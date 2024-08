"En la técnica tradicional de pintar al óleo sobre tela hay momentos mágicos"

El artista zamorano Javier Carpintero reúne una serie de trabajos centrados en el rostro de Cristo en la exposición titulada "Vera Icon", que puede descubrirse, hasta el 8 de septiembre, en el espacio dedicado a las muestras temporales que alberga el Museo Diocesano de Zamora.

–¿Cómo surge esta nueva muestra suya en la ciudad?

–La exposición surge a través de una llamada que me hace Ricardo Flecha, quien conocía a Miguel Ángel Hernández (en aquel momento el delegado diocesano de Patrimonio), que estaba buscando artistas zamoranos que tuviesen obra con referencia religiosa, lógicamente, para exponer en el Museo Diocesano. Flecha me propuso a mí y se pusieron en contacto conmigo. Estuve hablando con Miguel Ángel, fuimos a ver el espacio que ya conocía, pero no demasiado, y me pareció una maravilla. Es un museo muy desconocido incluso para los zamoranos y es una pena porque es una pequeña joya, tanto el contenido como el continente.

–¿Por qué esta temática?

–El motivo o el tema que he escogido para la exposición vino un poco al ver las paredes negras. Llevo años trabajando con la fragmentación de obras del barroco, unas deconstrucciones en las que interviene mucho la pared sobre la que se cuelga porque se acaba viendo entre las distintas piezas. Estas obras sobre un fondo negro se perderían. Así que me vinieron a la cabeza unas obras que hice hace ya varios años sobre tela sin imprimación, sudarios, que al ser blancas destacarían mucho sobre el muro.

Los inicios

–¿Cómo comenzó a trabajar esta temática?

–Parten todos de un sudario autorretrato de hace ya 27 años que expuse en una galería de Valladolid y que fue un poco el germen de por qué al final hice los sudarios que saca la Verónica de la Semana Santa Zamorana. En la exposición hay obras que tienen casi 30 años, los dos sudarios que saca la Verónica, gracias a su cesión por parte de la Cofradía de Jesús Nazareno, tres esculturas y alguna obra nueva que he hecho con motivo de esta exposición.

–Como por ejemplo…

–El sudario del cuerpo entero, tomando como referencia el Santo sudario de Turín.

El director del Museo Diocesano, Miguel Ángel Hernández y el artista Javier Carpintero delante de una de sus últimas obras. / Jose Luis Fernández

–¿Qué le mueve a pintar en tela esta temática?

–La exposición se llama "Vera Icon", verdadera imagen, que es el nombre del que viene la palabra Verónica, que no deja de ser la que sostiene la verdadera imagen. Siempre me ha atraído mucho el paño de la Verónica porque creo que es la representación de la pintura en sí. Una pintura no deja de ser una gran mentira porque es engañar a los ojos con manchas en una tela que nos sugiere una imagen. Y el paño de la Verónica, lógicamente, es lo mismo. El catolicismo se ha "aprovechado" del poder de la imagen. Nuestra cultura occidental vive de toda esta tradición iconográfica del cristianismo y es por el gran poder que tiene la imagen. Con el título de la muestra también quería jugar con el hecho de que desde la posibilidad de crear imágenes hiperrealistas con la inteligencia artificial, la veracidad de la imagen se ha perdido. Ya no todo lo que vemos tiene que ser verdad. Por eso yo sigo reivindicando la técnica tradicional de pintar al óleo sobre una tela, porque en ese proceso hay momentos mágicos cuando un simple manchurrón se transforma en una pupila o en un dedo. Una mancha que nos engaña, pero bendito engaño.

Recuerdo del pasado

–¿Qué le movió a realizar ese autorretrato hace 27 años?

–Llevo trabajando desde hace muchos años con la apropiación de imágenes de la historia del arte. En el autorretrato la referencia eran los cuadros de Zurbarán, que hizo varias versiones sobre la santa faz en un sudario. Zurbarán los pintaba al óleo sobre una tela, un trampantojo que parece tridimensional pero es plano. Lo único que hice fue sacar esa tela y materializarla casi como una escultura. No son lienzos montados en un bastidor, sino que son los propios paños, las propias telas colgadas directamente con clavitos y por lo tanto con volumen. El primer referente fue los paños de la Verónica pintados por Zurbarán, pero siempre pensando en esta referencia como una propia metáfora de lo que es el arte de la pintura.

–Hay obras de casi tres décadas, ha crecido como artista, pero no se aprecia la diferencia entre las piezas.

–Conceptualmente, la idea sigue siendo la misma y la técnica es la misma porque sigue siendo pintura al óleo sobre tela tradicional. Me imagino que, técnicamente habrá cambiado porque entre medias ha habido cosas muy distintas. En mi caso, sobre todo, trabajo con imágenes del barroco y en esta, hay referencias también, ya que hay un Cristo de Antonello de Mesina. Como escribe Sofía Cuadrado en el díptico que me ha hecho para la exposición, los dos polos por los que gira mi obra son las referencias a la historia del arte y la conciencia de la muerte. El lema barroco del "memento mori". En esta exposición se juntan un poco los dos ejes. Quizás las referencias al barroco no sean tan claras como en otras exposiciones. La apropiación de imágenes en este caso son dos piezas, aunque en otras hay toda una apropiación de una determinada iconografía, pero todo el tema del "memento mori" y de la conciencia de la muerte está reflejado en estos sudarios que no dejan de ser imágenes de rastros del tránsito de esta vida.

