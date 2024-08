El grupo que revolucionó la escena musical actuará en Zamora

"Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar, que yo soy yo, oh oh, oh oh oh oh". Canciones como 'Flamenco', 'Lola', 'Mejor' o 'Tú me dijiste adiós' se escucharán en el Teatro Ramos Carrión de Zamora antes de que finalice el 2024. El grupo que revolucionó la escena musical de España celebra su 60 aniversario y su gira recalará en Zamora el domingo 17 de noviembre a las 19.00 horas.

Hablamos de Los Brincos, el grupo formado en 1964. En una época en la que multitud de grupos hacían versiones de los éxitos de The Beatles, Rolling Stones, The Kings o The Animals, Los Brincos sorprendieron e impactaron desde sus inicios con su arrolladora personalidad y con canciones compuestas por ellos mismos con un estilo auténticamente español, que fueron auténticos éxitos en la escena musical.

Sus canciones fueron rápidamente número uno en las listas de ventas y de difusión y programación musical durante meses y el gran público, especialmente el público joven, los disfrutó y bailó.

Revolucionaron el mundo de la música en España y América con su imagen, personalidad y calidad y con canciones inolvidables que son grandes éxitos de oro del pop-rock en español. Desde su primer disco en 1964, con Juan Pardo, Junior, Fernando Arbex y Vicente Martínez, sorprendieron al público con buenas composiciones y unas armonías vocales de enorme calidad.

Cartel del concierto de Los Brincos. / TRC

En marzo del 1968 entró en el grupo Miguel Morales, compositor de varios temas del grupo y figura imprescindible en su extraordinaria e importante trayectoria.

En el año 2000, después de muchos años de recorrido y éxitos, Miguel Morales reorganizó el grupo y decidió regresar también al directo con un multitudinario concierto en A Coruña en la playa de Riazor, ante más de 30.000 personas, al que le siguieron muchos más.

Con el liderazgo de Miguel Morales y su dirección musical desde hace años, Los Brincos están de nuevo en gira para celebrar su 60 aniversario. El público disfrutará con un concierto de calidad y vivirán grandes emociones con un repertorio de canciones inolvidables que forman parte muy importante de la historia musical de nuestro país y de varias generaciones.

Entradas

Las entradas para el concierto de Los Brincos en Zamora ya están a la venta en la web del Teatro Ramos Carrión de Zamora y en la taquilla física por un precio de 31 euros.