Arribes del Duero, el corazón de Zamora

Un bolígrafo y un cuaderno para tomar notas. Eso fue todo lo que Nicolás Pablo Rodríguez necesitó para emprender su aventura en los Arribes del Duero, con el propósito de documentar en varios libros la belleza eterna de esta inmaculada región. Tras leer un artículo sobre el majestuoso Cañón del Duero, decidió comenzar su travesía en la escritura de divulgación y ensayo sobre esta reserva natural.

Nicolás Pablo Rodríguez trabajando en la escritura de su siguiente obra. | N. P. R.

Cuando el escritor descubrió el lugar en 1989, los Arribes aún no contaban con la designación de parque natural, ya que ni Portugal ni Zamora reconocían aún el potencial de la zona. Treinta años después, con el área protegida desde 2002 y aún inmaculada, el ensayista decidió dejar su huella literaria con su cuarto volumen, "Arribes del Duero - Zamora y el Douro Internacional Portugués", con la intención de desvelar los secretos que esta tierra aún guarda.

Ilustración de los Arribes en Fariza de Sayago y Fermoselle. | A. P. M.

El Cañón del Duero, apodado el "Cañón del Colorado español", es una de las joyas de los Arribes y el núcleo de la nueva obra de Rodríguez. Con 160 kilómetros de longitud, sus imponentes formaciones rocosas y desfiladeros destacan la grandeza natural del entorno. Este cañón, testimonio de la fuerza del río, es también un santuario para diversas especies, lo que lo convierte en un destino imprescindible para amantes de la naturaleza y la aventura. A tan solo unos kilómetros de este impresionante paisaje, Zamora, frecuentemente subestimada en comparación con su vecina Salamanca, se revela como un centro de interés fundamental. Tal como señala el literato, "esta provincia es una gran desconocida respecto a su paralela histórica".

En cuanto a los desafíos para preservar el estado natural de los Arribes, el autor del libro presenta una serie de recomendaciones. La primera es evitar la tala de árboles en la zona; la segunda, fomentar el asentamiento de personas de fuera para asegurar una mayor promoción del lugar; y la tercera, mantener la limpieza del entorno. Recalca también que una de las principales ventajas con las que cuentan los Arribes del Duero es que ha conseguido capturar a los turistas, por lo que cada vez se vela más por su cuidado, lo que atrae a su vez más visitas.

El nuevo volumen ofrece también recomendaciones prácticas para los visitantes que buscan explorar este terreno. Mediante conversaciones con residentes de Portugal y Zamora, detalla rutas y trayectos que permiten al lector sumergirse en la región. Su obra no solo captura la magia del ecosistema, sino que también proporciona mapas, dibujos e ilustraciones que enriquecen la experiencia y destacan la importancia de conservar este tesoro natural.

Cartografía

Otra parte importante del tomo son los mapas. Su finalidad, además de ayudar al lector, que se convierte en viajero, es permitirle hacerse una idea mental de la belleza natural desde una perspectiva geográfica. La parte cartográfica está diseñada de forma original por Alejandro Pam, quien, en colaboración con el ensayista, compuso el aspecto más artístico del libro.

El principal obstáculo que tuvo que enfrentar el ilustrador al diseñar estas piezas fue que los mapas de Portugal son completamente distintos a los de España. "A veces, al consultar un mapa portugués, me daba cuenta de que había curvas que no aparecían en el español, y me tocaba hacer una labor de contraste que consistía en visitar ‘Google Earth’ ", expresó Pam.

Indicó, además, que para diferenciar los límites y las fronteras usó el color amarillo para España y el morado para Portugal. En cuanto a la forma de señalar la profundidad del cañón, aclaró que, además de optar por un diseño en 3D para resaltar su dimensión, aplicó el sombreado para destacar su importancia a escala geográfica.

Como esta publicación está dedicada a Zamora, en su composición destacan rutas de los Arribes, centradas sobre todo en la provincia. Encontramos, por tanto, mapas de Fermoselle, Sayago y la propia ciudad. En ellos se acentúan las principales construcciones históricas, como la muralla de la ciudad, sin dejar de lado las tierras portuguesas, como Miranda do Douro.

Resulta impresionante cómo la naturaleza establece sus propias fronteras y separa dos países con una riqueza cultural y patrimonial tan profunda. La pureza de los Arribes del Duero, visible en su estado salvaje y en las zonas que lo rodean, convierte este entorno en un lugar idílico. No solo para un viaje físico, sino también para una travesía literaria, guiada por autores como Nicolás P. Rodríguez, que capturan la esencia de un territorio que trasciende el tiempo.

