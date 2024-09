Alfonso Martín, presidente de Zamora10: "Hay que buscar la unión del empresariado, las sinergias es lo que hace crecer la ciudad"

Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zamora desde el año 2019, empresario del sector de la formación y del comercio de alimentación, Alfonso Martín Moreno se puso al frente de la asociación para el desarrollo Zamora10, primero de forma provisional, en noviembre de 2022, cuando atravesaba uno de los peores momentos tras la marcha de algunos de colectivos fundadores. Hace un año y medio fue respaldado en las urnas como presidente de Zamora10 y desde entonces, entre otros proyectos, ha sido el impulsor de la campaña que implicará e imbricará al comercio y la hostelería zamorana en la feria Fromago que se celebra del 12 al 15 de septiembre.

–¿Qué es el "Commerce and Bar Fest"?

–Hemos cogido esa nomenclatura porque, al igual que asociamos el "Fromage" a Fromago, queremos asociarlo a una fiesta del comercio a la que añadimos la hostelería porque son dos colectivos tremendamente importantes en Fromago. Lo que realmente se busca es que, después de que en la anterior edición de Fromago tanto la hostelería como el comercio se sintieran un poco desangelados y abandonados, en ésta tuvieran su espacio. Queríamos que en esa fiesta que es para todos Fromago, a la que viene mucha gente de fuera, no se encontraran una Zamora con los comercios el sábado por la tarde cerrados y a partir de esa idea empezamos con lo que hoy es para mí la campaña más importante del comercio en muchos años.

–¿Cuál es el secreto para aunar 1.500 negocios, que se hice pronto, en una provincia tan pequeña como ésta?

–El secreto de todo ha sido el trabajo y luego el saber buscar esa colaboración tanto con las instituciones como con Caja Rural, que ha sido uno de los motores y un tractor en esta campaña. Sólo en comercio, con el 10% de la Caja Rural hemos añadido más de 1.100 establecimientos que se han unido a los más de 300 que ya teníamos Zamora10 en la campaña en la que fuimos, establecimiento a establecimiento, repartiendo cartas informativas de lo que queríamos hacer. Y luego están los establecimientos que van a ser de los stands, porque todos los stands de Fromago que son de Zamora van a pertenecer a la campaña. De ahí salen esos 1.500 establecimientos en los que ya se puede ver en todos los escaparates, tanto la pegatina de la ovejita del 10% de la Caja Rural como el cartel de la campaña de Zamora10. Tenemos más de 500 regalos donados por el comercio para las cestas. Por ello, se van a sortear diez cestas del comercio y de la hostelería más otras dos de ExquisiteZa y de Alimentos de Zamora. Podemos poner nombre y apellido a esos establecimientos y de hecho llevamos más de 40 días subiendo a nuestro Instagram, en bloques de diez en diez, los logos y nombres de los adheridos a la campaña.

–¿De qué forma se va a visibilizar esa fiesta del queso en los establecimientos? ¿Se notará en los escaparates o en las tapas de los bares?

–La campaña consta de dos bloques importantes. Uno, el de los comercios, que lo que van a hacer es, voluntariamente, abrir el sábado por la tarde, que ya es algo importante. Dentro van a tener tanto nuestras papeletas, como las pegatinas indicativas de Fromago y muchos de ellos urnas para las papeletas del sorteo. El otro es el bloque de la hostelería, con las tapas de queso y la APP actualizada desde Azehos, que nos han cedido gratuitamente. En esa APP hemos añadido a todos los comercios, para que la gente sepa dónde está nuestra campaña. Ahí es donde va a estar toda la visibilidad de nuestra campaña.

–Una idea original es la del premio "Tu peso en queso" y algunos, medio en broma, hablan de ponerse un poco más gordos de cara a la feria Fromago, por si lo ganan.

–Cuando empezamos desde Zamora10, hace ya cinco meses, a buscar algo para Fromago teníamos claro que tenía que ser una idea chula, diferente, algo bonito, que no se hubiera hecho nunca y que estuviera unido a Fromago. Se nos ocurrió que por qué no hacer "Tu peso en queso". Lo que significa es premiar con algo que es de nuestra tierra, que es un motor indudable para nosotros y para todos, pero sobre todo que está relacionado con el queso. Además, vimos que siempre estábamos premiando al comprador y dejábamos olvidado al comerciante, al que da la papeleta, por lo que unido a "Tu peso en queso" creamos el "Queso de Oro" También es algo que marca y es diferente, un trofeo que custodia el propio vendedor ganador del premio hasta que dentro de dos años se vuelva a dar en la próxima edición. Aparte, el comerciante se va a llevar también un regalo.

–¿No son demasiados kilos de queso de una sola tacada como premio?

–Puede llamar la atención que el cliente ganador, si tiene un peso medio de entre 60 y 80 kilos y si es cliente de Caja Rural, se podría llevar hasta 160 kilos de queso, porque no hay que olvidar que si es cliente de la entidad se lleva el doble del peso. A bote pronto, uno puede preguntarse ¿qué voy a hacer yo con 160 kilos de queso? Pero lo vamos a organizar para que el premiado tenga un largo tiempo para ir solicitando el premio y que no se tenga que llevar 160 kilos de queso el primer día y que se le pueda incluso estropear. Creemos que es algo diferente a todas las campañas que se han hecho del comercio y la hostelería en la ciudad.

