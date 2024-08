House zamorano que suena

La música electrónica siempre le ha gustado. Antes de cumplir los 17 años ya se había comprado una mesa de mezclas para hacer sus pinitos "sin tener ninguna noción, ni ninguna aspiración" comenta Luis Crespo, conocido artísticamente como Sowel.

Tras practicar en su casa comenzó a pinchar en pueblos y con Selvatika. Después dio un nuevo paso y se formó en el mundo de la producción de cara a hacer sus propios temas.

Una década más tarde, lo que arrancó como una afición se ha tornado en la profesión de este zamorano. "Nunca pensé que sería mi vida, pues yo me lo pasaba bien practicando en mi casa", certifica este músico que cuenta con más de 15.000 oyentes mensuales de sus temas en las plataformas y, sobre todo, muchas compras digitales de sus temas por parte de "compañeros en páginas especializadas" detalla Sowel, quien con su última canción "Comfort Zone" ha llegado a estar en el puesto cinco en Beatport, una de esas plataformas mundiales especializadas en música electrónica.

Luis Crespo Sowel Dj / Cedida

Luis Crespo optó por aprender producción porque "es un paso que estamos obligados a dar cualquier DJ que quiera seguir creciendo en su carrera profesional y tener su propio sonido" defiende Sowel, consciente que además de tener una presencia activa en las redes sociales tienes que "tener una seña de identidad que te diferencie y que te desmarque del resto".

Con una trayectoria de diez años a sus espaldas confiesa que ese sonido propio lo ha conseguido "echando muchas horas, trabajando y buscando lo que realmente disfrutas tú tanto produciendo como luego pinchando en directo".

House

En sus sesiones parte del house que mezcla con distintas variantes "desde tech house y afro house e incluso latin house", donde "incluso hago mezclas con voces de reggaetón", describe el zamorano que ha pinchado en directo para Los 40 Dance.

Sowel señala que disfruta trabajando "un poco con todo, pero yo con lo que más disfruto, tanto creando como pinchando, es con el house más clásico y más puro".

Fichado por una gran discográfica

Sowel ha dado un paso relevante en su carrera y ahora colabora con Protocol Recordings, la discográfica del DJ Nicky Romero, uno de los diez profesionales más importantes del mundo, con la que va a hacer su segundo lanzamiento.

El dj y productor zamorano / Miguel Ángel Lorenzo

En cuestión de días saldrá su canción "Finding Lau" y no será el último del año, ya que en octubre se producirá el lanzamiento de una nueva canción que "va a presentarse en un recopilatorio que hace la discográfica con motivo del festival Amsterdam Dance Event" y no descarta seguir colaborando con la firma más adelante.

Su fichaje "ha sido de una manera muy orgánica". "La mayoría de las discográficas tienen formularios abiertos donde tú le puedes enviar música. Es muy complicado que la lleguen a escuchar, pero la envié y en mi caso sí que la escucharon. Me escribieron para sacarla y les he seguido enviando más canciones, ya que me han dicho que todo lo que haga se lo remita", indica el DJ que reconoce que "es extraordinario que una discográfica de esas características y de esta magnitud quiera trabajar conmigo, pues estamos hablando de una firma a nivel, por ejemplo, de sellos tan importantes como BMG, Warner o Sony".

El músico en la actualidad no es residente de ninguna sala y deja la puerta abierta a participar en festivales y en fiestas para que "mi música siga creciendo y llegando al mayor número de oyentes posible" explica el zamorano que admira al español Crusy y al neerlandés Nicky Romero.

Una sesión de Sowel. / Miguel Ángel Lorenzo

El zamorano sigue pinchando en fiestas de la geografía provincial

Pese a que sus canciones están sonando por todo el mundo, el zamorano sigue fiel a sus orígenes musicales y sigue pinchando en Selvatika. "Es una compañía con la que siempre estoy encantado de trabajar. Somos una gran familia al final y es el sitio más cómodo en el que me he sentido trabajando y donde siempre están dispuestos a ayudarte", sostiene Sowel.

El joven atestigua que la participación en este espectáculo representa "uno de los grandes motivos del crecimiento en mi carrera, incluso aunque sea fuera creando mi canciones y trabajando con discográficas, pues no hubiera sido nada sin los pasos que he dado" con una de las discomóviles más solicitadas en los pueblos zamoranos.

Pinchar en alguna sala en la isla de Ibiza sería uno de los sueños del zamorano, pero a Luis Crespo esa posibilidad no le quita el sueño. Él tiene muy claro qué posición ocupa, quién es, de dónde viene y a dónde va. El productor reconoce que "estoy muy contento ahora mismo con la situación en que la encuentro. No hubiera soñado estar donde estoy hace los diez años, cuando comencé y siempre hay que estar agradecido".

