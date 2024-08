"Hay que reconocer la riqueza de España en el aspecto lingüístico y cultural"

Catedrático emérito de la Universidad el País Vasco, Paulí Dávila destaca la importancia del Museo Pedagógico de Zamora para la ciudad, no solo a nivel educativo, sino también turístico. Él mismo, como director del Museo de la Educación del País Vasco y al frente de la revista educativa "Cabás", tuvo el honor de visitarlo durante su estancia en la ciudad para participar en la undécima edición de las Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE), que se organizaron en el Campus Viriato.

–¿Conoce bien el patrimonio español sobre educación que se distribuye entre todos los museos pedagógicos repartidos por el país?

–Tengo incluso la intención de hacer, junto con mi equipo, un libro basado en una especie de recorrido por el mundo a través de estos museos, así que no solo conozco los de España. Hemos visitado museos escolares y pedagógicos, tanto ubicados en universidades como mantenidos por entidades regionales o por ayuntamientos. Todos ellos explican la historia del país a través de las aulas, por lo que se convierte en un importante elemento con atractivo desde el punto de vista turístico.

–¿Qué es lo que puede atraer al público general a este tipo de centros?

–Lo bonito de un museo escolar es que está lleno de recuerdos para todo el mundo, porque todos hemos pasado por la escuela y nos sentimos identificados, reconocemos los objetos que están allí expuestos, recordando un libro que utilizábamos o los cuadernillos donde escribíamos de pequeños e incluso la propia aula en la que se ubican. Estas son como pequeños teatrillos y hacen que emerjan los recuerdos y ciertas emociones.

La recreación de las aulas es la máxima aportación del Museo Pedagógico de Zamora

–¿Se trata de museos que hacen aflorar los sentimientos?

–Nosotros, en el Museo de la Educación del País Vasco hemos realizado alguna experiencia trayendo a visitantes con alguna demencia que en sus horas de terapia no articulan palabra y que comienzan a hablar cuando entran allí. Por ejemplo, gente con alzhéimer que se pone a cantar una canción de cuando era niño. Y sorprende que solo por el hecho de recordar un objeto de su infancia, al verlo, se consiga algo así. Evidentemente, esto no cura a nadie, pero al menos permite que tengan una interacción. Y esa función la puede conseguir el museo de Zamora excelentemente.

–¿Por qué está tan seguro?

–Por la identificación de los espacios que existe, ya que permitirá a la gente de distintas generaciones identificarse, recordar, emocionarse, acciones que, para un museo, son muy importantes. Es decir, cuando tú al entrar en cualquier museo, ya sea de arte, de arquitectura o de cualquier otro tema, te emociona, has conseguido el objetivo primordial. Y el de Zamora dispone de unos itinerarios muy claros.

–¿Qué es lo que más destacaría de este nuevo museo?

–Pues que tiene una lectura muy coherente y sabe transmitir, porque no hay que olvidar que los museos son un medio de comunicación, ideados para transmitir conocimiento, sea de cómo se aprendió a estudiar o de cualquier otro aspecto. En Zamora, gracias a su coherencia, el visitante entra en el museo e identifica fácilmente los espacios y lo que estos quieren transmitirle. En eso, considero que Bienvenido Martín Fraile ha acertado de lleno. El museo relata las aulas donde el espectador ha estudiado, los personajes que había, el material que utilizaba o los objetos que nunca faltaban. Así que tengo que felicitarlo por haber pensado en todo ello, ya que hay algunos museos que son simplemente almacenes visitables y es quien acude a ellos el que tiene que realizar su propio discurso. El que ya lo tenga, le otorga al Museo Pedagógico de Zamora un punto de calidad.

Paulí Dávila, rodeado por el equipo con el que comenzó la andadura del Museo de la Educación. | Cedida

–Usted es el director del Museo de la Educación del País Vasco, ¿cuándo se puso en marcha?

–Lo inauguramos en 2014, así que ya tiene un recorrido de una década, llena de trabajos y proyectos que se iniciaron precisamente después de varias visitas al CeMuPe, el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, con Bienvenido Martín Fraile a la cabeza en el Campus Viriato. Recuerdo que le pregunté cómo podríamos utilizar todo el material que teníamos en un museo y nos aconsejó que lo primero era ocupar un espacio en la universidad, en el sentido de hablar con la institución para esa cesión y así poder exponer algo.

