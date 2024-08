"El agua representa un elemento muy vivo y muy cambiante como escenario"

La playa de los Pelambres de Zamora acogerá los dos conciertos de la gira del piano flotante "VoloSwing", organizada por La Xata y Le pianO du lac, los días 17 y 18 de agosto a las 20.30 horas. La bailarina Mónica Cofiño forma parte del equipo que ofrecerá el recital en el Duero.

– ¿Cómo surge la idea de tocar en medio del agua?

–Es un proyecto que nace de la necesidad de salir del marco, quizás convencional, de los conciertos, de los eventos, de los espectáculos. También de acercar el piano que está también caracterizado por su peso, por su inmovilidad siempre agarrado a esos auditorios cerrados y muy estático. Al sacar el piano de contexto nos acercamos a todo tipo de públicos, llegamos a los pueblos, a las orillas, a los pantanos, a las montañas, a los bosques. La compañía francesa Le pianO du lac lo transforma y los hace todoterreno.

–Usted es bailarina, pero ¿cómo encaja la danza en esta propuesta?

–Mi papel dentro del espectáculo ha ido variando. Bailar, lógicamente en las aguas tiene su complejidad, pero también bailar es desafiar la gravedad de alguna manera. Bailar en una plataforma móvil representa también doble desafío. Tienes que trabajar con los elementos y también con las orillas, con el público. Se trata de un espectáculo muy cercano porque estamos en el agua, nos movemos y estamos muy en contacto con el público de cada día. Bailar o mover o el movimiento en sí o mecer la barca son mis cometidos. Me encargo también de pedalear con las piernas y de chapotear y poner ritmo al repertorio que llevamos.

La bailarina en un momento del espectáculo. / Cedida

–Este proyecto es un desafío profesionalmente hablando.

– Sí, como bailarina llevo años trabajando en zonas rurales, quizás llevando espectáculos fuera de sus lugares a cuevas, cuadras o a trenes. Este trabajo que hago así con La Xata coincide con el trabajo que hace Le pianO du lac con los pianos. También es todo un reto conformar la gira, organizar, llevar el espectáculo a nuevos lugares, aunque ahora cada vez con llaman de los más sitios. Es todo un reto tanto organizar la gira como bailar en estos espectáculos.

–El lugar de ejecución del concierto es un medio que cambia ¿cómo lo capean?

–Efectivamente y el agua, además, es muy diferente en cada sitio. No es lo mismo el agua de un embalse, que un río, que las mareas en el mar que tocar en un lago como Panticosa. No es la misma flotación, ni el mismo color, no es la misma textura... Cada día hay que adaptar el espectáculo a las características del agua. Cada día es un reto y cada actuación es diferente porque hay mayor o menor profundidad, se puede navegar más o menos, si hay cosas debajo del agua o no (risas). También conocemos cada vez más estos escenarios y nos vamos casi haciendo técnicos de la naturaleza.

Un momento del espectáculo. / Cedida

–¿Tiene que hacerse en espacios que tengan aguas tranquilas?

–Sí, tienen que ser medianamente aguas tranquilas, dentro que lo podemos controlar el movimiento. El agua es un elemento muy vivo, muy bonito y para mí muy misterioso también. Transmite muchísima energía, da claramente los brillos, los colores y es muy cambiante como escenario con el cielo, con el sol. Es un lujo tener para mí esas bambalinas acuáticas.

–La fauna acuática supone otro elemento a tener en cuenta.

–Es muy bonito. Pase lo que pase a veces siempre resulta bienvenido. El otro día estábamos en la Casa de las Mareas y en el momento final con un tema maravilloso, de repente, aparecieron como toda una bandada de cisnes. El público se puso a sacar la foto pensado que todo estaba pactado. Ellos viven ahí y realmente los extraños somos nosotros, los que aparecemos. Estas situaciones nos hacen observar también el paisaje de una manera diferente, se potencia con la música todo lo que suceda. Es todo muy emocionante.

–¿Qué repertorio tocarán?

–Este año es jazz y swing, pero va variando. El piano flotante tiene diferentes equipos y diferentes estructuras flotantes. Cada año volvemos a los sitios porque traemos propuestas totalmente nuevas. Proponemos jazz, swing, una música bastante disfrutona e invitamos también a contemplar el atardecer y a que bailen en las orillas.

La bailarina y los músicos durante un espectáculo. / Cedida

–El público ¿cómo reacciona ante su propuesta?

–Me encanta esa inocencia con la que lo recibe. A la gente que lo ve por primera vez le parece maravilloso y mágico, mientras que tú estás preocupada por cosas más mundanas (risas). La gente lo recibe con sorpresa y luego hay gente que repite y lo ve todos los años desde hace ocho.

–Lo cual significa que conecta con el espectador.

–Sí, en España lleva ocho años, pero en Francia se viene haciendo desde más tiempo. Es algo que conecta y que hay que seguir haciendo.

–¿Por qué?

–Porque creo que merece la pena esta parte de riesgo por el hacer disfrutar al público y también de llevarlo a lugares donde hay mucha gente que nunca ha visto un piano o un concierto de piano, y menos todavía en el agua o en su pueblo o en su lugar también, que tiene asociado a, no sé, a zona de recreo, de verano. Hay lugares muy populares y hay lugares que ya son muy bellos de por sí y es ponerle como una guinda ahí, un brillo o algo y hace que la gente sueñe cada día.

–El espectáculo sobrevive con una taquilla autogestionada donde recomiendan una contribución.

–Es una filosofía muy de circo acuático. Lo hacemos para que nadie se quede fuera, sobre todo porque proponemos un precio que nos parece estándar como entrada, de teatro, de cine, de concierto, pero sobre todo, no queremos que nadie se quede fuera por tener menos y si alguien quiere aportar y apoyar más el proyecto, pues también es bienvenido. Es un proyecto que va haciendo su equilibrio, unos días tienes más unos días tienes menos, pero se hace gracias a las aportaciones que desea hacer el público que asiste.

