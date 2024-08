Zamora venera a la Virgen del Tránsito

El deán de la Catedral, Juan Luis Martín Barrios, vicario de Comunión Fraterna de la diócesis salía de la sacristía y perfumaba con incienso el templo del convento del Corpus Christi. Era el inicio de la eucaristía de mediodía y el templo estaba lleno de fieles para venerar a una de las imágenes de mayor devoción de Zamora, la Virgen del Tránsito, una de las advocaciones de la Asunción de Nuestra Señora.

Era solo una de las eucaristías de la jornada festiva de la Virgen del Tránsito que vive su misa solemne a partir de las 19.30 horas, presidida por el obispo diocesano, Fernando Valera. Es el punto culminante de los actos iniciados el 7 de agosto con en novenario y que concluirán este viernes, 16 de agosto, con la eucaristía de acción de gracias y la veneración de la sandalia a las 12.00 y las 20.00 horas.

Misa de mediodía por la Virgen del Tránsito. La eucaristía solemne es por la tarde a partir de las 19.30 horas / J.N.

La Virgen Dormida representa el momento en que Nuestra Señora está a punto de iniciar el Tránsito al cielo. La imagen destaca por su belleza y su expresión serena, con la Virgen recostada, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. La imagen está expuesta al culto en una urna de cristal ubicada en un camarín sobre el altar mayor de la iglesia conventual. Para la festividad las hermanas del convento y los voluntarios preparan la imagen con esmero, colocando un dosel azul purísima, y adornando la urna con mantos, cenefas de flores y joyas.

La Virgen del Tránsito no suele salir del convento del Corpus Christi más que en ocasiones muy especiales, normalmente para echar una mano en caso de petición eclesial o calamidad pública, graves catástrofes como pandemias, sequías o la Guerra Civil. No llega a dos decenas estas ocasiones a lo largo de la historia, la primera en 1693 para ir en procesión a la Catedral, la última en 2019, por el 400 aniversario, que rememoró la aparición de la Virgen, realizada por dos ángeles según la leyenda.

Popularmente, se cree que la Virgen del Tránsito es la patrona de la diócesis, idea que desmiente el propio convento del Corpus Christi, en cuya web oficial se puede leer lo siguiente: «Desde el primer momento la relación entre el convento del Corpus Christi y la ciudad de Zamora ha sido de cariño y devoción, sentimientos inspirados principalmente por la imagen de la Virgen del Tránsito".

El coro intervino en la eucaristía / J.N.

"No obstante, indica, aunque se ha pretendido, a partir de 1950, declarar a la Virgen del Tránsito como patrona de Zamora, en sustitución de la Virgen de la Concha, este deseo de muchos no ha sido logrado. Tampoco se ha reconocido oficialmente como patrona de la diócesis. Títulos aparte, no cabe duda de que esta imagen está vinculada desde su origen a los zamoranos entre los que despierta hasta la actualidad gran fervor».

La Virgen del Tránsito es una de las advocaciones marianas más queridas y veneradas en Zamora. Su historia está íntimamente ligada al convento del Corpus Christi y a las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos.

Orígenes del Convento del Corpus Christi

El convento del Corpus Christi, también conocido como el Convento del Tránsito, fue fundado en el siglo XVI por la Orden de las Clarisas Descalzas. Este convento, situado en la Rúa de los Francos, frente a la iglesia románica de La Magdalena, se ha convertido en un punto central de la devoción mariana en Zamora.

La Virgen del Tránsito, bajo el dosel azul purísima / J.N.

Los benefactores del Convento fueron doña Ana de Osorio y don Juan de Carbajal, quienes donaron sus casas para la fundación de un Convento de la Orden de Santa Clara.

Un origen Milagroso

La leyenda popular atribuye un origen milagroso a la imagen de la Virgen del Tránsito. Se cuenta que una de las monjas fundadoras del convento zamorano, que había llegado desde un convento en Gandía donde se veneraba una imagen similar, anhelaba tener una igual en Zamora. La monja pidió fervorosamente a Dios que le concediera su deseo.

Según la leyenda, un día llegaron al convento dos peregrinos que pidieron alojamiento a cambio de tallar una imagen de la Virgen Dormida. Pusieron como única condición que nadie los observara mientras trabajaban. Encerrados en una habitación del convento, las monjas escuchaban el sonido de la talla, pero una de ellas, movida por la curiosidad, miró por la cerradura. Al sentirse observados, los peregrinos, que en realidad eran ángeles, desaparecieron.

Los dedos de la Virgen

Una peculiaridad de la imagen es que, según la leyenda, le falta alguno de sus dedos. Se dice que esto se debe a la apresurada desaparición de los ángeles, dejando la obra inconclusa. Esta singularidad ha dado lugar a la tradición de que los devotos cuenten los dedos de la Virgen, comprobando la falta de uno y admirando los numerosos anillos que adornan sus manos, donados por los fieles a lo largo de los siglos.

Suscríbete para seguir leyendo