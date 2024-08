Nuevos robos en viviendas de las Viñas de Zamora con el método del hilo de silicona

Los ladrones que entran a pisos de la ciudad aprovechando la ausencia de sus moradores siguen haciendo el agosto. Los últimos robos se han producido el pasado fin de semana en la zona de Las Viñas de la capital zamorana y como en otros casos detectados este verano en la ciudad, han utilizado el método del hilo de silicona.

Con ese fino hilito transparente, casi imperceptible para quien no se fije, comprueban que los moradores de la vivienda están ausentes, ya que al no haberse abierto la puerta ni haber entrado ni salido nadie del domicilio el hilo sigue en su sitio a las horas o al día siguiente o días después de que los ladrones lo pongan, cuando regresan para saber cuáles son los pisos en los que no hay nadie viviendo temporalmente. Con ese método utilizado en robos anteriores cometidos este mismo mes, los amigos de lo ajeno han vuelto a actuar el último fin de semana en dos bloques de viviendas situados en las inmediaciones de la calle Don Bosco de la capital zamorana.

De las viviendas que consta que han entrado se han llevado únicamente joyas de oro y dinero en metálico, según han indicado fuentes conocedoras del caso.

Aunque aún está por determinar la cuantía exacta a la que asciende el importe de los objetos robados, a esos daños materiales hay que añadir los destrozos causados, ya que los pisos han aparecido revueltos, con los cajones de las cómodas y los armarios volcados.

En alguno de los robos, los inquilinos únicamente se habían ausentado el fin de semana y cuando han regresado a casa se han encontrado con la casa patas arriba y al importe de lo robado añaden el susto en el cuerpo al ver lo ocurrido.

Bandas especializadas

Hasta las viviendas se han acercado agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Zamora del área de policía científica para tomar huellas y recoger pistas e indicios con los que tratar de localizar a los autores del robo.

Por lo general, este tipo de sustracciones en el interior de las viviendas las cometen bandas especializadas y organizadas que se desplazan desde Madrid y otras Comunidades Autónomas y de forma itinerante van a distintas ciudades a cometer los robos.

Los cacos suelen actuar en grupos de tres o cuatro personas. Mientras uno vigila en la calle y tiene un vehículo listo para huir de forma rápida ante cualquier contratiempo, otros dos o tres entran en los pisos en los que el hijo de silicona colocado horas o días antes entre el marco y la propia puerta de entrada permanece intacto. Esa es la señal de que los dueños o los ocupantes de la casa se han ausentado que les da vía libre para entrar en la casa. Por lo general el acceso al interior suele producirse por la puerta, con métodos contra el bombín no destructivos, como los del "bumping", el ganzuado o la impresión, en los que bastan unos pocos minutos o incluso unos segundos para que los ladrones logren burlar el sistema de cierre sin llegar a forzar la cerradura con marcas externas.

A lo largo de este mes ya se han reportado igualmente otros robos en pisos, en muchos casos también utilizando el método del hilo de silicona, en la zona centro de la ciudad. Entre otras calles, se han reportado robos de este tipo en la avenida de Portugal, en la calle Amargura, la avenida Príncipe de Asturias o la calle Santa Teresa, al igual que en Pablo Morillo.

Los robos que se han registrado a lo largo de este verano y la oleada que también se detectó el pasado mes de abril están dando al traste con las estadísticas positivas que se habían registrado en el primer trimestre del año.

En concreto, entre enero y marzo de este año se habían denunciado en la capital zamorana 19 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los que 18 habían sido en pisos, mientras que en el mismo trimestre del año pasado se habían contabilizado 36 robos con fuerza de este tipo, 26 de ellos en domicilios, según recogen los datos de criminalidad recopilados por el Ministerio del Interior.

