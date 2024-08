"El buen mago tiene que ser honesto y exponerse al público en las actuaciones"

El mago Ricardo Sánchez actúa el martes día 20 a las 22.30 horas en el ciclo nacional de magia de cerca que alberga el centro de interpretación de las Ciudades Medievales. Las entradas pueden adquirirse en el Quiosco Felipe y si quedan, una hora antes en el espacio municipal.

–¿Cómo se adentra en el mundo de la magia?

–Yo soy de Oviedo y cuando tenía 18 años, ya estando en la universidad, mi madre trabajó un verano en León y me pidió que la acompañara. Estábamos en agosto en León, tenía que estudiar, pero me compré en un centro comercial una caja de magia, que era con dvd de Jean-Pierre Vallarino. A partir de ese día mi intensidad con la magia se incrementó.

–¿Qué le llamó tanto la atención?

–A mí me había gustado este arte de pequeño. Crecí en Canarias en una época en la que no había internet, era físicamente imposible dedicarse a ello. La magia tiene una cosa que para los que somos un poco obsesos, hay una rama de conocimiento amplísima, técnicamente lleva mucho trabajo y hay mucha profundidad teórica. A mí que me gusta mucho todo lo que es técnico de manos, me enganchaba el hecho que me gusta mucho leer y, que de repente, hubiera toda la parte psicológica e histórica de atrás, era como una disciplina extrañada para mí en ese aspecto. Más allá del imposible, era cómo se conformaba ella.

–De todas las disciplinas mágicas ¿la cartomagia es lo suyo?

–Tengo una tienda de magia y escribo muchos libros sobre la materia, pero siempre que actúo hago con magia de cerca, cartomagia y magia de salón.

–¿En qué va a consistir el espectáculo que llevará a cabo en Zamora?

–Voy a hacer mi show "Por un puño de mentiras". Se trata de un pequeño viaje sobre no la verdad ni la mentira, sino ese territorio intermedio. Nada es cierto ni falso del todo en la actualidad, a través, sobre todo, de magia con cartas y quizá alguna pincelada de mentalismo. Es un espectáculo muy relajado, conversacional donde espero que se disfrute.

–¿Va a probar algo número nuevo?

–El 50% es la respuesta porque cuando hago los espectáculos como en Zamora, quiero que la gente se lo pase bien y que me vean relajado. Intento que los juegos ya estén madurados, yo tengo un espacio en Madrid donde todos los meses organizo una gala y donde peleo los juegos. Cuando tienen su entrada en el show llego con los deberes hechos. Eso sí, siempre vas con cierta cosa porque va en un espacio concreto y tiene que crearse un ambiente particular.

–¿Influye mucho el espacio físico en el que se actúa?

–Es un 70%. Es muy importante, pero hay muchas cosas importantes en ello. El espectador tiene que encontrarse con un espacio en el que ya se sienta cómodo porque hay una parte fundamental que en el espacio mágico hay la predisposición de los espectadores a vivirlo. Si la luz es agradable, si están en un espacio que les permita relajarse, que la distancia entre las sillas les permita interactuar entre ellos... resulta muy importante. De la misma forma también que puede ser entrar en una sala de cine y que se produzca el estar en un espacio diferente al habitual.

–Usted regenta una de las tiendas más relevantes de magia, es ilusionista y publica libros sobre este arte. Desde sus muchas perspectivas de la magia, ¿cuál es la situación de este arte en España?

–Yo la veo bien. La magia española de cerca siempre es la top mundial y desde que la instaló Tamariz en los 70 o incluso antes Frakson, ya no se bajó el pistón. Es fantástico, hay mucha comunicación, la gente viene y interactúan, hay muchos aficionados, existen muchos congresos...

–En su opinión ¿existe alguna asignatura pendiente?

–La magia debería de ser un poco más inclusiva, hay ámbitos todavía por desarrollar.

–La revelación de detalles de su trabajo a través de las redes sociales ¿cómo lo percibe?

–Yo conozco mucho la magia antigua, antes andaban una carta a un tío argentino, le contestaba y volvía. Yo ahora le mando un vídeo privado de YouTube a un compañero y me dice si está bien, si está mal. Luego hay gente que revela trucos en TikTok. La comunidad debería intentar evitarlo. Sin embargo, lo importante es que las capacidades artísticas existen, pese a que hay un tío revelando cosas.

–¿Qué cualidades tiene que tener un buen mago?

–Hay como dos líneas. Una es el aspecto que hay que ensayar y hay que trabajar y tener una cierta disciplina. Como decía Ascanio, la técnica es el 10%, pero es un 10% innegociable y por otro, la honestidad. En el acto teatral en el que sale un mago o una maga a un escenario y se expone al público, la gran diferencia entre el que solo es divertido y pasa el rato y el que hace que eso funcione es el que se expone un poco personalmente a la obra y va un poco a pecho descubierto. Es tratar con esa desnudez teatral que a veces a los magos todavía no aprendimos. Me parece que ese es el gran valor, el que tenga algo que decir y la valentía para hacerlo. Yo lo intento. Es un camino muy difícil, pero es el motor que creo que tiene que empujarte.

