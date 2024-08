La gestora analizará la polémica entre Santo Entierro y Congregación

La gestora de la Junta pro Semana Santa de Zamora analizará la documentación en torno al conflicto entre la Cofradía de Jesús Nazareno y la Real Cofradía del Santo Entierro, una vez que la primera le ha remitido una carta a la cofradía que desfila la tarde del Viernes Santo en la que le exigen que saquen, antes del próximo 1 de septiembre, los pasos de El Descendido, El Descendimiento y San Juan y Nuestra Señora de la panera de la Congregación porque en ellos hay presencia de xilófagos y les acusan de "inacción" ante el problema.

Al menos la cofradía que capitanea Ricardo Alonso ha informado de la situación a la gestora mediante una carta y también al Obispado de Zamora al haberse consensuado en la Junta pro Semana Santa de Zamora la distribución de los grupos escultóricos que albergaba el antiguo Museo de Semana Santa entre templos de la ciudad y el almacén de titularidad de Jesús Nazareno.

Fuentes próximas a la gestora, nombrada por el obispo tras la dimisión en bloque del equipo que lideraba Isabel García Prieto, indican que en una próxima reunión estudiarán toda la documentación remitida "sobre este asunto y sobre otras cuestiones por parte de las cofradías y hermandades".

Obispado

Desde el Obispado de Zamora, el sacerdote Juan Luis Martín, el responsable de la delegación episcopal de Comunión Fraterna, que tiene entre sus competencias las cofradías y hermandades, señala que "nosotros solo hemos recibimos información por parte del Santo Entierro en la no se nos pedía que interviniéramos. Incluso me he reunido con ellos y he trasladado lo que me han explicado al obispo. Nos hemos dado por enterados".

Cronología

Las conversaciones entre representantes de las directivas de Jesús Nazareno y el Santo Entierro sobre el problema de los pasos comenzaron el 4 de junio, cuando el presidente de Congregación le hizo saber telefónicamente a su homólogo que había detectado "bichos" en sus grupos escultóricos.

El problema lo comunicó el Santo Entierro a la Junta pro Semana Santa, en ese momento todavía en funcionamiento, y solicitaron una evaluación del estado de las piezas a una empresa especializadas en plagas.

Las visitas para comprobar el estado del patrimonio del Santo Entierro repartido en cuatro sedes, San Esteban, Catedral, San Esteban y la panera, se fijaron para el 21 de junio y dos días antes, se gestionó con Jesús Nazareno que alguien les abriera la puerta del local. Sin embargo nadie acudió y el análisis tuvo que hacerse el 1 de julio.

El informe determinó que había habido "cierta actividad, pero sin existir una urgencia en actuar" y se instaban a llevar a cabo "un tratamiento preventivo".

Finalmente la Cofradía de Jesús Nazareno, el 2 de agosto, remitió la carta a la Real Cofradía del Santo Entierro donde les indican que ha habido "inacción" por su parte y les piden que saquen los tres pasos.

Suscríbete para seguir leyendo