Independizarse: un sueño juvenil distante

Los jóvenes de Castilla y León enfrentan un desafío mayor para independizarse en comparación con sus pares en el resto de España. Los datos son poco alentadores: solo el 15,8% de los menores de 30 años lograron abandonar el hogar familiar y comenzar su camino hacia la autonomía en 2023.

En Zamora, aunque el alquiler de las viviendas es más bajo que en otras zonas, existe el mismo problema. Los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 29 años ven la posibilidad de independizarse como un sueño lejano, ya que se enfrentan a la precariedad laboral y a la falta de contratos con un sueldo fijo. Alba Prieto, de 23 años, afirma que en Zamora los únicos sectores que ofrecen un sueldo con puesto fijo son la hostelería y las labores de cuidado en una residencia.

Además, el estancamiento económico de la región limita las oportunidades de empleo a trabajos temporales o de baja remuneración, lo que complica aún más la posibilidad de vivir de manera autónoma. Esta condición no solo afecta a aquellos que buscan independencia, sino que también contribuye a una sensación generalizada de desilusión y falta de perspectivas entre los jóvenes zamoranos.

Otro de los problemas que enfrentan al intentar llevar a cabo la ardua tarea de emanciparse es el tipo de empresas presentes en la zona. Silvia Carbajal, zamorana de 20 años que estudia Ingeniería Agroalimentaria en la Universidad de Salamanca, considera que "hoy en día no es posible independizarse en Zamora debido a la falta de industrias, lo que provoca que el mercado laboral esté muy limitado a pequeñas empresas que se dedican al sector servicios".

Al inconveniente de la falta de oferta laboral con puestos fijos y la escasez de industria en Zamora, se añade un problema presente en toda España. Muchas empresas, tanto pymes como grandes marcas, exigen experiencia laboral como requisito para la contratación, lo que crea un círculo vicioso.

Muchos jóvenes se preguntan: "¿cómo voy a tener experiencia si hay pocos puestos de trabajo que permiten acceder a ellos sin tenerla?". Este desafío refleja una problemática más amplia que afecta no solo a los jóvenes zamoranos, sino a los de toda la región y del país en general, de manera que perpetúa un ciclo de inestabilidad y dificultades para alcanzar la independencia económica.

Entre las consecuencias que estos jóvenes enfrentan se encuentran los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, el estrés y la baja autoestima, que a menudo acarrean problemas familiares. Las señales de que esta situación hace mella en la salud mental de las personas se produce cuando el entorno cercano del joven comienzan su nuevo recorrido en solitario o en pareja.

"Me encantaría que fuera posible independizarme dentro de Zamora, como muchos de mis amigos han hecho, pero la situación no lo permite. ¿Cómo pago el alquiler si casi no hay empleos que ofrezcan la estabilidad económica para poder hacerlo? Por supuesto que la situación es estresante y te hace sentir impotente", comentó Alba.

En la otra cara de la moneda se encuentran las familias de estas personas, que también sufren las consecuencias, tanto por el impacto en la economía del hogar como por la incertidumbre respecto al futuro del joven.

"No tengo prisa por que mi nieta se emancipe. Pero reconozco que para ella no debe ser una situación fácil porque, al igual que mi generación tuvo la opción de construir pronto su propio hogar, la suya no tiene opción por los precios elevados. Además, las empresas no lo ponen fácil a la hora de conseguir un trabajo y tampoco proporcionan un salario que permita independizarse", apuntó María Inés Morales, cuya nieta de 21 años vive con ella.

En una ciudad llena de encanto como Zamora, resulta casi inconcebible que sus jóvenes se enfrenten a la difícil decisión de tomar un billete de Renfe en busca de oportunidades laborales en otras ciudades o quedarse en casa de sus familias hasta pasados los 30, cuando el eco de la juventud comienza a desvanecerse y la frustración se hace palpable. La resurrección de la industria, la apertura de oportunidades para jóvenes con y sin experiencia, y la mejora de las condiciones laborales se presentan como una necesidad urgente. Este grito desesperado de quienes representan no solo el futuro de la región, sino del país entero, a menudo tiende a ser ignorado por aquellos que tienen el poder de cambiar esta situación.

La falta de acción pone en peligro el tejido social y económico de la región. Esta inercia limita su desarrollo, además de ahogar el talento y la capacidad resolutiva de la juventud al negarles la oportunidad de construir su futuro en su ciudad.

Los políticos de Zamora, altavoz del problema de autonomía de este colectivo

Los responsables de juventud del PP, PSOE e Izquierda Unida coinciden en la necesidad de que la Administración Central y la Junta de Castilla y León aborden la emancipación de los jóvenes, aunque presentan enfoques distintos. Manuel De La Fuente, coordinador del Área de Juventud de Izquierda Unida, sostiene que el problema en Zamora es menos grave que en otras áreas de la región. Sin embargo, resalta que los altos precios del alquiler y la precariedad laboral, junto con la temporalidad en los empleos, impiden la independencia de los jóvenes. "En Zamora tenemos alrededor de un 70% de jóvenes trabajadores que continúan viviendo con sus padres", afirmó De La Fuente. Para solucionar el problema propone limitar los precios de los alquileres y aprovechar las 40.000 viviendas deshabitadas en la región para ofrecer alquileres asequibles. De La Fuente también considera que los pactos entre partidos sobre vivienda son "complicados" debido a las diferentes perspectivas sobre la vivienda como derecho o bien de mercado. Emilio Ferrero, secretario general de las juventudes socialistas de Zamora, indica que las crisis sucedidas desde 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania han obligado a los jóvenes a "posponer sus planes". Aunque el alquiler en Zamora sea más bajo, "¿de qué sirve si no puedes acceder a un trabajo digno?". Ferrero propone un acuerdo entre partidos, sindicatos y agentes sociales para superar los intereses partidistas y sugiere políticas públicas como el bono para el alquiler. Ferrero también advierte que la falta de oportunidades lleva a la despoblación y considera que la situación "está matando a Zamora". Juanma Pedrón, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Zamora, señala que la dificultad para emanciparse afecta a la salud mental de los jóvenes y obstaculiza la formación de familias, lo que deriva a su vez en la dificultad de fomentar la natalidad. Para acabar con estas trabas, propone gestiones similares a las de la Junta de Castilla y León, como el Bono Alquiler, y critica al Ayuntamiento de Zamora por no ofrecer ayudas para la emancipación. Pedrón también sugiere que se pueden alcanzar pactos de Estado, aunque critica que se prioricen otras cuestiones sobre las negociaciones.

