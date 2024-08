Jardineras en vez de multas en el entorno del arco de Doña Urraca de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha indicado, Sobre las obras que el Ministerio de Cultura va a cometer en los cinco tramos de la muralla para los que ya existe proyecto, que aunque el del tramo de la calle Mesones y el entorno del arco de Doña Urraca aún no ha recibido el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León es porque se ha pedido alguna documentación a mayores pero no cree que haya ningún problema en recibir el visto bueno de esa comisión.

"Lo doy por solucionado, no tendría ningún sentido porque es un tramo que está en muy malas condiciones la piedra, de los cinco tramos es uno de los peores y de los más bonitos", ha indicado.

Sobre las nuevas jardineras colocadas en la cuesta de San Bartolomé, en la subida al arco de Doña Urraca, en un lugar en el que antes aparcaban algunos coches pese a que estaba prohibido, Guarido ha explicado que se trata de jardineras ornamentales, pero su finalidad no ha sido la de que no se pueda aparcar, porque ahí nunca se ha podido hacer. "Hay una señal muy grande que dice prohibido aparcar", ha recordado el alcalde a preguntas de los periodistas para agregar que "en vez de echar multas a la gente se decide poner unas jardineras que quedan muy bonitas, pero no es que evitemos el aparcamiento, es que está prohibido", ha puntualizado.

Derribos en la avenida de la Feria

Entre los cinco tramos de muralla que tiene previsto rehabilitar el Ministerio de Cultura también se había incluido uno en la avenida de la Feria, pero era el anterior al de los derribos que se llevan a cabo esta semana entre los números 43 y 49 de esa avenida, en la parte más cercana a los jardines de San Martín.

Por ello, para evitar que se restaure una parte sí y otra no del paño de unos 340 metros lineales existente en la zona de la avenida de la Feria liberada de edificios anexos a la muralla, el Ayuntamiento va a asumir la redacción del proyecto de rehabilitación en el nuevo tramo liberado. La intención municipal es la de que, una vez redactado el proyecto, sea el Ministerio, titular del histórico muro defensivo, el que acometa los trabajos y los sume a las rehabilitaciones ya previstas en el primer y el segundo recinto amurallado.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que este jueves ha visitado el derribo de los inmuebles situados entre los números impares del 45 al 49 ha anunciado que ya ha mantenido conversaciones con el departamento ministerial de Ernest Urtasun y éste se ha mostrado dispuesto a acometer la rehabilitación si el Consistorio se encarga de redactar el proyecto.

El nuevo grupo de edificios que se derriban en una actuación que ha tenido un coste cercano al millón de euros entre expropiaciones y coste del derribo deja prácticamente liberada la muralla en la avenida de la Feria a partir del número nueve y únicamente falta una nave situada en la bajada de San Martín de la que ya se ha hecho una expropiación forzosa y que próximamente también será derribada.

Sobre el ajardinamiento de la nueva zona, ha explicado que se hará no sólo en ese tramo sino hasta llegar a la Cuesta del Mercadillo con "una actuación blanda, de plantaciones, paseos y arbustos". Ha admitido que inicialmente estaba previsto incluir en esa adecuación más adoquinado pero finalmente se ha optado por una solución con más espacios verdes porque se van a financiar las obras con cargo al programa Renaturaliza.

El alcalde y el concejal de Obras junto a los edificios que se derriban para liberar la muralla. / Ana Burrieza

Para ese ajardinamiento no se esperará a la rehabilitación de la muralla ya que se dejará libre un espacio de cuatro metros de ancho en la zona pegada a la muralla que permitirá colocar andamios sin que la rehabilitación afecte al ajardinamiento. Tampoco afectará al acondicionamiento del nuevo tramo de muralla liberado las obras de humanización que se acometerán en la avenida de la Feria, que se circunscribirán a la calzada y las aceras. Los cuatro números afectados por las obras de derribo permitirán despejar un tramo de 51 metros lineales de muralla y se ubican en unos solares de 1.227 metros cuadrados. En ellos había edificados 723 metros cuadrados destinados a viviendas y 1.133 habilitados como locales comerciales.

La expropiación se llevó a cabo en noviembre de 2020 pero el derribo se ha retrasado debido a que el recurso, primero en la vía administrativa y luego en la judicial, de una de las empresas que no resultó adjudicataria ha provocado una demora de dos años. El juzgado finalmente dio la razón al Ayuntamiento, como habían hecho instancias anteriores.

Respecto al plan para completar las liberaciones, entre los números 1 y 9 de la avenida de la Feria, Francisco Guarido ha indicado que se acometerá cuando se acaben los proyectos actuales de adecuación de la zona ya liberada. Si se llega a acuerdos con los propietarios serán expropiaciones voluntarias y si no se harán de manera forzosa. Lo que no pudo precisar Guarido es si esas nuevas expropiaciones se llevarán a cabo en el actual mandato o quedarán pendientes para el próximo. En cualquier caso, ha destacado que ha sido desde el año 2016, con el al frente de la Alcaldía, cuando se ha impulsado el plan que ha permitido contemplar los paños de muralla antes ocultos desde la avenida de la Feria.

