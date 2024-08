"Me gusta que la gente se cuestione los límites de lo posible y sus certezas"

El mago y mentalista Juan Esteban Varela regresa a Zamora para llevar a cabo un espectáculo de mentalismo que ha efectuado en distintos rincones del mundo desde Dubái, a China pasando por Australia, entre otras latitudes, y que por primera vez realizará en el interior del Castillo hoy sábado, día 24 de agosto a las 22.30 horas dentro de las Veladas de Enigmas Mentales. El chileno ha cruzado el charco para actuar en Zamora y posteriormente regresará nuevamente a EE.UU.

–Vuelve a actuar en la ciudad de Zamora.

–Regreso tras asistir a un congreso de magos en Las Vegas y ver el espectáculo de un mago americano que se llama David Blaine, que actúa muy poco y fue muy interesante verle. He actuado en las Jornadas Internacionales de Magia con Paulino (Gil) y estuve con Paco (González) en el ciclo de magia de cerca.

–Ahora debuta en la ciudad con otra disciplina, el mentalismo.

– Yo he dedicado muchos años en mi vida a trabajarlo y me encanta poder hacerlo. Amo el mentalismo

–¿Por qué?

–Porque la magia te hace ver cosas imposibles, te alucina y te contrasta con la realidad y te hace soñar, pero la gracia que tiene el mentalismo es que se mueve en la esfera de lo posible, de las cosas que son posibles pero son sorprendentes, como que el mundo ofrece unas posibilidades que a lo mejor desconocíamos. Estimula la fantasía, pero de una manera diferente, de una manera como verosímil, sabiendo que es un arte, sabiendo que es un juego, pero de alguna manera se juega a que el mundo que habitamos tiene más posibilidades que la que creemos.

–Habla de estimular mente, pero también estimula al artista.

–Por supuesto. El mentalismo activo cuando estaba Uri Geller, que vino varias veces a España y doblaba a cuchara, era la época de la Guerra Fría y se estaba investigando los fenómenos paranormales porque usamos solo el 10% de nuestra mente, y eso era verosímil en su época. Después la gente dejó de creer y el mentalismo contemporáneo agarra conceptos como microexpresiones, programaciones no lingüísticas, y mezcla siempre fantasía con realidad. De hecho, la propuesta concreta del mi espectáculo pasa por mezclar técnicas de las dos cosas, técnicas de magia, técnicas propias de la observación, del análisis, estrategias de Sherlock Holmes confiando en que los espectadores se pierdan y no sepan dónde está la frontera.

–¿Por qué efectúa usted esa mezcla?

–Me gusta que, de alguna manera, la gente se cuestione los límites de lo posible y se cuestionan sus certezas. Cuestionar las certezas te hace más tolerante y te hace volver a reflexionar, sobre todo, creo que eso es muy bueno para el alma, para el ser humano, y para la convivencia también.

–En los tiempos actuales representa un gran reto.

–Sí, la magia tiene una gran ventaja, que es que, de alguna manera, te las cuestiona de manera física, cosas que tú pensabas que no podían ser, están siendo. Es lindo que a veces nuestras certezas son nuestros límites. Pensamos que esto no se puede, pero hoy sí se puede, y entonces ya vuelves a plantearte que a lo mejor tenías una certeza limitante que tiene la posibilidad de expandir la frontera de tus conocimientos y de tus creencias.

–¿Qué puede sorprender de su propuesta que podrá disfrutarse esta noche en el interior del Castillo?

–Los que me conocen en el mundo de la magia saben que yo soy muy famoso por una cosa que hice las jornadas internacionales, que es un espectáculo de magia en la oscuridad. Ese show de alguna manera no habría sido posible si no fuera por mi estudio del mentalismo, porque trabajo mucho con la mente de los espectadores de la oscuridad. Este espectáculo tiene una narrativa coherente, donde siento más que las ilusiones son las mejores que tengo. Creo que nos lo podemos pasar muy bien, que se va a divertir el público, que va a ser muy interesante y confío que va a ser una ocasión especial y que yo voy a entregar todo de mi parte para que así sea. Además, siento que el mejor material que tengo está presente en él y me gusta mucho también la persona en quien me transformo cuando lo hago.

–¿Por qué?

–Porque me pongo un poco a ser Sherlock Holmes y ese rol me encanta. El espectáculo supone un recorrido que va desde los datos estadísticos hasta el mundo de los psíquicos. Es un viaje muy interesante para los espectadores porque progresivamente se van haciendo cada vez cosas más inverosímiles. Además, me ha permitido viajar bastante por el mundo. Gracia a él estuve cuatro veces en Dubái, por ejemplo, entre otros lugares.

– El mentalismo, ¿se entiende igual en las distintas culturas?

–Si bien los seres humanos tenemos bastantes diferencias culturales, es más en lo que nos parecemos que en lo que nos diferenciamos. Hay muchas cosas que van a sorprenderte igual. Algo tan simple como si una persona esconde algo en una mano y tú eres capaz de ver a algo que no lo tiene escondida, cuatro veces seguidas, cinco veces seguidas...las personas dicen, pero ¿cómo esto es posible? Yo creo que sí, que las personas se asemejan y que yo he tenido la fortuna de viajar no solo Dubái, sino que he hecho espectáculos en Australia, Taiwán, China, Asia, en Sudamérica, Estados Unidos varias veces, pero mi conclusión es esa. Toda la gente quiere maravillarse, toda la gente también se sorprende de cosas similares porque vivimos en un universo y en una naturaleza que es igual para todos.

Juan Esteban Varela. / Cedida

–¿Es más mentalista o más mago?

–Yo te diría que no veo tanta diferencia, pero si tuviera que elegir, si estuviera entre la espada en la pared, casi más mago. Me gusta que el mentalismo entre dentro de la magia, me gusta que la gente sepa que es un juego, que vamos a jugar y que existen más posibilidades que las que no sepan, pero no me gusta decir que hay unos poderes reales, eso no entra tanto en mí. Creo que en mi carrera le debo mucho al mentalismo. Me ha permitido crear un espectáculo como el de la oscuridad, que es un espectáculo único, y este otro espectáculo que es de los que más disfruto haciendo.

–¿Y tras Zamora...?

– De Zamora regreso a Estados Unidos, voy a estar en Seattle y en Miami.

–¿Qué le mueve a cruzar el charco para una única actuación?

–Así es y lo hago por varias cosas. Las veces que he estado en Zamora he sido muy feliz. Me gusta desde las gambas al ajillo a toda su gastronomía. Te diría que la segunda razón es que con Paco (González) y yo somos muy amigos. Él hace este festival hace mucho tiempo, es un festival muy interesante y muy valioso. Me gusta mucho la forma en que nos trata y hace años que yo quería estar en este festival y no siempre podía. Además, hay un tercer factor, la posibilidad de hacer magia en un castillo y mentalismo en un castillo no sucede todos los días. Un lugar maravilloso, rodeado de amigos, haciendo algo que amo, es obvio que tenía que venir.

–¿Nunca ha hecho mentalismo en un castillo?

–No, será la primera vez. Es un espacio muy bello que conozco de mis visitas a Zamora. Es una razón muy de peso después de todo.