–Así que los primeros pasos fueron gracias a sus visitas a Zamora.

–Ciertamente, comenzando por tener una especie de almacén visitable, donde íbamos acumulando materiales, pero sin tener un discurso narrativo, algo que logramos ya en el año 2016.

Algunos centros son simplemente almacenes visitables y es quien acude a ellos el que tiene que realizar su propio discurso

–¿En qué se apoyaron para conseguirlo?

–El museo está dividido en tres aspectos fundamentales. El primero, un espacio sobre el conocimiento del euskera a través de la historia de la educación en el País Vasco. El segundo está vinculado a las emociones, con dos aulas, una de la época franquista y otra de los años setenta. Están juntas, así que en un vistazo se puede hacer una comparativa, ver cómo en poco tiempo cambió el material escolar, los pupitres o la ornamentación. El museo se completa con un aula de enseñanzas y aprendizajes, donde se recoge de qué manera se ha conformado la forma de aprender a lo largo de los siglos XIX y XX. Allí uno se puede encontrar con libros, textos escolares, cuadernos, objetos científicos, mapas o reproducciones de cuerpos humanos.

–¿Qué es lo que han pretendido con esta división?

–Es una manera de que el visitante, primero, adquiera conocimiento de lo que es el país, en el segundo se encuentre con las emociones, recordando todo lo que él utilizó en el aula. Además, allí también disponemos de un apartado centrado en la construcción de género, lo que nos convierte en uno de los pocos museos que lo tiene.

–¿Y en qué consiste?

–En esa aula lo que se explica es cómo se construye el género masculino y femenino a través de la educación. Se acumulan objetos como canastillas o trenecitos y el visitante puede identificar lo que se esperaba de los niños y de las niñas. Se identifican clarísimamente los oficios masculinos y femeninos, los juegos de cada uno. Es que incluso desde la escuela estaban ya separados.

En el País Vasco somos pioneros en disponer de una sala sobre cómo se construye la identidad de género

–Afortunadamente, esto ya es historia.

–Ahora somos mucho más conscientes de este trabajo que hemos hecho, pero cuando empezamos, confieso que tuvimos nuestras dudas. En principio, además, todo lo que aparecía era material de enseñanza para la mujer y se trata de una cuestión que, en la actualidad, nos está enseñando el feminismo, una nueva manera de mirar las cosas. Si no, habríamos creado una sala de enseñanza de la mujer, si hubiéramos creído el discurso hegemónico. Así que nos pusimos a reflexionar y lo conseguido sorprende al que se acerca a verlo, de verdad. Incluso compañeros del Museo Nacional de Cataluña nos han invitado a que expliquemos cómo hemos construido esta aula.

Paulí Dávila, catedrático de Educación de la Universidad del país Vasco / JOSE LUIS FERNANDEZ

–A la hora de poner en marcha un museo pedagógico, ¿lo más sencillo, entonces, es la recopilación de material y lo complicado viene después, cuando hay que ponerlo en contexto?

–Son dos dificultades diferentes. Una es de tipo museológico y en la otra ya juegan su papel el tener unos buenos contactos para localizar materiales. Porque lo que hemos visto que ocurre es que muchas veces no le das importancia a algo que tienes olvidado en casa hasta que alguien muestra interés por ello. Ahí es cuando descubres que puede que tener valor.

–¿Cómo es ese proceso de recopilación?

–Nosotros fuimos recogiendo materiales sobre todo de colegios que cerraban y de escuelas. Además, hemos tenido la gran suerte de trabajar con los hermanos de La Salle, que cuentan con centros de educación de prestigio, de los que nos han donado mucho material para el museo, como animales disecados que exponían en las aulas antiguamente, piezas de lo más curiosas, que las tenían por su labor misionera en otros países. Otra buena parte de nuestra colección proviene de donaciones particulares, maestros jubilados que nos entregan cuadernos y demás.

–¿Algunas donaciones son especialmente significativas, tienen un valor especial?