–¿Y en la parte comercial y hostelera está el "Queso de Oro" que viene a ser como la "Ensaladera" de la Copa Davis de tenis?

–Sí, es también como una copa de la Champions que la guardo hasta el siguiente ganador. Le vamos a poner una chapa con los ganadores de todas las ediciones. El establecimiento ganador la tendrá hasta la siguiente edición y luego se le dejará una réplica. En la próxima edición el premio lo entregará el propio establecimiento al siguiente ganador para así vincular a todo el negocio y que vuelva ese buen ambiente que siempre ha tenido el comercio y la hostelería en Zamora.

–¿Qué expectativas tiene de la segunda edición de Fromago que se celebra del 12 al 15 de septiembre?

–De boca de la presidenta de Eilza las expectativas son muy buenas. Hay más stands que hace dos años, se espera que haya muchos más espectáculos y que haya mucha más gente en la calle que en la otra edición y nosotros lo único que deseamos es que sea un gran éxito. Siempre vamos a estar al lado de Eilza, ayudándole, y lo que esperamos es que, cuanto menos, tenga el mismo impacto de retorno económico que tuvo la primera edición, cuando se habló de unos 12 millones de euros de retorno. Al menos, que tenga ese mismo impacto económico para el comercio.

–¿Qué ha cambiado en la mentalidad de los zamoranos para que en esta edición de Fromago se vea cierta unión de los empresarios y la sociedad zamorana que en otras ocasiones se echa en falta?

–Creo que el éxito de esta unión que hemos conseguido ha estado en escuchar a los comerciantes y los hosteleros. Llevamos cuatro meses en grupos de trabajo con ellos. Inicialmente teníamos una idea que no es la que vamos a ejecutar porque el comercio pedía y demandaba otras cosas. Los hemos escuchado y hemos entendido que tienen razón y por eso lo hemos hecho. Creo que el problema que hay hoy en día, ya no solo en el comercio de hostelería, sino en la sociedad empresarial de Zamora, es que no nos sentimos representados. Vamos a ser realistas, no tenemos una representación real ni alguien que nos escuche, que nos pida opinión, que cuente con nosotros, y en esta campaña eso sí lo hemos conseguido, ya que nos hemos sentado y hemos hablado con todos. En la rueda de prensa estaban las instituciones, Caja Rural, Eilza y Azehos. Creo que era una foto única en mucho tiempo en la que llevamos con esta desunión empresarial que existe. Nosotros estamos en el mismo sitio de siempre, Zamora10 se creó para esto, para proyectos estratégicos pero también para potenciar el motor socioeconómico de Zamora y con Fromago se ha demostrado que trabajando, escuchando y estando al lado de los comerciantes, los comerciantes trabajan y apoyan.

–De los diez proyectos de Zamora10 establecidos al inicio, hace siete años ¿cuál ha resultado más fructífero hasta el momento?

–Zamora10 ha conseguido muchos proyectos estratégicos como la Escuela de Industrias Lácteas, Fromago, la marca Zamora Enamora, la APP, hemos reivindicado Monte la Reina por activa y por pasiva, la Nacional 122, pero es verdad que la imagen de Zamora10 es proyectos como los de Fromago y la Escuela pero también tenemos proyectos como el Dinamiza Zamora, que trabajamos muy de la mano tanto del Ayuntamiento como con la Diputación, el Zamora 1072 y otros tantos proyectos que hemos sacado en el último acelerador y, ¿por qué no? una fiesta como la que hemos conseguido para el comercio y la hostelería. Eso es algo que no estaba en los inicios en Zamora10 pero al final se ha reinvertido para conseguirlo. El 100% de las campañas deben reinvertirse en lo más importante, que son los comerciantes.

–No sé si en esta segunda etapa de Zamora10 iniciada hace casi dos años y en la que usted asumió la presidencia ha cambiado la forma de operar de Zamora10, ahora más en el pequeño detalle que en los grandes proyectos.

–En Zamora10 no nos tenemos que olvidar del gran trabajo que hizo la Caja Rural. Es sabido por todos que hubo una salida de unas organizaciones empresariales y Zamora10 se debilitó y estuvo a punto de desaparecer pero un grupo de empresarios decidimos que Zamora 10 era muy necesaria porque si no el mensaje que mandábamos, solamente podían ser dos: o que Zamora ya no necesitaba nada porque nos iba muy bien, cosa que sabemos que es mentira, o que Zamora ya tiraba la toalla y nos daba todo igual. Por eso entonces decidimos tirar para adelante. Caja Rural nunca ha abandonado Zamora10 pero es cierto que se puso a un lado para no perjudicar a Zamora10 en esa salida, que todavía no han explicado el por qué las otras asociaciones. Es verdad que ahora en la estructura directiva somos empresarios, no son instituciones, y que el Ayuntamiento decidió salir, pero mantenemos el apoyo directo de la Diputación durante estos dos años y Zamora 10 al final tiene una estructura un poco menor, que la sustentan todos y la mantienen todos los socios, junto con las ayudas que recibimos tanto de Diputación como de Caja Rural. Zamora10 lo que quiere ahora es, en vez de ir a proyectos gigantescos o monstruos que pueden venir, ir a proyectos que de verdad sean factibles para Zamora y que se dé agilidad para que esos proyectos salgan.

