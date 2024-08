Máquinas vacías en el Hospital Virgen de la Concha: "Preparaos como si fuerais de camping"

"Increíble que esto esté sucediendo". Un usuario ha compartido en una publicación de Facebook su indignación por el estado que presentan las máquinas de vending del Hospital Virgen de la Concha. En el texto denuncia la falta de agua: "En el día de ayer, 18 de agosto, familiares tuvieron que salir fuera a por agua, no hay agua en ninguna máquina". "Algunos familiares no pueden salir y no tienen a nadie en Zamora para que les traigan agua. Suena a surrealista, pero es la realidad", añade.

La situación es menos grave cuando permanece abierto el bar del hospital, cuyo horario es de lunes a viernes de 8 a 16 horas, según indica el usuario. "El fin de semana y por las tardes ni comemos ni bebemos", lamenta. "Espero que nadie tenga que venir, pero si os toca de verdad preparaos como si fuerais de camping", advierte.

Muestras de solidaridad

La respuesta de la comunidad de Facebook no se ha hecho esperar. "Dejen las máquinas rellenas de productos para esta pobre gente los fines de semana, por lo menos", solicita una usuaria. "Es de pena y de vergüenza", lamenta otra: "Los gestores y gerentes en Sanidad en la Comunidad cuando les enchufan el micrófono dicen que todo va fenomenal".

En estas situaciones la solidaridad sale a flote. Una usuaria se ha prestado a llevar agua si hiciera falta: "Es lamentable que tengáis que estar así, ya bastante tenéis con estar allí atendiendo a vuestros familiares". "Si necesitas agua, te la acerco en un minuto".

A pesar de todo, el responsable de la publicación, que lleva desde el 9 de agosto en el hospital atendiendo a un familiar, valora el trato recibido por parte de los profesionales sanitarios: "El trato es fenomenal, estamos muy bien atendidos", añade.