"La ventriloquía y la magia son dos artes que están muy conectadas"

El artista Jaime Figueora cierra hoy martes, día 27 de agosto, el ciclo de magia de cerca que tiene lugar en el centro de interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora a las 22.30 horas, dentro del programa de actividades del Verano Cultural. Las entradas pueden adquirirse en el quiosco Felipe, y si quedan, una hora antes del inicio a las puertas del lugar del espectáculo.

–Llega a Zamora con un espectáculo que aúna la magia y la ventriloquía.

–Dos artes que son hermanas. De hecho, yo sé ventriloquía gracias a haber sido mago. Si no hubiera sido mago no hubiera llegado a ella, pero toda la vida he hecho magia y he fabricado muñecos, entonces me convertí en ventrílocuo.

–O sea que fue una deriva casi natural.

–Totalmente, como el que estudia primero de la ESO y luego segundo.

–En la magia tiene muchos compañeros, pero sin embargo ser ventrílocuo no es una de las profesiones que abunde ahora mismo.

–No sé muy bien el motivo, pero es así. Es un género que se quemó en los años 90. No hubo realmente una excelencia, sí tuvo mucho éxito de público y de popularidad, pero no teníamos maestros en ventriloquía como teníamos a Juan Tamariz, que es maestro mundial respetado por todo el mundo en el ámbito de magia. El arte como tal no se preservó de una manera tan delicada.

–¿Cómo usted llega a mezclar ambas artes?

–Realmente yo hago muchas cosas a la vez, juntas. Yo hago musicales, entonces canto en todos los espectáculos, hago ventriloquía, magia, comedia, payaso... me gusta mezclar las artes populares, me gusta que convivan. Yo he hecho marionetas desde niño, fue una obsesión infantil, y rápidamente apareció la magia. No obstante, olvidé durante un tiempo las marionetas y ahora he unido ambas cosas, lo que me hace muy feliz.

–¿Qué le brinda conjugarlas?

–Pues no te sé decir exactamente, pero una gran felicidad. Yo necesito una cuota de libertad sobre todo en la escena muy alta porque si no, no estoy contento. A mí me gusta hacer reír, que la gente lo pase bien, que lo disfrutemos, pero, sobre todo, mi investigación es lo más importante. Es lo que me hace ir todos los días, lo que me hace obsesionarme, lo hago para mí.

–¿Cómo reacciona el público a su propuesta?

–Realmente muy bien, yo creo que les parece bonito. Realmente la combinación de magia y de muñecos es más común de lo que parece en otros países. En España en concreto no ha habido mucha tradición de ventriloquía, pero la magia y la ventriloquía están conectadas desde siempre. De hecho, una de las razones por las que aprendí ventriloquía, es que, de repente, un mago sabe un número de ventriloquía, o en los libros de magia, de repente, había un capítulo sobre ventriloquía. Son dos disciplinas que están cercanas y los ventrílocuos suelen ser magos y viceversa, hay algo de conexión.

Jaime Figueroa / Cedida

–Ventriloquía, magia y habla de que también canta, ¿qué se va a poder ver en el espectáculo que llevará a cabo esta noche en el centro de interpretación de las Ciudades Medievales?

–Se trata de un espectáculo de un cómico donde hay magia, donde hay ventriloquía... Realmente es el espectáculo de un cómico que usa varias disciplinas porque la comedia necesita sorprender. Es muy saludable usar en la comedia distintas disciplinas para sorprender de distintas maneras y hacer que la gente se ría de muchas formas. El público se va a reír mucho y se lo va a pasar muy bien conmigo. Animo a la gente a que vengan porque soy muy simpático y se lo van a pasar chachi durante un rato.

–¿Se considera más cómico o más mago?

–No, no lo sé, supongo que lo del cómico es lo que se ve ahora, lo del mago es lo que soy, hay algo interno, hay algo que muestras es un camino.

–¿Y ahora hacia dónde le está llevando?

–Pues ahora mismo, a ver si me dan vacaciones (risas). Estoy trabajando en un musical en Madrid todos los fines de semana desde mayo y no he podido tener vacación todavía. Estoy en "Avenue Q", un espectáculo con muñecos destinado al público adulto que es sumamente divertido.

– ¿Qué le reporta esa otra faceta profesional?

–Soy muy afortunado porque hago un poco lo que me sale de las narices (risas). Me reporta mucho. Además, los magos somos gente muy solitaria porque viajamos solos, y, de repente, tengo la suerte de hacer una obra de teatro con nueve compañeros que son fantásticos. Son buenísimos artistas, llegas te saludas, hablamos y haces un musical con ellos, lo que es realmente una gozada. Intento conjugar las dos facetas. No obstante, los magos quedamos muchos, nos vemos mucho, contrastamos y compartimos mucho las investigaciones que llevamos a cabo cada uno.

– ¿A quién admira en el ámbito de la magia?

–A muchísima gente y, aunque sea una obviedad, al gran Juan Tamariz que es nuestro maestro. Él nos ha enseñado el oficio, de hecho él nos ha regalado un oficio para empezar. Nos ha enseñado que había la posibilidad de dedicarse a esto cuando lo veíamos en la televisión. Yo creo que es de las figuras más importantes de mi vida.

El artista Jaime Figueroa. / Cedida

–¿Y cree que es un mago que está suficientemente valorado en este país?

–Supongo que no, pero bueno, es que la vida es un poco así. Tiene la medalla de oro de las Bellas Artes. Supongo que las nuevas generaciones ni sepan quién es, pero es una cuestión como la gravedad, que cae por su propio peso. Sin duda deberíamos conocerlo, pero no soy objetivo para mí es maestro y una de las personas más importantes de mi vida.

Suscríbete para seguir leyendo