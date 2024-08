"Cáritas tiene que adaptarse a las necesidad y realidades de la sociedad"

Ignacio Enríquez Sobrino es el nuevo director de Cáritas Diocesana de Zamora, institución a la que está vinculado laboralmente desde el año 2001 y donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad.

–Ha asumido la dirección de Cáritas Diocesana ¿qué línea de trabajo va a llevar a cabo?

–El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha ratificado el equipo directivo que había y vamos a llevar una labor, por ahora, de continuidad. Agradezco la confianza depositada y lo afronto, sobre todo, como un desafío nuevo. En Cáritas nos mueve el amor, el corazón es el motor, la persona es el centro, la Iglesia es el marco y la fe es nuestra referencia. Desde ahí es desde donde me marco los retos, desde la misión, la identidad y el adaptarnos a las realidades que van apareciendo en nuestro siglo XXI.

–Usted conoce la organización católica desde dentro, ¿qué radiografía efectúa de ella?

–La entidad goza de buena salud en todos los ámbitos. Evidentemente hay unas cuestiones que seguramente haya que puntualizar más adelante. No se trata de hacer cosas distintas, pero sí adaptar las necesidades o las realidades al nuestro siglo XXI. Queremos incidir en ámbitos como es la identidad o como es el voluntariado o en el tema del empleo porque el dotar a las personas de formación y de educación les puede proporcionar una inserción laboral para cubrir precisamente las necesidades básicas en una familia. No podemos tampoco cerrar los ojos ante las personas que no solo tienen esas necesidades materiales, sino también hacia aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida y nuestra misión como Cáritas, si queremos ser significativos, tiene que ser desde evangelizar y generar espacios de esperanza.

–La sociedad evoluciona y usted ha trabajado en programas de drogodependencia. ¿Está cambiando el tipo de adicciones que ahora detecta la entidad?

–Cáritas tiene que adaptarse a las necesidades reales que pueden existir en nuestra sociedad porque siempre aparecen nuevos retos, nuevas pobrezas. Estamos en una sociedad que está en continua transformación, ya no solo desde un ámbito de secularización, de relativismo, de crisis, sino a raíz también de esas necesidades que aparecen. Surgen nuevas adicciones, por ejemplo, en las que se trabaja en el programa Fénix. Son adicciones que no tienen nada que ver con las sustancias, de hecho siguen existiendo adicciones a pastillas y a la cocaína y se mantiene el consumo del cannabis. Las nuevas son adicciones al móvil, a las redes sociales... están vinculadas con el ámbito digital y se da entre los más jóvenes. Estamos apreciando un descenso medio de la edad, a partir de 11 ó 12 años. Los padres te transmiten esa problemática. Una habituación peligrosa y también perniciosa.

–¿Y cómo se puede ayudar a una familia que tiene a un pre-adolescente enganchado al móvil?

–Es una realidad también muy difícil y muy complicada en la cual los padres tienen que ser el motor y la referencia para educar a los propios hijos incluso desde su propio ejemplo. Es difícil también con familias donde se utiliza ese medio como un efecto lúdico, pero insistimos en que esas personas, por nuestra propia forma de actuar y ser desde el modelo de acción social, tienen que ser acompañadas en todo momento porque aparece esa problemática, pero la raíz puede ser otra serie de cuestiones.

–La Casa de Betania es otro de los centros que Cáritas atiende, donde a tenor de los datos de la memoria de la entidad de 2023, ha aumentado el número de usuarios.

–Aumentan las personas que están en una situación difícil a nivel nacional. Son personas que han perdido su empleo, personas que tenían una estabilidad económica y que, por diferentes circunstancias, se han visto abocados a tener que vivir en la calle cuando tenían su vida normalizada. Zamora para las personas sin hogar, los transeúntes entra dentro de un recorrido, en el cual van de centro en centro. Zamora ha incrementado ese número de personas porque es preocupante el incremento a nivel nacional de personas que cada vez van más abocadas a vivir en la calle. Con ellos nuestra misión es precisamente acoger, proteger, promover e integrar a esas personas.

Ignacio Enríquez Sobrino / Ana Burrieza

–¿El centro está actualmente lleno?

–Siempre está más o menos casi repleto, con las 30 plazas que son las que hay. Siempre hay una o dos de margen para que pueda atender a alguna persona en tránsito. En verano la cifra desciende y aumenta con el mal tiempo, en el invierno, donde muchas veces buscan el calor y el café para estar acogidos.

–La enfermedad mental en ocasiones también está relacionada con la pobreza.

–Hemos notado un incremento de esas patologías también asociadas y también en aquellos ámbitos, incluso de parroquias, donde las compañeras están atendiendo a personas solas.

–La organización católica ha denunciado en reiteradas ocasiones la cronificación de la pobreza en la provincia. ¿Cómo se puede atajar?

–Tenemos que estar promoviendo programas, promoviendo proyectos ya no solo de atención, sino también de acogida y de inserción laboral.

– ¿Qué nuevas ventanas van a abrir?

–Por ahora vamos a seguir con todos los programas y proyectos que hay. Hay ideas en la misma dirección de crear, el generar y el tender puentes. Van todas diseñadas primero a un ámbito de formación, a un ámbito también de voluntariado y a un ámbito también de identidad, de visibilización de la entidad en el exterior.

–El programa de reciclaje de ropa, con contenedores repartidos en toda la provincia y de moda-re, genera empleos y les ha otorgado mucha visibilidad social.

