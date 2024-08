"¡Salva a mi amigo, por favor, que no se ahogue!"

Vio la cara a la muerte en el rostro de Anwuar, el socorrista de 17 años al que el policía zamorano Fernando Sánchez Pedraz rescató del fondo de una piscina cuando llevaba succionado por el desagüe central unos cuatro minutos.

El agente destinado en la Comisaría de Canillas en Madrid iniciaba con un compañero el servicio diario cuando al estacionar en un cruce un grupo de personas se les acercó con la cara "desencajada, de angustia" para pedir ayuda, "te das cuenta de que algo grave está pasando. He salido corriendo del coche" tratando de entrar lo más rápido posible a una urbanización donde había personas asomadas a los balcones "en actitud estática, como asustada y expectante", vio la piscina al fondo, en ese instante, el agente pensó en una persona ahogada, relata.

No iba desencaminado. Aunque no se veía a nadie en el agua, al acercarse se percató de que "había una mancha amarilla en el fondo, inerte, sin moverse", era alguien boca abajo. Mientras iba imaginando lo peor "me iba quitando el chaleco de protección, el cinturón con la pistola...", de desatarse las botas no había tiempo, se lanzó al agua en cuanto llegó al borde del vaso.

Ahí comenzó la batalla contra la espiral de agua, el efecto ventosa, que retenía al socorrista pegado a la rejilla que conecta con la depuradora. "En ese momento, tú no sabes cuánto tiempo lleva esa persona atrapada en el agua, no puedes parar a pensar que necesitas quitarte más ropa solo pensé "me tengo que tirar porque puede morir o quedar con secuelas si tardo un poco más", por cuestión de segundos.

"Era imposible despegarle del fondo"

Pero la maniobra no fue tan sencilla para este policía nacional que antes de entrar en el Cuerpo Nacional fue socorrista "para ganarme un dinero en verano" mientras estudiaba Criminología en la Universidad de Salamanca. La frustración fue en aumento a medida que las operaciones de auxilio bajo el agua, tras varias inmersiones, no lograban sacar a la superficie al adolescente que ya estaba inconsciente. "Buceando veía que era imposible sacarle del fondo, estaba aprisionado con su tripa en la rejilla, tiraba del chico y no se movía, era un peso muerto".

Fernando subía a la superficie y bajaba al fondo, pero "a tanta profundidad, la ropa mojada y las botas pesaban, te impedían bucear bien, te incapacita para tener más fuerza y aguantar mucho tiempo debajo del agua". La situación ya era crítica "ante el agotamiento físico" que comenzaba a pesarle y con la perspectiva de que los segundos corrían en contra de la vida de la persona a la que era imposible despegarle del fondo, "su cuerpo había hecho ventosa contra el desagüe".

Fernando Sánchez Pedraz, durante la entrevista. / Miguel Ángel Lorenzo

La última vez que volvió a la superficie "vi que había un chico con bañador, le dije que se tirara, resulta que ese chico era el otro socorrista de la urbanización". Tuvo que calmarle, solo le repetía "¡por favor, saca a mi amigo, que no se muera, sácale, que no se muera, está en el agua. Te lo pido por favor!". Él ya había tratado de rescatarle sin conseguirlo.

Fernando mantuvo la suficiente calma, "le dije que teníamos que hacer la inmersión al tiempo y, cuando estuviéramos en el fondo, tirar hacia arriba de él". La buena suerte se cruzó en esta tensa y casi fatídica situación, el efecto ventosa del cuerpo inerte fue desapareciendo a medida que cesó la circulación de agua por el fondo del vaso. El encargado de mantenimiento de la piscina había aparecido. Al tirar de Anwar, el policía nacional y el joven le pudieron desencajarle de la rejilla, "ya le he agarrado en el fondo y le he ido subiendo hacia arriba".

Sin respiración ni pulso

Pero no todo estaba hecho. Los conocimientos sobre reanimación que obtuvo en su formación como socorrista resultaron claves para que el adolescente de 17 años haya vuelto literalmente a la vida. El agente zamorano lo desplazó hacia la orilla ayudado del otro joven socorrista, sujetaron y "lo conseguimos levantar, una vez en el borde de la piscina, lo apoyaron en una zona firme", donde Fernando evaluó los signos vitales, "si tenía algún tipo de respiración. No tenía ya ningún signo vital, empecé a hacerle la reanimación cardíaca", llevaba unos cuatro minutos inconsciente.

