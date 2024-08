La Policía Nacional de Zamora organiza la carrera solidaria del 091

La Comisaría de la Policía Nacional de Zamora organiza por segundo año consecutivo la carrera solidaria Ruta 091 “Edición Bicentenario”, un evento que tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre y que recorrerá las calles más emblemáticas de nuestra ciudad, a beneficio de la Asociación Síndrome de Down.

La presentación de este acto solidario ha tenido lugar este viernes en la Fundación Rei Afonso Henriques y ha estado presidido por el comisario, jefe de la Comisaría Provincial de Zamora, Guillermo Vara Ferrero, acompañado por la presidenta de la Asociación Down Zamora, Escolástica Fidalgo, el secretario Gabriel Sousa y el representante del principal patrocinador, el Banco de Santander, Ángel Sierra.

Desde la izquierda, Gabriel Sousa, Escolástica Martínez, Guillermo Vara, Ángel Blanco y Ángel Sierra / Miguel Ángel Lorenzo

Como novedad, la Ruta 091 contará con una marcha “andarines” en un circuito de 2,5 kilómetros por el centro de la ciudad, con salida y llegada a las 12.15 horas en la Plaza de la Marina. La carrera de adultos, que comenzará a las 11.30 horas, constará de dos vueltas al circuito urbano, con un total de 5 kilómetros, mientras que las carreras infantiles se realizarán en la Plaza de la Marina, y darán comienzo a las 10.30 horas.

Recaudación a favor de Down Zamora

La Asociación DOWN ZAMORA es una entidad sin ánimo de lucro que actúa en Zamora y provincia, surgida en 1994 por un grupo de padres con personas afectadas por este síndrome. El síndrome de Down es una alteración cromosómica, concretamente del par 21, también llamada Trisomia 21, que hace que en lugar de 46 cromosomas tengan 47, que causa un retraso en el desarrollo físico e intelectual; por tanto, no es una enfermedad y va a durar toda la vida.

La asociación tiene como propósito potenciar las actividades encaminadas a lograr una adecuada atención de sus usuarios, defender su plena integración social y laboral y trabajar para mejorar su calidad de vida y su autonomía personal presentando su realidad al resto de la sociedad para que esta las acepte con todos sus derechos y limitaciones.

Inscripción y recogida de dorsales

Las inscripciones se realizarán a través de la web https://ruta091.es/ y tendrán un precio de 12 euros. La entrega de dorsales se realizará los días 27 y 28 de septiembre en la Comisaría de Policía de Zamora, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Junto a la entrega del dorsal, a todos los participantes, sea cual sea su categoría, se les hará entrega de una bolsa del corredor, que contendrá una camiseta conmemorativa.

¿Qué es la Ruta del 091?

La Ruta 091 nace como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017, promovida por la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional. En este 2024 se celebra en un total de 48 ciudades y prevé una concurrencia total de participantes que superará los 40.000 inscritos en las diferentes modalidades.

La Ruta 091 de la Policía Nacional correrá más de 450 kilómetros solidarios durante el año de la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional

