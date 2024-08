El aparcamiento de la Vaguada de Zamora se inicia en días pese al rechazo del PSOE

Las obras para habilitar un aparcamiento de un centenar de plazas de la trasera de la Vaguada se iniciarán "en días" y ello pese a que entre los que rechazan la actuación se ha sumado el propio grupo municipal socialista, que forma parte del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora. Aun así, pese a formar parte del Gobierno local, los ediles socialistas mantienen sus discrepancias sobre lo que debe hacerse en la zona.

Al respecto, el primer teniente de alcalde y concejal socialista de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, ha declarado, a preguntas de este diario, que el PSOE no ha cambiado de postura respecto a la de hace un año y medio, cuando se manifestó junto a los vecinos que rechazaban el proyecto. Esa postura discrepante ya la visibilizaron los concejales socialistas cuando se firmaron los acuerdos para el nuevo gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora, tras las elecciones de mayo del año pasado. Gago ha recordado que entonces expresaron su discrepancia, pero también aceptaron desde entonces que la actuación de la Vaguada le correspondía a una concejalía de la que ellos no tenían las competencias delegadas porque no pertenece a las áreas de las que son concejales.

Gago ha admitido que "sabíamos que era un tema que no nos íbamos a poner de acuerdo desde el minuto cero" pero eso no quita para que compartan la "acción y responsabilidad de Gobierno". Aun así le parece "lícito" que haya cuestiones que PSOE e IU como integrantes del equipo de Gobierno no compartan, pese a lo cual consideran que ese asunto no genera tensión.

Gago no ha entrado a valorar "los insultos y descalificaciones" del colectivo vecinal contrario al aparcamiento, ya que ha considerado "absolutamente lícito" que esa plataforma ciudadana explique su postura pero "a veces, las palabras gruesas, hay que tener precaución con ellas".

Por su parte, el edil de Obras, Pablo Novo, ha respondido a las críticas de la plataforma de vecinos de los bloques de edificios contrarios al aparcamiento y ha negado que la zona se vaya a convertir en una gran rotonda. Ha sostenido además que va a "mejorar el problema real de estacionamiento que existe en la calle Villalpando" y especialmente en la zona de Los Almendros. Ha insistido igualmente que ese aparcamiento gratuito con diez plazas dará cobertura a trece edificios públicos situados en un radio de 200 metros.

Por su parte, el grupo municipal de Vox se ha sumado a las críticas de la plataforma ciudadana de la Vaguada contra David Gago y ha mostrado su oposición firme contra "cualquier proyecto que amenace estos espacios vitales para la vida social y la salud de los zamoranos". Los ediles de la formación de Santiago Abascal han indicado que seguirán trabajando para garantizar que las decisiones del Ayuntamiento benefician a la mayoría de los ciudadanos.

