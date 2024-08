Zamora a ciegas: sentidos a flor de piel

Cerca de 900 personas mayores de 40 años residentes en la provincia podrían tener glaucoma, según la tasa de prevalencia del 3% establecida por la OMS. Esta enfermedad puede provocar ceguera total. A pesar de estos datos alarmantes, Zamora aún no ofrece las condiciones necesarias para que quienes padecen esta condición vivan desprovistos de peligros y preocupaciones.

Paso de peatones de la calle Amargura con desnivel al inicio. | Alba Prieto

Juan Manuel Pérez, residente en la ciudad desde 2020, comenzó a perder la vista a los 49 años debido a un glaucoma, una enfermedad que aumenta la presión intraocular y que puede resultar en la pérdida total de la visión. Al verse privado de gran parte de su capacidad visual, se vio obligado a reconstruir su vida desde cero en una ciudad que aún lucha por ser verdaderamente inclusiva.

Pasea por la avenida Tres Cruces. Vico, su perro guía, marca el paso por la zona y lo aparta de los obstáculos que hay tanto por la acera, como en los pasos de peatones pintados en la carretera. Durante el trayecto, Juan Manuel explica que una de las ventajas con las que cuenta Zamora es que la ciudad es plana, lo que facilita en gran medida el camino a las personas que apenas ven. Pero, aún falta recorrido para que las personas con ceguera puedan pasear sin sentir su salud física amenazada.

"Algunas baldosas están partidas. Hay alcantarillas que generan desnivel en medio de los pasos de peatones y bordillos con altura desproporcionada. El casco antiguo constituye uno de los mayores retos para los que tienen mi misma condición porque allí se producen estos desperfectos con más frecuencia que en otras calzadas. Muchas veces tropiezo, incluso cuando voy con Vico", señala mientras espera a que el semáforo se ponga en verde.

El semáforo se pone verde y continúa su marcha cuando el perro lo indica al marcar el paso. El can esquiva la alcantarilla que hay en medio del cruce y Juan Manuel logra llegar al otro lado sin dificultad, sin embargo, al llegar a la altura del bar Comodín, un grupo de mujeres conversa en medio de la calle e impide la circulación por la zona. Se percatan de su presencia y de la de su guía canino, pero no por ello se apartan o le hacen hueco para facilitarle el paso.

"Hay personas que no tienen la conciencia social y la educación necesarias para entender mi enfermedad y las dificultades que acarrea. Esta situación no es la primera vez que la vivo y más de una vez es el perro el que tiene que abrirme paso dando con el hocico a las personas que se dedican a conversar en medio de la vía pública", explicó tras dejar al grupo atrás.

En cuanto a la atención personal en los comercios de la ciudad, cabría esperar que la atención fuera más personalizada, más cercana, para este tipo de personas. Nada más lejos de la realidad.

Juan Manuel afirma que ni en supermercados, ni en tiendas de ropa, ni en los bares hacen por facilitarle las tareas si va en solitario y que, por tanto, se ve forzado a ir siempre en compañía de su mujer. "Las grandes superficies aplican la política de autoservicio y, en general, no ofrecen ayuda de ningún tipo. Dependo totalmente del comercio minorista", afirma.

Procede a sentarse en una terraza de un bar de la zona y mientras toma un sorbo de su café explica cómo lo hacen sentir en la mayoría de locales de restauración de la ciudad. "Muchas veces me he sentado en una terraza y a la hora y media me he tenido que levantar e irme porque han pasado de mí. Me he sentido como una mierda. Pero, por suerte, la cosa cambia en los sitios en los que me conocen", expresa con semblante serio.

Por suerte, la ciudad ha avanzado en algunos aspectos de inclusión de este colectivo. Algunos puntos resultan muy accesibles para las personas invidentes. Juan Manuel pone de ejemplo los cajeros del grupo CaixaBank, que cuentan con teclado braille, audio y letras grandes, y explica que tanto en el transporte como en el médico ofrecen un buen servicio para las personas con discapacidad visual. Además, afirma que la gente de la ciudad se muestra muy solidaria cuando necesita ayuda para desempeñar alguna tarea.

En lo relativo a la vida cotidiana, Juan Manuel cuenta que cuando se quedó ciego acudió al grupo social ONCE, donde tras afiliarse, recibió la ayuda necesaria para aprender a realizar tareas como afeitarse, cocinar, orientarse, caminar con bastón, etc., con el objetivo de adaptarse a su nueva realidad sin dificultades. Gracias a ello, hoy en día es una persona autónoma, aunque con algunas limitaciones. Pero, lo que es motivo de admiración se convierte en motivo de desconfianza y de recelo hacia su ceguera.

"Muchas personas ponen en duda mi condición por el hecho de valerme por mí mismo. No llevo bien que la gente piense que por ser autónomo con mi perro guía mi resto visual es mayor del que verdaderamente tengo. Pienso que se deberían alabar actitudes como esta ante una desgracia en vez de criticar y hacer falsas conjeturas. Es una realidad muy cruda, a la que, por desgracia, cualquiera está expuesto", señala.

Camino hacia la inclusión

A pesar de ser una ciudad llena de generosidad, Zamora aún tiene camino por recorrer en lo que a accesibilidad se refiere.

Algunas personas ciegas, como Juan Manuel, no nacen con esa condición, si no que la ceguera aparece a edades avanzadas. Las consecuencias psicológicas resultan devastadoras tanto para el individuo, como para la familia.

Además de medidas como arreglar las aceras, preocuparse por nivelar los suelos, incluir rampas de acceso en edificios cuya entrada es un escalón y procurar que el usuario sea atendido correctamente es una parte muy importante para facilitarle la vida a aquellos que padecen esta condición. Pero, tambien cobra gran importante no olvidar el componente emocional.

Una de las cosas que denuncia Juan Manuel es que siente que en la ciudad no hay actividades de ningún tipo en los que las personas ciegas puedan participar. Echa de menos contar con excursiones, grupos de charlas y talleres intelectuales a los que poder asistir para ocupar su tiempo libre.

Los eventos como Fromago, la Feria de la cerámica o la Feria del ajo no son una opción. "Para mí resulta complicado acudir, en especial si voy solo. Las aglomeraciones y el ruido hacen que sea más fácil que me desoriente y no hay personal voluntario encargado de guiarme y enseñarme los productos que allí se venden. Por ejemplo, para mí es imposible saber qué tipo de queso es si no tengo a alguien que me informeo me asesore, por eso es importante contar con un guía. Si no pregunto, no me entero", explica Juan Manuel.

Nadie está libre de quedarse a oscuras, pues la ceguera puede llegarle a cualquier persona. Aunque Zamora cuenta con ciudadanos solidarios dispuestos a mejorar la situación, aún queda mucho por hacer. La ciudad debe dar la talla y avanzar en accesibilidad para asegurar que todos sus habitantes, sin importar su condición visual, puedan vivir con dignidad y seguridad. Ofrecer ayuda, fomentar la participación en actividades sociales y educar a la población en temas de inclusión transforman cada pequeño gesto en un gran avance. Es hora de convertir la empatía en acción y construir un futuro más inclusivo para todos.