Fernando actuó sin pensarlo y con agilidad a pesar de que el joven podía llevar esos cuatro minutos sin síntomas de vida, "yo he visto la cara de esa persona, la sensación que me dio fue de verlo muerto". La expresión será difícil de olvidar, "una persona pálida, con labios amoratados, hinchados, la cara desfigurada. Lo primero que pensé fue "puede estar muerto", pero hay que hacer lo posible por salvarle".

Fernando logró devolverle un leve pulso en la muñeca que pudo mantener con ayuda de su compañero, con el que se alternó. Estuvieron unos cuantos minutos reanimando al adolescente que debe la vida al policía zamorano, a quien la familia ha agradecido su rápida intervención. Después, se unieron agentes de la Policía Municipal para participar en el masaje cardíaco "hasta que conseguimos detectarle signo de pulso en la muñeca".

Cuando llegó el Samur ya no hacía falta desfibrilación, aunque sí maniobras de los sanitarios para estabilizar a la víctima", pero sí otros auxilios y oxígeno, a medida que fue expulsando agua poco a poco, se estabilizó el ritmo cardíaco. Se le trasladó al Hospital Ramón y Cajal.

"Está vivo y sin ninguna secuela", subraya aliviado este joven zamorano que inició su camino como policía nacional en 2007, cuando salió de la Academia de Ávila para realizar durante un año las primeras prácticas en la Comisaría de Zamora, su ciudad, a la que vuelve con mucha frecuencia, "tenemos la suerte de estar cerca gracias al AVE", y donde quiere terminar su carrera profesional. Aquí estudió en el colegio de La Viña y el Instituto Maestro Haedo, donde vivió hasta los 24 años.

"La cara del chico casi muerto me asalta" Una semana después del suceso, "la imagen del adolescente succionado vuelve de forma recurrente" a la memoria de Fernando cada vez que ve a sus hijos en la piscina, "siempre les he llamado la atención para que tengan cuidado, ahora más". Tampoco puede evitar pensar en el incidente "cuando estoy nadando miro la rejilla, me asaltan esos momentos, la cara del chico cuando lo sacamos del agua porque cuando tú ves la muerte tan cerca..., no eres consciente de lo sobrecogedor que es estar en esa situación hasta que lo vives", declara. Pero frente a esa parte más traumática, "la imagen de esa persona con vida te reconforta y te ayuda" a interiorizar lo ocurrido como "un hecho con su parte mala, pero con un final feliz".

"No soy un héroe, esto es para lo que estás"

Lejos de considerarse un héroe, alega que se trata de su profesión, ni más ni menos. A lo sumo, se siente "orgulloso del trabajo bien hecho, pero como todo el mundo en el suyo". Siendo policía, "es para lo que estás", replica, "me siento realizado porque, cuando trabajas en este tipo de profesiones, lo que piensas es en ayudar a las personas, no tienes la necesidad de reconocimiento. Te queda lo bueno, te sirve que ese chico se haya salvado, te llena de orgullo que siga vivo".

Se queda con el agradecimiento de la familia del menor que se iba a estrenar como socorrista y casi muere cuando hacía unos largos antes de iniciar su primera jornada laboral, de esa madre que estaba en Madrid de compras, llegada desde Toledo, donde reside la familia de Anwar, y recibió la llamada de que su hijo estuvo a punto de morir.

Salvar la vida a una persona establece un vínculo inevitable. "Necesitas cerrar el círculo, saber cómo está el chico, si se ha recuperado", explica, de lo que dan fe los mensajes a la madre. El menor "recuerda que no podía salir, que se quedó sin fuerza, comenzó a tragar agua y perdió la consciencia". Visitó al chico en el hospital, "le dije que debía tomarse esto como un incidente, perder el miedo al agua". Una foto inmortaliza el reencuentro.

Suscríbete para seguir leyendo