–Los museos tienen que elegir piezas de atracción al visitante y aunque es cierto que antes exhibíamos cualquier cosa porque no teníamos nada, ahora nos hemos vuelto un poco más exquisitos, aunque todo tiene su valor. Por ejemplo, tenemos más de ochenta cuadernos de alumnos de la primera ikastola en euskera y otras joyas, como cuadernos del año 1938, en pleno franquismo, con dibujos de una niña sobre la llegada de las tropas de Franco a San Sebastián. Todo tiene su valor, depende de quién lo mire. Los expertos en museología señalan que estos objetos pueden tener valor de cero hasta infinito. Un objeto tiene valor si puedes encontrar otro que lo sustituya, que atraiga tanta expectación como el primero.

–Eso en cuanto a la captación de fondos, pero, ¿cómo se articula un hilo conductor?

–En su momento, fuimos conscientes de que teníamos que dar un paso adelante con respecto al almacén visitable. De ahí que nos planteáramos una narración ideal, porque teníamos material para ello, desde uniformes escolares hasta música de la época, mobiliario o materiales de actividades extraescolares. Pero, finalmente, nos dimos cuenta de que lo que definía mejor el material que teníamos en el aula era el euskera. Eso era lo que podía darle coherencia a todo, lo que podíamos aportar como museo. En el caso del Museo Pedagógico de Zamora, la gente va a venir para visitar la recreación de sus aulas, porque es su aportación máxima.

Con el tema del euskera no queremos transmitir la lucha del País Vasco en contra de España o Francia, sino el poder de la educación

–Y en el caso del Museo de la Educación del País Vasco, ¿cómo se logra ese discurso alrededor del euskera?

–Cuando tú quieres hacer una narración, el primer paso son las investigaciones y, después, saber cómo transmitirlas en pocas palabras en el museo, con fotografías, objetos. Eso obliga a sintetizar mucho, a veces resumir en una sola frase un aspecto sobre el que hay cinco tesis doctorales. Y lo que hemos hecho con el euskera es transmitir lo que se hace en el País Vasco en relación a lo que hace en Francia y el resto de España. Así, vemos prácticas educativas del euskera en zonas francesas o en Navarra. En ese sentido, hemos puesto en valor las primeras ikastolas, con los informes de los inspectores prohibiendo el uso del euskera, la imposición, la lucha de los territorios vascos en contra. Hay un caso curioso, con la llegada de los carlistas al poder, que imponen la enseñanza del euskera y del catecismo. Todo eso lo hemos puesto de relieve para ver cómo se ha pasado de una situación de represión sobre la lengua a que ahora, en el acceso a la universidad, por ejemplo, prácticamente el 80% de los alumnos llegan haciendo la Selectividad en euskera.

–¿Qué mensaje se quiere transmitir con todo esto?

–Desde el punto de vista del historiador se ve todo lo que se ha conseguido en solo cuarenta años, con una inversión importante en el sistema educación, elaborando materiales en euskera y demás. No transmitimos una lucha del País Vasco en contra de España o Francia, sino el poder de la educación.

–¿En qué sentido?

–Pues que hay algunos momentos donde, al no tener poder, hay que estar en silencio, pero resistiendo. Y cuando se consigue cierto reconocimiento, se aprovecha para salir y poner en marcha determinadas políticas. Y eso me parece que es importante, porque es la forma de reconocer la riqueza que tiene España en ese sentido, sobre todo en el aspecto lingüístico y cultural. No se trata de reivindicar el euskera desde el punto de vista político, sino cultural, de admitir esa riqueza. Hay muchas lenguas que se han perdido y hay que cuidarlas.

–Aparte de su labor expositiva, ¿qué misión puede tener este tipo de museos?

–Hay que verlos no solo como lugar de exposición, sino integrar en él actividades. Nosotros tenemos varios convenios con el Ayuntamiento de San Sebastián para promover la ciudadanía activa, a través de talleres, visitas y conferencias. Todo esto transforma al museo en una institución cultural que está al servicio de los ciudadanos. Los ayuntamientos que tienen esto claro ayudarán también mucho a promocionarlo como un elemento turístico más para la ciudad.

–¿Podría ser el caso de Zamora, con su inauguración en este nuevo curso?

–El Museo Pedagógico podrá ofrecerse como una actividad más de la ciudad, para turistas y para gente de todas las edades.

Suscríbete para seguir leyendo