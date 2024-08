Quedarse a vivir en el pueblo tiene premio: ayudas de entre 1.000 y 3.000 euros de la Diputación de Zamora

El asentamiento de la población, especialmente de los jóvenes, en el medio rural, es una de las prioridades que tienen en mente todas las administraciones y que de alguna u otra manera intentan favorecer. Es el caso, por ejemplo, de la Diputación de Zamora, que para ello ha creado una convocatoria específica de subvenciones de "Vivienda Joven" complementarias a las de otras administraciones que tiene como finalidad fomentar que los jóvenes se establezcan y se fijen en el medio rural zamorano.

La publciación de la resolución de la convocatoria, que se ha hecho pública este miércoles a través del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, pone de relieve que en la línea de ayudas destinadas a la compra o a la rehabilitación de una vivienda se han concedido un total de 21 ayudas que han permitido a otros tantos jóvenes comprar para vivir o rehabilitar una vivienda en su pueblo. En total, a través de esa línea de ayudas se han concedido 60.858 euros de subvencinoes. Nueve de los solicitantes han recibido 3.000 euros de ayuda, diez un importe de 2.930 cada uno y dos 2.279 euros.

Por lo que respecta a la otra línea de ayudas, la destinada al alquiler, se han concedido ayudas a 17 solicitades, con importes de 1.200 euros a cada solicitante, en la mayoría de los casos, aunque ha habido cuatro solicitades a los que la ayuda concedida fue de 1.158 euros.

A estas ayudas, que se convocaron el pasado mes de abril se presentaron un total de 52 solicitudes y catorce de ellas, el 36%, fueron rechazadas, cuatro por estar fuera del periodo subvencionable, cuatro por superar el límite de renta, tres porque el beneficiario ya había recibido una subvención en una convocatoria anterior, uno por no cumplir la edad establecida en las bases de la convocatoria, otro porque la vivienda no estaba en un municipio de menos de 10.000 habitantes, otro por no estar al corriente en sus obligaciones tributarias.

