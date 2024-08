Viajar para seguir aprendiendo

La movilidad Erasmus no es una experiencia exclusiva para los alumnos. También los profesores pueden viajar a otros países y aprender de sus compañeros por observación. Esa oportunidad la han aprovechado este verano tres docentes del CIFP Ciudad de Zamora. Daniel Meléndez Pérez, Ana Belén Ariza Lucas y María Jesús Sánchez Gómez han viajado hasta Cuzco, en Perú, gracias al Consorcio Erasmus FP de Castilla y León, al que agradecen este viaje "que facilita oportunidades de mejora de los profesionales".

Profesores del CIFP Ciudad de Zamora, de Erasmus en Perú / Cedida / LZA

Los dos primeros docentes estuvieron en Cusimaky, una pequeña escuela que trabaja el apoyo y refuerzo de sus alumnos, ya que son profesores del departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. De esta experiencia, destacan "la generosidad de todas las personas implicadas, compartiendo su trabajo y esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de muchos niños y adolescentes en situaciones de extrema necesidad a través del trabajo con sus familias, especialmente las madres". Algo que se consigue también con el apoyo del proyecto Corazón de los Apus, que significa "montaña" en quechua, su lengua nativa.

También en la universidad

Por su parte, María Jesús Sánchez Gómez, del departamento de Formación y Orientación Laboral, realizó su estancia en la Universidad Continental de Cuzco, donde fue muy bien recibida por los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Empresa. "Pude compartir con los alumnos clases de Derecho Laboral, comparando Perú y España, además de aprender sobre cómo trabajan allí la empleabilidad, el emprendimiento y la globalización del derecho", apunta.

Profesores del CIFP Ciudad de Zamora, de Erasmus en Perú / Cedida / LZA

Sánchez elogia también las últimas novedades que se incluyen en esta universidad, como aulas virtuales de clínica jurídica o talleres con tecnología puntera para trabajar el emprendimiento.

Experiencia en cooperación

Además, los alumnos universitarios tienen que trabajar de manera obligatoria en algún programa de voluntariado, de ahí que la zamorana haya podido conocer lo que se realiza en pequeñas escuelas de la zona. "He estado observando cómo trabajan y me he podido entrevistas con los coordinadores de los diferentes proyectos, sobre todo, para conocer una realidad totalmente distinta culturalmente a la que tenemos aquí", señala.

Profesores del CIFP Ciudad de Zamora, de Erasmus en Perú / Cedida / LZA

Y es que, como reconoce, por mucho que uno lea sobre los problemas que existen en otros países, no hay nada como vivirlo sobre el terreno para comprenderlo mucho mejor y poder trabajar sobre las dificultades que se puedan encontrar, en este caso, la comprensión lectora "y que todavía muchas familias no valoran lo suficiente lo que puede significar que sus hijos tengan una educación", añade.

Proyecto desde Zamora

Pero estos profesores no solo fueron a aprender de sus compañeros, ya que llevaban las maletas repletas del material que sus alumnos zamoranos habían desarrollado con el proyecto "Los Juegos Sin Hambre", que este año se alzaba con el Premio Nacional de Educación al Desarrollo Vicente Ferrer, concedido por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Profesores del CIFP Ciudad de Zamora, de Erasmus en Perú / Cedida / LZA

La finalidad era tratar los Objetivo de Desarrollo Sostenible de una manera práctica, consiguiendo resultados si se aplican las metodologías desarrolladas desde el aula de Zamora en el país al que van dirigidas. De hecho, los manuales elaborados por los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora ya están en otros países, como Kenia. "Nos hizo mucha ilusión poder llevar nosotros mismos este material a Perú y poder trabajar con él", subrayan los profesores.

Sobre el terreno

Actividades que han hecho las delicias sobre todo de los más pequeños, ya que se basaban en la diversión y en los juegos cooperativos. "Los voluntarios que trabajan allí durante todo el año nos reconocieron que les venían fenomenal estas nuevas ideas, tener estas referencias para poder trabajar con los niños", añaden.

Un agradecimiento que, en cuanto arranque el curso, se lo trasladarán a los artífices de estos materiales, para que se enorgullezcan de que su trabajo ha merecido la pena y que tiene una repercusión social importante.

Asimilada ya la experiencia vivida, los profesores zamoranos aseguran que ver cómo se trabajan en otros países temáticas que también se ven en sus aulas enriquece la forma de enseñar. "Aunque es lo mismo que trabajas tú en el día a día, se realiza de forma diferente y siempre aporta algo", agradecen, añadiendo que este viaje también les ha servido para generar una red de colaboración para seguir trabajando en este o cualquier otro proyecto que se ponga en marcha para seguir aprendiendo juntos, con resultados positivos para la comunidad educativa.

