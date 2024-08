Carlin suma a su cartera de servicios la venta de libros de texto por encargo

Carlin abrió hace justo 30 años su establecimiento de Zamora. En la C/Cortinas de San Miguel, 6, en pleno centro. Desde entonces, ha ido sumando productos y servicios. Material de oficina, escolar, plastificaciones, encuadernaciones, fotocopias y, este año, la venta de libros de texto por encargo. Al igual que ocurre con el material que vende a oficinas, si el cliente lo demanda se los sirven a domicilio sin coste adicional. También cuentan con todo el material necesario para la vuelta al cole, con una amplia oferta en cantidad, variedad y precio. Uno de sus productos estrella son las mochilas con ruedas. En especial, las de la marca Totto, que además tienen importantes descuentos. Pero hay mucho más en esta tienda en la que, aseguran sus administradores, si entras, no te vas de vacío.

Carlin ofrece variedad de material de papelería, en cantidad y a buen precio. / Cedida

Es difícil para un amante de la papelería resistirse a entrar a una tienda del ramo y no comprar nada. Sobre todo, cuando la oferta del establecimiento es amplia y está a la última. Por eso, los clientes que acuden a Carlin, en pleno centro, entre las calles Santa Clara y San Miguel, siempre se van con algo. “El que entra, algo se va a llevar. Si viene a por un cuaderno, va a coger uno más barato, otro más caro… Porque hay para todos los gustos y todos los bolsillos”, comenta Manuel Vaquero que es uno de los dos administradores de esta franquicia junto con Alfonso Fonseca.

Este año están de aniversario. Cumplen 30 años en la capital zamorana vendiendo material de oficina y escolar, además de ofrecer otros servicios como plastificaciones, encuadernaciones y fotocopias. Su secreto, “cantidad, diversidad y precio”. En primer lugar, los clientes no se van a quedar sin stock, porque tienen el almacén repleto de mercancía. En segundo lugar, la gran variedad de productos de papelería, con prácticamente todas las marcas del mercado. En definitiva, papelería para todos los gustos y bolsillos, desde el más sencillo al producto de diseño más sofisticado. En tercer lugar, intentan ajustar mucho el precio, ofreciendo el más barato posible del mercado.

Libros de texto por encargo para el próximo ciclo escolar

Este año, por “ampliar el abanico” y dar respuesta a una demanda del público, venden libros de texto por encargo. Si hay stock, en 48 horas los clientes tendrán su compra en la tienda. Pero para evitar sustos de última hora, que falte algún libro y les toque esperar, sugieren a la gente que se adelante y no lo deje para el último día, como ya hacen muchos zamoranos previsores. También tienen todo el material que piden en los colegios de la capital y de la provincia. Cuadernos, rotuladores, plastilina, distintos tipos de bolígrafos, bolis borrables… “Todo lo que demanden para la vuelta al cole, lo tenemos. Y en cantidad”. Los interesados sólo tienen que llevar la lista de lo que necesitan y su personal se lo facilitará.

Reparto a domicilio

Una de las ventajas que ofrecen en Carlin es que, igual que ya hacen con los pedidos de material de oficina, tienen reparto a domicilio de los lotes de libros de texto. Si un padre o una madre no quiere o no puede acercarse a la tienda, hace el pedido por teléfono (980 534 708) y se lo acercan a casa. Este servicio no tiene coste adicional. Para hacer frente a la campaña escolar y prestar la mejor atención, han reforzado la plantilla con más personal durante estas semanas de la vuelta al cole. El horario de atención al público también es muy amplio: de 08.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, de lunes a viernes, y de 09.00 a 14.00, los sábados. Al igual que hacen con el resto de los productos, en aquellos libros de texto que no tienen precio fijo, intentan ajustarlo y ofrecer el más barato posible.

Mochilas para el colegio

Uno de sus productos estrella son las mochilas con ruedas, en especial las de la marca Totto / Cedida

Las mochilas con ruedas se han convertido en uno de sus productos estrella en estas fechas de la vuelta al cole. Al fin y al cabo, es uno de los más demandados por los niños. En Carlin ofrecen una gran variedad de modelos, en especial, de Totto, que acapara un 80 o un 90% de la demanda de mochila escolar de este establecimiento. Además, los modelos de esta marca cuentan con importantes descuentos. No obstante, no es la única: hay mochilas de otras marcas y también del gusto de los adolescentes y el público profesional.