–¿Cuál cree que es ahora mismo la mayor necesidad que tendría el empresariado zamorano y el propio desarrollo de la provincia?

–Yo creo que en Zamora los empresarios necesitamos muchas cosas, pero lo primero es ser escuchados. Es verdad que tenemos una ciudad compleja y con mucha despoblación, por lo que necesitamos que las instituciones nos ayuden, como en su día se habló, con unos beneficios fiscales por el asentamiento en Zamora. También necesitamos tener más visión y que el turismo vuelva a ser lo que era, pero sobre todo en Zamora los empresarios lo que necesitamos es unión, que se acabe ya esa desunión que han creado determinadas asociaciones y que no nos lleva a nada. Al final lo que tenemos que buscar es la unión de los empresarios porque las sinergias es lo que hace crecer una ciudad.

–¿Percibe que hay cierta desunión entre el empresariado zamorano?

–En el tema de las asociaciones empresariales no sé si existe cierta desunión. Nosotros, como hemos dicho siempre, estamos en el mismo sitio, son otros los que realmente tendrían que dar las explicaciones del por qué se fueron. Nosotros somos los mismos y la campaña oficial del comercio en Fromago creo que es algo histórico, algo que Zamora10 consigue junto con Caja Rural, el Ayuntamiento y la Diputación. Nosotros no somos un letrero, venimos a representar a los asociados y a los comerciantes, hosteleros y empresarios. Al final, lo que buscamos es que los empresarios se sientan representados. No solo pegamos carteles, sino que también trabajamos por y para ellos. Tras esa desunión que se había creado, nosotros hemos conseguido unirlos para que se demuestre que trabajando, escuchando y uniéndolos, una asociación empresarial como Zamora10, o una asociación para el desarrollo como también es Zamora10, puede ejecutar proyectos con una gran participación.

–¿Las reticencias que existían en algunas instituciones públicas hacia Zamora10 al inicio de la asociación para el desarrollo han desaparecido con el paso de los años?

–La relación con las instituciones es muy buena con todas, aunque bien es cierto que lo único que nos falta es esa relación más directa con el Ayuntamiento. La Diputación nos ha mantenido el mismo apoyo que tenía en la primera etapa de Zamora10. El apoyo institucional de la Junta de Castilla y León lo seguimos teniendo y el de la Subdelegación del Gobierno también. El Ayuntamiento ahora solo colabora por proyectos. Nosotros podemos poner al servicio de los proyectos a grandes profesionales de una manera altruista, pero Zamora10 demanda tener en el día a día una oficina y una persona. Esos gastos realmente son tanto la Caja Rural de Zamora como la Diputación Provincial los que los aportan. Nosotros somos un generador de ideas y de proyectos como Fromago, que salió de nuestros grupos de trabajo y en ese caso nos cogió el guante el presidente de la Diputación anterior con todo el equipo de Gobierno y fue el éxito. A partir de aquí, una vez que el proyecto está, lo ejecutan las instituciones. Es verdad que nos falta ese apoyo directo desde el Ayuntamiento de Zamora, no solo en proyectos, sino también para el día a día.

–¿Cuál sería el siguiente Fromago que le gustaría poner en marcha a Zamora 10?

–Tenemos varios proyectos, entre otros, unido a la Feria del Queso, creemos que lo siguiente tiene que ser trabajar en una Feria del Vino ¿Por qué no una Feria Internacional del Vino? Tenemos una de las Denominaciones del Origen más importantes de España. Lo que estamos buscando también es pequeñas Fromagos, no con el calibre de esta feria. Otro proyecto que queremos lanzar en marzo va a involucrar a comerciantes y hosteleros, incluso de la provincia. Queremos seguir además con nuestros proyectos estratégicos, con el Dinamiza Zamora y queremos hacer algo con el románico, ya que somos la ciudad con más románico de España. Queremos seguir trabajando, pero ahora vamos a centrarnos en Fromago. Con esta feria lo que hemos querido demostrar es que trabajando, escuchando y uniéndonos las cosas salen.

–¿El cuartel y la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina son uno de los proyectos vitales para Zamora?

–Para nosotros es un proyecto estratégico y seguimos reivindicándolo. Hay que recordar que la anterior junta directiva y directamente el director general de Caja Rural puso un millón de euros por delante para el campamento. En esto no nos queda más que reivindicar. Nosotros desde Zamora10 seguimos trabajando y reivindicando, dando credibilidad a lo que nos dicen desde el Gobierno Central de que se va a hacer, pero nos gustaría que fuera un proyecto más ágil. En Toro estuvimos con la ministra, nos dijo que los trámites estaban hechos e iba a ser una realidad, pero es verdad que tampoco nos han dicho cuándo.