–Buscamos también la dignificación de la propia persona, de ahí que seguimos con esas tarjetas que se entregan en las parroquias con una cuantía económica para que cada persona pueda elegir lo que quiera en un supermercado. Y en el tema de la ropa, pueden elegir a través de un vale la compra a precios muy económicos ese tipo de artículos que están a su disposición en la tienda. Necesitamos también de la colaboración con instituciones sociales, con instituciones públicas y con instituciones privadas a todos los niveles porque muchos de los programas o proyectos no serían posibles sin esos convenios con esas instituciones.

–¿Cáritas se siente respaldada por las instituciones?

– Sí. Existe un respaldo fuerte y es muy importante siempre la relación con ellos. El ámbito público se tenía que encargar de muchas atenciones, pero muchas veces esa es la labor de Cáritas. Cáritas tiene que actuar frente a esa demora en tramitaciones administrativas que se prologan en el tiempo. Ahí es donde Cáritas tiene que actuar para dar una atención puntual frente a donde lo público no puede entregárselo, pero después se tergiversa o se desfigura y se convierte en algo ya habitual.

Ignacio Enríquez Sobrino en su despacho. / Ana Burrieza

– Y otra pata relevante en Caritas es su voluntariado. En una provincia tan envejecida como Zamora, ¿cómo se consiguen colaboradores?

–Nosotros necesitamos también que exista una regeneración. Tenemos que poner el acento hacia un voluntariado joven que regenere a esa población envejecida de la cual durante muchos años nos hemos estado nutriendo.

–¿De qué manera van a intentar atraer a jóvenes voluntarios?

–Los jóvenes tienen que tener experiencias de carácter solidario que no les dejen indiferentes. En el momento en que hay un encuentro con otras personas en situaciones difíciles, de exclusión, vulnerables, esas situaciones son las que a ellos les va a transformar y cuando ya existe una transformación, existe una implicación. Las jornadas de puertas abiertas del campus, que se han venido haciendo, suponen una oportunidad para hacer visible la entidad y la cantidad de programas que tiene para, si quieren los jóvenes, hacer cualquier tipo de labor. Hay que estar presente y Cáritas tiene que estar visible, tiene que estar a pie de calle y tiene que estar en todas las dimensiones y entornos, donde la realidad está siempre en profunda transformación social.

–Las cofradías cuentan con una masa social relevante ¿podrían intentar tender puentes con ellas?

–Sería interesante. Muchas cofradías hacen colaboraciones económicas con la entidad, pero tienen ese músculo humano que puede revertir de una forma visible en los programas que tenemos.

–El medio rural está despoblado ¿está teniendo la organización problemas para funcionar en él?

–No, en el medio rural no se realiza la atención como en las parroquias de ámbito urbano, donde es una atención de entrega de alimentos, de pago de suministros, de facturas etcétera. En los pueblos tiene que ver más acompañamiento de las personas mayores u otras realidades.

–Los mayores conforman otro programa muy importante con más de siete millones de euros gestionados y la atención a más de 500 personas en cinco residencias y la Casa Sacerdotal.

–Las residencias son el fuerte de la atención que se lleva a cabo hacia las personas mayores y donde está el mayor número de la plantilla. Merece la pena poner también el acento en ellas por todo lo que supone y porque en la sociedad zamorana va en aumento el envejecimiento.

–¿Barajan mejorar la oferta o poner en marcha algún tipo de servicio complementario?

–No, en principio se mantienen las mismas plazas, se mantienen las residencias como están. No se vislumbra todavía ningún tipo de ampliación porque conlleva mucha exigencia y muchos requisitos y también mucho dinero.

El nuevo director de Cáritas Diocesana de Zamora / Ana Burrieza

–La población migrante es otra realidad que atienden en Zamora. ¿Qué acogida están haciendo ahora?

–Ahora mismo está existiendo un aumento. Se está viendo de una forma progresiva en las parroquias ese aumento de personas inmigrantes que llegan desde Sudamérica o desde Centroamérica, pero desde ahí yo me marco lo que dice el Papa Francisco, el acoger, el proteger, el promover y el integrar. Muchas veces incluso lo que le pedimos a las autoridades, pero desde el propio argumentario de Cáritas Española existen, planes de acogida, de integración que incidan en el cambio de estereotipos o discursos racistas y medidas que aborden las causas de esas migraciones forzadas para fomentar los derechos humanos en esos países de origen. La inmigración me parece una situación muy dramática la y también muy sensible, con la que no podemos jugar a ser trileros en los argumentos.

–Aludía antes a los jóvenes y Cáritas Diocesana capitanea la Escuela de Animación y Tiempo Libre que funciona desde hace más de un cuarto de siglo.

–Es otra vía de empleabilidad para muchos porque además está vinculado con el Certificado de Profesionalidad. Y desde la propia Escuela de Tiempo Libre se puede promocionar y promover otra serie de cursos. También seguiremos con cursos vinculados con las placas solares, temas de hostelería como los de camareras de hotel. Después ya depende de la actitud de la propia persona a la hora de la inserción laboral porque también juega un papel importante el estar activo en tu día a día. La persona también tiene que encontrar su propia dignidad. Tiene que descubrir y explotar sus propias capacidades y potencialidades para ponerlas al servicio, ya no solo de la sociedad, sino de su familia y de él mismo.