Javier carpintero / José Luis Fernández / LZA

–¿Sigue trabajando en los sudarios?

–Ahora mismo estoy haciendo una versión de unas obras que hice hace 20 años, creo que fue en 2004, para una exposición que me organizó el Florián de Ocampo tras concederme una beca, que se llamó "Memento". En aquella exposición los referentes eran los exvotos, también como imágenes con poder y mágicas, por ello las obras tenían como soporte planchas de cera. Ahora tengo la oportunidad de hacer una exposición en Roma el próximo marzo y estoy haciendo una versión de algunas de las obras de dicha exposición sobre tela, sobre sudarios, ya que los cuadros sobre cera son extremadamente frágiles para enviarlos a Italia. Voy a llevar parte de lo que tenemos ahora en el Museo de Diocesano junto con piezas que estoy creando. Y sí que va a ser similar, sobre el mismo tema de la conciencia de la muerte, pero en el soporte de los sudarios.

–¿Será una exposición individual?

–Sí, una intervención más que una exposición, ya que es en una iglesia, no es una sala de exposiciones. En Italia las iglesias, aparte de su función doctrinal, muchas tienen también una parte cultural. Es muy habitual que las iglesias hagan exposiciones en alguna capilla o alguna intervención directa sobre un espacio concreto. En este caso, será en un par de capillas donde quiero exponer el autorretrato que tengo en Diocesano, el origen de toda esta serie de sudarios, la sábana santa que he pintado para esta exposición y luego estoy haciendo varios retratos… serán cerca de quince piezas.

La inspiración

–Para pintar el rostro de Cristo, ¿hay que ser creyente?

–Supongo que cuando te enfrentas a algo que te afecta directamente y conoces bien lo afrontas de otra manera. Aun así en nuestra cultura occidental hemos convivido desde pequeños con estas imágenes. Dicen que Bach cuando componía sus pasiones, se metía tanto en la situación que sufría los mismos dolores de Cristo y se desmayaba. Mi fe no debe ser tan grande como la de Bach porque no me ha pasado lo mismo…tampoco yo soy un genio como lo fue él, pero en las imágenes de Cristo que pinto siempre mezclo una gota de mi sangre con la pintura roja que uso para su sangre. No sé si estoy rozando con ello lo conceptual del body art o es una estigmatización artística. Mi obra tiene muchísimas connotaciones religiosas, pero creo que el trasfondo va más allá. No puedo negar esta iconografía cristiana en mis obras, incluso en aquellas que tomo obras barrocas, ya que casi todas tienen esa temática. En cualquier caso, sea inspiración divina o de la musa, como decía Picasso, te tiene que pillar trabajando. Aunque te confieso que echo de menos esa época en la que se creía que los artistas estaban tocados por la mano de Dios.

–¿Dónde se encuentra más cómodo, con las deconstrucciones o pintando el rostro de Cristo?

–Es cuestión de la propuesta que tenga en ese momento. En este caso fue el espacio lo que me lo sugirió. Mi obra tiene mucha parte manual y la parte más reflexiva, más conceptual, lleva menos tiempo que la parte de creación manual. En cualquier caso, yo no trabajo nunca bajo encargo, bajo unas directrices concretas, por lo que siempre estoy cómodo con lo que hago porque trabajo con la libertad de hacer lo que quiera.

Javier carpintero / José Luis Fernández / LZA

–Usted hizo una obra Caravaggio que se expuso en Palermo en un espacio muy especial.

–Posiblemente sea la obra que más me haya costado hacer ya no solo por el tamaño, sino un poco también por la presión que suponía exponer por primera vez en Italia. Mi "Caravaggio desmembrado" iba a estar montado directamente sobre el bastidor original del Caravaggio, tocando los restos de tela que aún se mantienen tras el robo de la tela, y en el sitio donde estuvo expuesta la obra original. Eso fue una buena presión, pero un hito para mí sabiendo lo que hago. Quizás sea una de las exposiciones que más me haya podido tocar el corazón, pero yo creo que los artistas nos enfrentamos a todas las obras igual y cuando estás haciendo una obra, la última es la más importante y quieres que sea la mejor.

–Esa creación, ¿habrá oportunidad de verla en la ciudad de Zamora?

–Espero que antes o después se pueda ver, sí. La obra ha vuelto de Palermo tras prolongar la exposición unos meses porque gustó mucho. De hecho, quieren que vuelva para ser expuesta permanentemente allí, pero, hasta que suceda, me gustaría poder moverla en España, aunque no está siendo fácil porque necesita un espacio muy especial.

