Los conocidos Defreds y Redry estarán en Zamora en una íntima velada de las letras

Defreds. Jose. Sin tilde. Nací en los ochenta y, creo que ese año, fue la última vez que nevó en Vigo, mi ciudad. Esa ciudad con el microclima que deja la hermosa ría. Nunca hace mucho calor, ni demasiado frío. Los libros siempre formaron parte de mi vida.

El destino hizo que inventara una palabra al azar, DEFREDS. Una noche de invierno empecé a escribir en Internet, simplemente por desatascar días tristes, en un lugar donde apenas nadie me leía. Y muy poquito a poco y Casi sin querer, empezó a llegar gente a mis letras. He vendido más de 500.000 ejemplares de mis libros en España. Eso me ha llevado a hacer multiples giras de firmas por diferentes países y a triunfar en medios de comunicación y redes sociales.