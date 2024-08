¿Por qué es imposible coger un taxi cuando se acaban las fiestas de los pueblos en Zamora?

Villaralbo, cinco y media de la madrugada del jueves. Cientos de personas irrumpen en la carretera buscando desesperadamente un medio de transporte para regresar a Zamora.

Fin de la fiesta a las cinco de la mañana

Un problema habitual en los eventos festivos de los pueblos del alfoz de la capital, exacerbado ahora por la estricta posición de la Benemérita, que clausura la fiesta a la hora reglamentaria, las cinco de la mañana, esté tocando la orquesta, pinchando el DJ o repartiendo hamburguesas el del puesto ambulante.

El problema no es exclusivo de Villaralbo, sino que se viene produciendo en todos los pueblos del alfoz en fiestas y acontecimientos multitudinarios.

Uno de los detonantes han sido las advertencias que se hace a los alcaldes en las juntas locales de seguridad previa a las grandes citas festivas. Los ayuntamientos solicitan, normalmente, una ampliación del horario de cierre con motivo de las fiestas patronales, y la Junta se lo concede, con el fin de que la fiesta en lugar de acabar a las tres de la mañana lo haga a las cinco.

Hasta ahora la norma se cumplía más o menos, pero nunca acababa todo a la vez y aunque, por ejemplo, cesara la música, seguía la fiesta en casetas y establecimientos hasta más allá de esa hora.

Detalle de un taxi en una imagen de archivo. / Archivo

Las centralitas de los taxis, saturadas

En este momento la Guardia Civil está vigilante para que se cumpla el horario. El resultado es que los miles de visitantes de los pueblos que han ido de fiesta regresan todos a la vez y no hay capacidad de transporte suficiente, cuando no se saturan las centralitas de las llamadas de taxi.

El resultado es la presencia de cientos de personas en la carretera en espera de ver aparecer una luz verde o ver pasar un utilitario con un rostro conocido al volante, y con algún asiento libre.

En esta ocasión la causa no viene motivada por el problema ocurrido hace años en Coreses, a raíz del cual cambió la normativa y este tipo de eventos festivos, los taxis de la capital y de los pueblos pueden trabajar en otras localidades para recoger gente.

Un tapón de madrugada: "Todo el mundo quiere volver a la misma hora"

Pero sí ocurre que se plantea un tapón, que según fuentes del sector no vendría motivado por la falta de taxis: “Los taxistas no cogemos vacaciones y menos cuando hay posibilidad de trabajo”. Sí que es verdad que algún profesional reconocía a este diario que trabajar a esas horas no es demasiado recomendable debido a que a veces se encuentran con problemas, desde las personas perjudicadas de vomitan en el taxi a quienes pasan a mayores y provocan daños vandálicos en el interior del vehículo. Hay una denuncia puesta ya en este sentido.

“Para ir a la fiesta no hay problema, ya que la gente acude de forma escalonada, en taxi o con algún familiar o conocido. El problema es para volver, porque todo el mundo quiere hacerlo a la vez. Necesitaríamos los taxis de Madrid para atender esa demanda”, indicaba a este diario un profesional.

Jorge Alonso, presidente de la Asociación Autotaxi Zamora explica que el problema es que cierra toda la fiesta a las cinco de la mañana, con lo cual toda la gente quiere volver a la vez “y se concentra todo el volumen de trabajo que antes hacías a lo mejor en tres o cuatro horas, desde las cuatro a las ocho de la madrugada, en una, de cinco a seis, y eso es imposible”.

Los taxistas: "No damos abasto"

“Si se acaba la música y no hay donde tomar un cubata, la gente se va. Los taxis prestan el servicio, pero no damos abasto. Tenga en cuenta además que no todos los taxis pueden estar trabajando de noche porque también hay que prestar servicio el resto de las horas del día”.