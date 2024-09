Librería Octubre, toda una referencia en el centro de Zamora

La librería Octubre es una referencia en el centro de Zamora. Aunque haya cambiado de propiedad, su espíritu es el mismo. En su tienda de la calle Amargura, 11 lleva casi cuatro décadas ofreciendo regalo selecto, papelería de diseño original, las últimas novedades editoriales, los títulos clásicos que siempre triunfan, mucho cómic, secciones especializadas como la dedicada a Japón y, ahora que se acerca el nuevo curso, libros de texto por encargo.

Tienen material de papelería de diseño muy original, como las agendas escolares / Cedida

En la obra ‘El infinito en un junco’, Irene Vallejo recoge la reflexión de un librero que dice que “no se puede medir el efecto que tiene una librería en la ciudad que la acoge, ni la energía que despliega en sus calles, que transmite a sus habitantes”. No hay duda de que la Librería Octubre lleva 38 años dejando su huella en Zamora capital, primero como librería Miguel Núñez y, desde 2018, con su nuevo nombre. Fue entonces, hace ya seis años, cuando se jubiló su anterior propietario. Y Clara Sánchez tomó el relevo. Esta emprendedora con nombre de escritora había vuelto a la capital zamorana tras un tiempo trabajando y estudiando en Madrid. “Surgió la oportunidad” y decidió continuar con este proyecto, aunque, añade, dándole “una vuelta”. “Queríamos llevarlo más a nuestro terreno, pero continuando con todo el legado”, apunta.

Pueden adquirirse libros de texto por encargo y todo tipo de material escolar, desde lo más básico a divertidas agendas de diseño

Por eso mantuvieron el tipo de regalo y de papelería muy selecta y original, de los tiempos de Miguel Núñez, y sumaron nuevas marcas con las que han dado un toque de modernidad a su oferta. Tienen desde lo más básico, un boli BIC o una goma de Milán, a bolígrafos borrables especiales, objetos de escritura con personajes de series de televisión que tanto gustan a los más pequeños y marcas que hacen furor. Es el caso de la italiana Legami y las españolas María Hesse y Mr. Wonderful, con sus divertidas agendas.

Amplia oferta en libros de lectura

En cuanto al libro de lectura, intentan tener no sólo una edición, sino varias. Y además de las novedades editoriales, mucho fondo: títulos clásicos, como ‘Cumbres Borrascosas’ o ‘100 años de soledad’. Y es que, según asegura su propietaria, “se venden incluso más que la última novedad del autor más reconocido”. También, libros en otros idiomas. En Octubre tienen un fondo en inglés y en francés, de autores como Stephen King o novela romántica, que se venden a un precio muy asequible. Y si no cuentan con el título que busca el cliente, lo piden.

Libros de texto para el nuevo curso

Y por supuesto, ahora que se acerca el nuevo curso escolar, libro de texto, para todos los niveles y todo tipo de estudios. Para Primaria y la ESO, pero también para la Escuela de Idiomas y otras enseñanzas no regladas. Los estudiantes y sus familias pueden encargarlos durante todo el mes de septiembre. Además, pueden adquirir todo el material que necesiten: cuadernos, estuches, agendas, etcétera. Como obsequio, con cada lote, se llevarán gratis el forro para proteger los libros.

La librería cuenta con un amplio fondo editorial / Cedida

Una librería independiente y cultural

Octubre lleva a gala ser una librería independiente. El hecho de no pertenecer a ninguna gran compañía, ni conglomerado, ni distribuidora, les permite elegir con total libertad e independencia el material de papelería y los fondos editoriales que venden. La antigua propiedad ya ofrecía cómic, y desde 2018 han ido ampliando la oferta. Han sumado el cómic nipón y libros, en general, sobre Japón y su cultura. Una elección personal por el interés que despierta en las personas que llevan el establecimiento. También tienen las secciones Todo Zamora, Novela Negra y Terror y Ciencia Ficción y Fantasía.

Espacio cultural más allá de la lectura

Hoy en día, las librerías se erigen como un lugar de encuentro de personas apasionadas por la lectura. Octubre no es una excepción y se ha convertido en un centro cultural en el que no sólo se vende, sino donde se organizan debates, presentaciones de libros o talleres para niños y mayores. Y, por su puesto, su personal está siempre abierto a asesorar y hacer recomendaciones literarias adecuadas a los diferentes públicos y pensadas para cada lector en particular.

Una librería cercana en el centro de Zamora

Su ubicación (C/ Amargura, 11), en pleno centro de Zamora, juega en su favor para llegar más fácilmente al público de la capital y el que se acerca de toda la provincia y de fuera. Pero lo más importante, señala Clara Sánchez, es haberse convertido en una “referencia” en la ciudad por las más de tres décadas que lleva abierta. “Octubre lleva en la misma localización más de 30 años y sabes que lo que necesites de librería, estamos nosotros aquí. Ya sea para encargar los libros de texto, las lecturas de los institutos o lo que te haga falta”.

Los interesados pueden contactar a través de sus redes sociales, del teléfono 980 510 439 o del correo electrónico info@libreriaoctubre.com . También tienen venta ‘on line’ a través de su página web. Asimismo, pueden acercarse personalmente a la tienda en la calle Amargura, 11, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00, de lunes a viernes, y de 10.30 a 14.00, los sábados.