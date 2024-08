"En la provincia de Zamora gusta el cante más puro"

Antonio Carrión es un guitarrista que desde hace décadas acompaña a lo mejor del cante flamenco de este país. El músico regresa a Zamora, donde confiesa que tiene grandes amigos, para subirse el jueves día 29 de agosto a partir de las 21.00 horas, con Rubito hijo al escenario en el parque de Olivares, en la Noche Flamenca, en la que colabora el Foro Flamenco de Zamora.

–Usted procede de una familia de cantaores.

–Mi padre que era cantaor y yo con diez años iba con él acompañándole al cante. Con unos ocho años, ya tenía mi primera guitarra y comencé a dar clases. Me encantó el cante, me encantó la guitarra, pero era tímido y me escondía detrás de la guitarra (risas). Ya con diez años mi padre me apuntaba a los concursos para que me vieran... hasta que comencé a trabajar con muchos cantaores.

–¿Qué cualidades tiene que tener un buen guitarrista de acompañamiento?

–Es imprescindible conocer el cante, que te guste el cante porque ves venir las cosas y no tienes que estar improvisando. Tienes que tener ritmo, compás y afinación.

–¿Con cuántos cantaores ha podido actuar a lo largo de estos años?

-Una baraja súper amplia. Yo he ido 31 años con José Meneses, luego también con Lebrijano, con Chocolate. Chocolate quizás era un cantaor un poco más místico a la hora de que lo acompañara. He acompañado a Chano Lobato, Carmen Linares, entre otros, y ha sido disfrutar con ellos. Mi trampolín fue una noche en el Festival de San José de la Rinconada. Se organizaba un festival con José Meneses, Manuel Mairena, José Mercé, Tina Pavón, Carmen Linares y dos guitarristas, Pedro Peña, hermano del Lebrijano, y yo. Diez minutos antes de empezar resulta que mandaron un comunicado que no podía venir Pedro Peña y yo le tuve que tocar a los seis cantadores. A José Meneses le tocaba Enrique de Melchor, y antes Melchor de Marchena, que eran mis ídolos. Yo estudiaba muchas cosas de Melchor y de Enrique. Cuando llegó el momento de tocarle a Meneses, se sintió muy cómodo porque tocaba las cosas de los guitarristas que le acompañaban A raíz de eso me llamó para hacer una gira por Francia, Alemania y... ya no me soltó. Con él empecé a tocar en festivales más importantes y que conocieron otros cantaores. El tren pasa una vez por tu puerta y yo lo cogí.

–Usted es una figura asidua a los escenarios flamencos zamoranos, ¿recuerda su primera actuación?

–Fue con el cantador Curro Malena en la Peña Flamenca. Recuerdo una afición tremenda, que yo no me lo esperaba. Zamora, tan lejos de Andalucía, ¿cómo va a gustar el cante? pensaba yo. Antonio Mairena decía que Zamora era la Andalucía del norte. Me quedé perplejo con la afición que tenía un conocimiento. Tenía unos 20 años y ahora tengo los 60 y desde entonces voy dos o tres veces al año tanto a la capital como a la provincia.

–¿Qué radiografía hace del flamenco en esta provincia?

– A los aficionados les gusta el buen flamenco, el cante más puro. La labor de la Peña Flamenca de Zamora y del Foro Flamenco ha contribuido a que en Zamora guste el flamenco puro. Es muy importante que haya varios colectivos para que la afición se vaya renovando y se sumen también los jóvenes, para no se pierda esto.

–En el 2002 acompañó al Chocolate en un disco que obtuvo un Grammy.

–Fue un disco maravilloso que se titulaba "Mis 70 años con el cante". Fue el primer Grammy que se le dio al flamenco, por lo cual tuvo un auge bastante importante. Todos los galardones son importantes.

–Pero alguno resulta más especial como dar nombre a la casa del flamenco de su localidad natal de uno...

–Desde luego... allí teníamos una peña flamenca, lo que pasa es que era muy antigua, y el ayuntamiento cogió, la tiró y ha creado un edificio muy bonito, muy flamenco, y le ha puesto Casa del Flamenco Antonio Carrión. Estoy muy orgullo de tener un edificio en mi pueblo con mi nombre.

–Viene de una saga de artistas ¿le sigue alguien los pasos?

–Sí. Mi nieto mayor ya toca la guitarra bastante bien. Está en tercero en el conservatorio y hacen sus pinitos con el flamenco y el que tiene seis años, le pega el cante un poquito. Creo que resulta muy importante que los jóvenes se formen porque tienen la oportunidad de tener una carrera. Yo soy autodidacta, fui unos meses con un profesor y aprendí escuchando uno y a otros. Posteriormente estudié en el conservatorio para saber leer una partitura y los arreglos que se hacen cuando se entra en un estudio de grabación.

