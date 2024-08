La adjudicataria del Conservatorio debe reprogramar las obras para continuar

Una reprogramación de las obras es la vía que ha aceptado la Junta de Castilla y León a la empresa adjudicataria de los trabajos de construcción del nuevo Conservatorio de Zamora, Geoxa, General de Construcciones S. L., paralizados desde hace meses. La consejera de Educación, Rocío Lucas, subrayó la "apuesta firme" de la Junta de Castilla y León por este edificio y explicó que se mantiene la consigna presupuestaria correspondiente, con una inversión de 14,8 millones de euros, cuyos trabajos comenzaron en 2022. "Por problemas de la empresa, estamos en una fase de reprogramación, ya que nos trasladó en su momento que tenía dificultades y necesitaba hacer estos cambios para poder seguir avanzando", explicó la consejera.

La administración regional admite que ofrece "todas las oportunidades" a la empresa para que sea ella la que continúe con los trabajos, ejecutados en un 25%, por lo que ha dado el visto bueno a esa reprogramación. "Si no se produce, tendremos que actuar conforme hemos actuado en otros casos similares, porque la empresa tiene que ser consciente de que la iniciativa y el interés de la Junta es uno y la situación de la empresa es otra", puntualizó Lucas, quien reiteró ese "impulso político" para que Zamora tenga su nuevo conservatorio de música.

Zamora. obras conservatorio / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

"Vamos a confiar en que se pueda reprogramar, como dice la empresa", señaló la consejera, puesto que se trata de una empresa que trabaja y ha trabajado con la administración en otros proyectos. "Confiamos en que se reconduzca la situación", reconoció.

Un mes de plazo

Lucas apuntó que el plazo para saber esa resolución finaliza este mes. "Quedamos en que se haría antes del verano y, en la actualidad, estamos con documentos sobre el tema", indicó.

Tras este periodo, se sabrá si las obras se reactivan o si la empresa se queda fuera del proyecto. Ante esta segunda posibilidad —que no es la deseada por parte de la administración regional—, la consejera de Educación fue rotunda al señalar que la firma tendrá que hacer frente a las correspondientes penalizaciones. "No me parece de recibo que una empresa se licite, se adjudique el proyecto tan importante para la Junta de Castilla y León, con la consiguiente consignación y que, por diversas circunstancias particulares de la empresa, esta decida abandonar o replantearlo de otra forma", argumentó Lucas.

Zamora. obras conservatorio / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Lo que también quiso dejar más que claro la consejera de Educación es que el nuevo Conservatorio es un "elemento emblemático para el sistema educativo de Zamora y de Castilla y León, un centro profesional que seguiremos impulsando".

15 millones de euros

La firma leonesa Geoxa resultó adjudicataria de este contrato, con un proyecto que está valorado en 15 millones de euros, con un plazo de ejecución inicial de tres años, de forma que el conjunto tendría que haber estado listo para su utilización a lo largo del año próximo año 2025, plazo que, debido a estas circunstancias, no se podrá cumplir.

El nuevo edificio en la avenida Príncipe de Asturias está llamado a revolucionar las dotaciones culturales de la capital. Las nuevas instalaciones, cuyo proyecto fue diseñado por la firma Javier Fuster Arquitectos, se levanta sobre una parcela de más de 7.000 metros cuadrados, aunque la superficie útil ascenderá a casi 4.000 metros cuadrados.

Zamora. obras conservatorio / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

En el proyecto, el centro tiene capacidad para 420 alumnos y cuenta con las más novedosas dotaciones.

El auditorio, por su parte, ocupa una superficie de 750 metros cuadrados, completamente rehabilitado de acuerdo a los parámetros existentes por encontrarse protegido en el PGOU.

Suscríbete para seguir leyendo