, que era ser interino y ponerme a trabajar".

Miguel Pascual, con una parte de la unidad que presentó a las oposiciones. / Cedida

Su primera experiencia fue en el centro de adultos de Aranda de Duero y el siguiente año destaca que estuvo en seis colegios diferentes de seis provincias distintas haciendo sustituciones. "Tenía ya preparado lo que yo llamaba el kit del interino, para ir donde me llamaran", bromea. "Aconsejo probar esta experiencia", recomienda.

Y así ha estado varios años hasta que en la última convocatoria este sayagués ha conseguido su meta. Estará en el colegio Fray Luis de Granada de Puebla de Sanabria, cerca de su tierra y, mejor aún, en la misma localidad en la que su pareja también tiene plaza fija como profesora. "Todavía no me lo creo, siento un gran alivio, pero lo asimilaré cuando salga la convocatoria del año que viene y vea que no tengo que presentar papeles", señala.

Con la misma ilusión y nervios que sus futuros alumnos, este grupo de nuevos docentes con plaza afrontan un nuevo curso que nunca olvidarán por lo que han conseguido con tanto esfuerzo.

